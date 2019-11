Én stjerne: TV-værts selvhjælpsbog har efterladt anmelderen måbende

Kan du huske Mikael Kamber fra TV 2-nyhederne? Dér læser han stadigvæk historier op, men han er meget mere end det. Mikael har en uddannelse i positiv psykologi fra USA, og det har påvirket ham så dybt, at han har ønsket at dele sine indsigter i en bog. Det kan udtrykkes helt kort. Bogen handler om, at Mikael Kamber har et godt råd til folk. Hver dag skal man nedfælde tre gode ting, der er sket. Gør man det, bliver man mere taknemmelig.

Man tror gerne på, at det virker. I hvert fald for forfatteren. Det ubekymrede sind skinner tydeligt igennem bogen, der er holdt i et jovialt talesprog. Der er ikke grænser for de lyksaligheder, som »3 gode ting« vil føre med sig. Mindre stress og sygdom. Mere motion, selvværd og selvtillid til dig. Du bliver mere gavmild og hjælpsom og mindre bitter, vred og misundelig. Ja, du kommer sågar til at sove bedre. »Flot liste, ikke sandt?« skriver han efter den flere sider lange opremsning af ammestuesnak, som man skal være klinisk renset for kritisk sans for at hoppe på.

Spekulative forklaringer

Den manglende kritiske sans er vist en del af den taknemmelige livsførsel. Og Kamber tager helt klart sine egne budskaber alvorligt og praktiserer, hvad han prædiker. Han fortæller eksempelvis om dengang, han skrev et takkebrev til en tidligere kollega. Et alenlangt brev kun i glade hovedsætninger a lá »hos dig var der altid en forstående skulder og et godt råd«. For at gøre det til en dejlig og langtidsholdbar oplevelse tager Kamber hjem til kollegaen, som han ikke har set i årevis, og læser brevet højt i sin fulde længde. Historien melder ikke noget om, hvordan denne seance blev modtaget, men vi læsere bliver da klogere på, hvor radikalt den positive psykologiske tænkning har påvirket bogens forfatter.

Den personlige fortælling fylder dog ikke meget, og »3 gode ting« er først og fremmest en selvhjælpsbog. Der er et praktisk råd om, at man kan sætte sit vækkeur eller hænge en seddel op, så man husker at få skrevet sine 3 gode ting ned. Hvis man har en negativ kollega, har Kamber skrevet et udkast til et brev i girafsprog med formuleringer som: »Når vi to arbejder sammen, oplever jeg ofte, at du er meget negativ«. Der er selvfølgelig også nyklassikerne inden for selvhjælp såsom et kapitel om »menneskehjernen«, og hvordan vi både kan være opmærksomme og uopmærksomme. Og naturligvis også en spekulativ evolutionær forklaring om, at mennesket er født sortsynet, fordi det var enormt praktisk at være negativ og frygtsom i stenalderen, når man skulle overleve katastrofer og sabeltigre.

Efter at have måbet et par gange over besynderlige pseudovidenskabelige udsagn, besluttede denne anmelder at kigge efter, hvad »uddannet i positiv psykologi« egentlig dækker over. Det lader til at være et onlinekursus og to uger i USA på noget, der hedder »Wholebeing Institute«. Måske det er mit medfødte stenaldersortsyn, der får mig til at tro, at den slags er fup.

Kierkegaard-bonus

Afslutningsvis hopper Kamber op på den filosofiske hest. Vi hører om »en af vor tids store åndelige ledere« – en Thich Nhat Hanh, som mener, at fred i verden begynder med fred inde i dig selv. Og så skal vi være tilstede i nuet. Kamber har også støvet et Kierkegaard-citat af, men anede ikke, hvor det stammede fra, og skrev derfor til en ekspert for at få oprindelsen lokaliseret. Man kan forstå, at det virkelig var vigtigt at få det citat med, og så får vi forfatterens originale udlægning af Kierkegaard med som bonus.

Man kan undre sig over, hvordan bogens flade indhold kan strække sig over 150 sider. Jo, men der er også en udskrevet dialog mellem Mikael Kamber og Chris Macdonald, fyldige uddrag fra hans blog på nettet, syv sider med et dårligt brev, en datter har skrevet til sin mor og ikke mindst forslag til breve, man kan sende. Og selvom Kamber ikke selv kan skrive, kan han ikke desto mindre påskønne dem, der kan. »Man oplever med det samme Shakespeares overlegne sprog for fuld udblæsning«, som det hedder i en karakteristisk Kamber-sætning.

Det pudsigt nok eneste sted, hvor bogen afviger fra det lalleglade girafsprog, er, hvor forfatteren er en smule vred. Svend Brinkmanns slogans om at fokusere på det negative er direkte skadelige, lyder det. »Han bilder folk ind, at positiv psykologi ikke har noget værdifuldt at tilbyde dem, hvilket mildt sagt er forkert«. Den undtagelsesvist vrede Mikael Kamber kan heller ikke skrive. Ikke desto mindre er kritikken af Brinkmann det eneste i bogen, der er moderat interessant. Måske skulle Kamber tage rådet til sig og fokusere på det negative.

3 gode ting

Forfatter: Mikael Kamber. Sider: 160. Pris: 199,95 kr. Forlag: Peoples’s Press

