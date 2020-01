Tre stjerner: Tidligere TV-vært beskriver tarmtabu med for mange svinkeærinder

Eva Jørgensen skåner ikke sig selv i sin nye bog, »Bevar mig vel«, hvor hun med sig selv som sygdomsramt hovedperson leverer en fronlinjeberetning fra en tabubelagt slagmark. Hun fortæller om sit liv med kolostomi, sygdommen, hvor man får afføringen ført ud gennem siden og videre ud i en stomipose.

Den tidligere vært på TV-Avisen indleder sin historie midt i livets kontraster. Akut sygdom opstår som regel, når vi mindst venter det; det ene sekund tager vi vores gode helbred som en selvfølge, det næste er vi døden nær. For Eva Jørgensens vedkommende indfinder chokket sig, bedst som hun kommer hjem fra sit personlige paradis, vinterbadeklubben Det Kolde Gys. Efter en kølig dukkert får hun voldsomme mavesmerter, og det viser sig, at lang tids forstoppelse har forårsaget en perforeret tarm. Hun er i livsfare, men reddes af kompetente læger på Bispebjerg Hospital, der udfører en akut stomi-operation. Eva Jørgensen vågner til en hverdag, der pludselig i høj grad er centreret omkring den lille pose på maven.

Heldigvis er forfatterens ærinde hverken at være offer eller at kritisere et ofte skoset sundhedsvæsen. Tværtimod er bogen en beskrivelse af et system, der for det meste er velfungerende. Hun er rørt over sygeplejerskernes omsorg, da hendes nye stomipose falder af og hun ligger i den værste af alle situationer, afkræftet, grædende og indsmurt i afføring, og fortællingen er langt hen ad vejen centreret om dem – overlæger, fysioterapeuter og venner – der samler hende op i nødens stund. Men bogen er også historien om den motivation, der driver hende gennem et angstfyldt behandlingforløb. Især savnet af den 11-årige søn og hverdagen i hjemmet på Frederiksberg.

For mange svinkeærinder

Bogen vil givetvis være en hjælp til andre, der bakser med tarmsygdomme og de tabuer, der følger med, men den er også en ganske vedkommende skildring af, hvad der giver livet værdi. Om de nære relationer og de meningsfyldte fællesskaber, der findes overalt i vores hverdag, hvis vi løfter blikket og kigger os omkring.

Eva Jørgensen har efterhånden gjort det til sin levevej at bringe sig selv i spil i dybt personlige fortællinger om livsforandrende, svære tider. I 2007 skrev hun den rørende »Vi ses i morgen« om tabet af sin mand, som hun mistede til sygdommen ALS, og siden har hun skrevet flere bøger om sorg og livet som pårørende. »Bevar mig vel« er en letlæst, men også ret snæver fortælling, hvor Eva Jørgensen aktivt bruger sine sygejournaler som virkemiddel. Desværre forfalder hun til for mange detaljer, og redigeringen er for uskarp, især i bogens sidste halvdel. Engang imellem bevæger forfatteren sig ud ad besynderlige tangenter, der forekommer komplet irrelevante, for eksempel kritikken af præsident Trumps forsøg på at nedlægge Obamacare.

Bogen fungerer bedst, når den får lov at være en skildring af en skæbne, der på et splitsekund ændrer sig fra vinterbader til rollatorbruger, og et øjebliksbillede af velfærdsdanmark i funktion. Med færre svinkeærinder og mere fokus havde »Bevar mig vel« fået større kraft som en universel fortælling om livet, når det rammer os med sin blanding af håbløshed, håb og – heldigvis – helbredelse.

Bevar mig vel

Forfatter: Eva Jørgensen Pris: 250 kr. Sider: 192 Forlag: Rosinante