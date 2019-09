Nu udkommer rystende dagbog af den »anden« Anne Frank

Hun var jøde, hun gemte sig for nazisterne - og hun skrev undervejs om sine tanker og følelser.

Alle kender historien om Anne Frank og den berømte dagbog. Ikke mange har hørt om Renia Spiegel med samme skæbne og samme sans for det litterære.

Den unge polak førte pennen lige så flittigt fra januar 1939 og frem til sin forfærdende død i 1942. Hendes mor og hendes søster kunne bare ikke bære synet af Renias sidste ord og lagde derfor de op mod 700 sider væk.

Skriftet har cirkuleret på polsk i uddrag de sidste par år og udsendes 19. september på engelsk af Penguin Books. Det sker med familiens velsignelse.

»Renia's Diary« med undertitlen »A Young Girl's Life in the Shadow of the Holocaust« begynder efter de foreløbige forlydender ved Anden Verdenskrigs udbrud.

Pigen er 14 år og dybt forelsket i en dreng ved navn Zygmunt Schwarzer fra nabolaget. De to mødes og udveksler deres første kys få timer før tyskernes besættelse af hjembyen Przemyśl i Polens sydøstlige hjørne.

Men de står også med udsigt til en af historiens største forbrydelser og virker forbløffende realistiske omkring polakkerne og jødernes fremtid.

»Jeg er på udkig efter én at fortælle mine glæder og sorger fra hverdagen til,« skriver hun 31. januar 1939, henvendt til dagbogen. »Vi to begynder en meget nært venskab fra i dag. Hvem ved, hvor længe det vil vare?«

Krigens virkelighed

Renias fortællinger om de glade stunder med Zygmunt og skænderierne med søsteren Elizabeth overskygges efterhånden af krigens virkelighed.

Hun får sit armbånd med davidsstjernen 26. juni 1941 og vil forblive »den samme Renia for dig,« skriver hun til dagbogen - »men jeg vil fra nu af være et undermenneske for alle andre.«

Alt går fra nu af ned ad bakke. Pigen beder igen og igen for sin overlevelse: »Jeg har set så lidt af livet og vil ikke dø,« skriver hun.

Og teenageren må ikke sjældent håndtere den barske hverdag med barsk humor: »Mine tanker i dag handler om at være grim. Jeg har måske slet ingen tanker i morgen!«

Renia Spiegels dagbog har været kendt på polsk i et par år og udkommer 19. september på engelsk. Foto: PR Fold sammen Læs mere Læs mere

De sidste dage begynder 5. juli 1942, med jødernes samling i Przemyśls ghetto og Renias egen flugt fra samme: Zygmunt afslører sig eventyrligt nok som aktiv i modstandsbevægelsen og får smuglet Renia hjem til sine egne forældre.

Pigen skriver sine afsluttende bemærkninger på parrets loft: »Lyt, åh Israel, red os, hjælp os,« lyder hendes sidste linjer. »Du har reddet mig fra kugler og bomber og granater, lad mig nu overleve!«

Tyskerne opdager Renia to dage senere og henretter straks efter både hende og Zygmunts forældre ude på gaden.

Kæresten overlever sit ophold i Auschwitz og flere andre kz-lejre og opsøger Renias familie fem år efter krigen med hendes dagbog mellem hænderne.

Renias søster lever endnu og har givet flere interviews op til udgivelsen. »Jeg har kun læst lidt af bogen, for jeg græd hele tiden. Hun var min anden mor«, siger Elizabeth til BBC.

Elizabeths datter fik efterhånden sin mor overtalt og kunne hente bogen ud af familiens bankboks i 2012 - syv årtier efter den uskyldige kvinde og digterspires død.