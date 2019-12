Originalt og håndskrevet manuskript sår tvivl: Var Peter Pan »egoistisk« og »ond«?

Skotske J.M. Barries klassiker »Peter and Wendy« fra 1911 om den udødelige figur Peter Pan – drengen der ikke ville være voksen – er måske endt mere uskyldigt, end forfatteren oprindeligt ønskede.

For nylig blev J.M. Barries originale og håndskrevne manuskript publiceret i en ny bog, og her viser manuskriptet en noget mørkere version af figuren Peter Pan.

Manuskriptet har ikke tidligere været publiceret, og i teksten kan man læse om de ændringer, som forfatteren tilføjede, mens han skrev det. Det skriver The Guardian.

Manuskriptet viser ifølge det britiske medie, hvordan forfatteren nedtonede Peter Pan-karakteren for at tilpasse det til publikum i 1911. Peter Pan skulle angiveligt alligevel ikke portrætteres negativt. Noget af det, Barrie selv slettede i manuskriptet, er beskrivelsen af Peter Pan som en »alfeagtig dreng«, som taler »trodsigt« til Wendy, og som prøver at være mere »foragtende end nogensinde«.

Et billede af J.M Barrie fra auktionshuset Sotheby's i London.

Redaktøren bag den nye udgivelse siger, at karakteristikken af Peter Pan i det nye manuskript minder hende om Mary Shelleys originale version af »Frankenstein«.

»Væsenet i manuskriptet var mørkere og med færre menneskelige kvaliteter. Jeg vil sige, at han er mere ond,« siger Jessica Nelson ifølge The Guardian og understreger, at Peter Pan er mere egoistisk i denne version end i det manuskript, der endte med at blive trykt.

Ville vise børn som voldsomme

Skildringen af Peter Pan, der kommer frem i denne version, hænger ifølge The Guardian mere sammen med bogens slutning, hvor Peter Pan fortæller Wendy, at han helt har glemt Klokkeblomst. Efterfølgende tager han Wendys datter med til Ønskeøen uden Wendy, der meget gerne vil med.

»Barrie var ikke bange for at nå de mørke steder. Han prøvede også at vise, at børn kan være voldsomme,« siger Jessica Nelson.

I manuskriptet hedder Neverland – der på dansk er oversat til Ønskeøen – Never Never Land og byder også på »en øde bugt«.

Dette billede fra Sotheby's i London viser Michael Llewelyn Davies, en af de fire brødre, der inspirerede Barrie til Peter Pan.

»Det virker mere mystisk i manuskriptet. Neverland er virkelig et never never land, et land, som voksne aldrig nogensinde kan nå,« siger Jessica Nelson og understreger, at hun mener, at det betyder, at forfatteren satte en fed streg under distancen mellem de voksnes verden og Peter Pan.

Titlen på manuskriptet blev ændret til »Peter og Wendy«, da bogen blev trykt i 1911, inden man senere droppede Wendy i titlen. Ifølge Nelson viser det, at kvinder havde en stor betydning for forfatteren. Og genlæser man bogen med tankerne på den titel, viser det ifølge Nelson, at Wendys karakter kommer til sin ret.

»Det giver Wendy en rolle, som har en tendens til at forsvinde, fordi Peter Pan er en meget karismatisk figur,« siger Jessica Nelson.

»Jeg tror, at James Barrie på grund af sin personlige historie ønskede, at Wendy og Mrs. Darling skulle have en særlig plads i det, han skrev. Kvinder var meget vigtige for ham. Han skrev historien på baggrund af sit møde med Sylvia Davies, og han opdagede litteratur på grund af sin mor,« siger Jessica Nelson.

Der er blevet trykt 1.000 eksemplarer af det nye manuskript. Prisen er 1.200 kr., og en del af overskuddet fra salget går til Great Ormond Street Hospital i London, der fortsat har rettighederne, efter Barrie gav det til stedet inden sin død. Det specifikke manuskript med Barries ændringer findes på New York Public Library.