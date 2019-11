»Mit gæt er, at det har taget ca. lige så lang tid at skrive bogen, som det har taget mig at læse den – sådan cirka to timer inklusive kaffepauser og de afbrydelser jeg blev nødt til at lægge ind for at kunne tvinge mig selv til at læse videre,« skriver Berlingskes anmelder Holger Dahl. Fold sammen

Læs mere