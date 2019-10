Telefonfis: Irsk forfatter troede, at han havde fået nobelprisen

I 45 minutter troede den irske forfatter John Banville, der bl.a. har modtaget Booker Prisen, at han var blevet tildelt nobelprisen i litteratur.

Torsdag formiddag, kort tid før det Svenske Akademi i Stockholm offentliggjorde navnene på årets to modtagere af nobelprisen i litteratur, ringede telefonen hos John Banville hjemme i Dublin. En mand, der udgav sig for at være Mats Malm, som er Det Svenske Akademis faste sekretær, meddelte ham, at han var en af årets prismodtagere.

»Jeg troede på det. Opkaldet kom fra Stockholm, hvorfor skulle jeg ikke tro på det?« siger John Banville til The Irish Times.

I minutterne efter glædede den 73-årige John Banville, der betragtes som et seriøst bud på en nobelprismodtager, sig over, at hans livsværk nu blev honoreret med verdens største litteraturpris, og at han ville efterfølge irske prismodtagere som W.B. Yeats og George Bernard Shaw.

Men kort efter akademiets offentliggørelse af, at årets priser gik til Olga Tokarczuk fra Polen og Peter Handke fra Østrig, modtog John Banville på sin telefonsvarer en besked om, at der i sidste øjeblik havde været uenighed i akademiet, og at han alligevel ikke fik prisen.

John Banville forsøgte at ringe tilbage, og tilsyneladende kom han igennem til Det Svenske Akademi, men det lykkedes ham ikke at få fat i nogen.

»Jeg var selvfølgelig skuffet. Når man bliver ringet op og bliver fortalt, at man har modtaget nobelprisen, så tænker man ikke klart,« siger John Banville til The Irish Times.

Den irske forfatter John Banville har modtaget en række fornemme litterære priser, og han er i flere år blevet betragtet som kandidat til nobelprisen i litteratur.

Det Svenske Akademi, der de seneste halvandet år har været lammet af en række sager om omfattede seksuel chikane, interne slagsmål, læk af fortrolige oplysninger og mistanke om økonomiske uregelmæssigheder, har nu igangsat en undersøgelse af sagen.

»Vi har bestilt en log over vores telefonsamtaler. Vi undersøger, om opkaldet (til Banville) kom fra huset, eller om nogen har manipuleret, så det så sådan ud,« skriver Mats Malm i en mail til Sverige Radios kulturprogram, Kulturnyt.

The Irish Times har sammen med det svenske dagblad Aftonbladet ringet til medlemmer af Det Svenske Akademi, men alle afviser at have taget kontakt med John Banville, og at der skulle have været forvirring om modtagerne af årets priser.

Nu bliver sagen undersøgt

John Banville er glad for, at sagen nu bliver undersøgt.

»Jeg synes, at akademiet skal undersøge sagen. Jeg tror ikke, at det falske opkald var rettet mod mig. Jeg tror, at hensigten var at skade akademiet eller et eller to af dets medlemmer,« siger John Banville.

John Banville har skrevet både romaner, noveller og dramatik og regnes for en af Irland mest fremtrædende forfattere. Han har modtaget en lang række fornemme priser. Udover Booker Prisen har han bl.a. modtaget Franz Kafka Prisen samt priser i bl.a. Østrig, italien og Spanien.