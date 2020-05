Stjerneforfatter misbrugte hende, da hun var 13. Nu har hun skrevet en chokerende bog om overgrebene

To dage inde i 2020 skulle en litterær atombombe vise sig at falde over Frankrig. Hvem hev i det udløsende håndtag? Det gjorde en på det tidspunkt ganske ukendt 47-årig forlagsredaktør, Vanessa Springora. »Le Consentement« – den danske oversættelse, »Samtykket«, udkommer 29. maj – er titlen på hendes selvbiografiske roman, der stadig er en ildelugtende »smoking gun« i det franske medielandskab. Den har sprængt rammerne for, hvordan man taler om seksuelle overgreb i kærlighedens land. #MeToo bliver aldrig det samme igen.

Vanessa – i dette sublimt rædselsvækkende vidnesbyrd forkortet til V. – er 13 år gammel, da hun med sin mor til et middagsselskab i midten af 1980erne for første gang møder den højtagtede forfatter Gabriel Matzneff – i romanen forkortet til G.

» Da hun fylder 14, er hun forelsket, men hun ved, at der er noget galt ...«

Den dag har hun hverken anelse om dette 50-årige, charmerende rovdyrs svovlagtige ry eller om, hvor mange ar på sjælen han vil ende med at give hende. Som datter af en enlig forælder, der investerer mere i sin forlæggerkarriere end i hende, er hun vant til at fylde voksentomrummet med bøger og forblændes hurtigt af lyset fra den opmærksomhed, den karismatiske bogstavmand kaster over hende.

Efter mødet modtager hun et brev, hvor han erklærer, at han tvingende har brug for at se hende igen. Han beroliger hende med, at han elsker hende og ikke vil skade hende (fransk lovgivning forbyder en voksen at have et seksuelt forhold til nogen under 15). Da hun fylder 14, er hun forelsket, men hun ved, at der er noget galt, og i bogens sexscener beskriver hun detaljeret og hjerteskærende sin naive ambivalens: »Det er ikke meningen, at en mand på 50 skal forvente disse ting af dig; det er ikke meningen, du skal bo på hotel med ham og befinde dig i sengen med hans penis i munden a l’heure du goûter«. Ved snacktid.

Rovdyret i elfenbenstårnet

Desillusionen er ikke længere til at bære for V, da det går op for hende, at G. aldrig har lagt skjul på sin forkærlighed for sex med mindreårige, både piger og drenge. I 1975 udsendte Matzneff det stærkt omtalte, men på tidspunktet ikke nævneværdigt kontroversielle essay »Les moins de seize ans«, hvor han, overbroderet med romantiske floskler, forherliger og forsvarer sin pædofili. Bedre bliver det ikke af, at rovdyret sidder i et bekvemmeligt elfenbenstårn under det sektagtige litterære miljøs beskyttelse. Da den canadiske forfatter Denise Bombardier i medierne gør opmærksom på den moralske falliterklæring, det er at prale med erobringer af børn, bliver hun anklaget for at ødelægge et litterært monument. Året er 1990, og kun ganske få melder sig under hendes faner.

Endnu fylder samtykkelitteraturen ikke så meget, men jeg tror, at mange vil være enige i, at den er nødvendig, og her er manifestet! Her giver en klog og harmonisk stemme ordet til dem, der alt for længe har levet i stilhed. Det gør lige så godt, som det gør ondt.

Le Consentement

Forfatter: Vanessa Springora. Forlag: Grasset. Sider: 216. Pris: 16,05 euro.

Bogen er blevet anmeldt på originalsproget (fransk). Den udkommer på dansk 29. maj under titlen »Samtykke«. Forlag: Grif. Oversættelse: Mette Olesen.