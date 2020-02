DR-vært stopper på populært radioprogram efter 10 år

Journalist og litteraturanmelder på Weekendavisen Klaus Rothstein skal ikke længere være vært på radioprogrammet Skønlitteratur på P1.

»Ja, jeg har valgt at stoppe på programmet efter ti gode år. Nanna kommer helt sikkert til at lave fine udsendelser alene. De næste måneder har jeg skriveorlov. Fremtiden kommer helt af sig selv, og bringer nok noget med sig,« siger Klaus Rothstein i en sms til Berlingske og har ikke yderligere kommentarer.

Klaus Rothstein blev tidligere på året udsat for massiv kritik blandt andet på sociale medier, efter han i en bogomtale i Weekendavisen af Malou Aamunds kommende bog »Maria«, blev kritiseret for, at teksten var nedladende over for kvinder. Blandt andet skrev Helle Holm Clausen en modklumme til netmediet POV International med udgangspunkt i Rothsteins tekst.

Mon ikke Weekendavisen snart skal pensionere Klaus Rothstein og hans kvindesyn fra 1950? Uklædeligt og fornedrende, ganske enkelt. pic.twitter.com/0eOMFGaogi — Kristoffer Dahy Ernst (@dahyernst) January 4, 2020

I omtalen beskrives Aamund, som havende en slående lighed med musikeren og forfatteren Alberte Winding:

»Men, hov! Det er jo slet ikke Alberte! Hun ligner bare med det lyse hår og de fine linjer. Der er noget bekendt ved ansigtet. Det må være endnu en kendis, der springer ud som romanforfatter. Aha, det er jo Malou Aamund. Datter af ham, De ved nok, og gift med ham, De ved nok,« lyder det i omtalen.

Efterfølgende er der henvisninger til hendes far, Asger Aamund, og hendes ungdomsdatingliv, og det beskrives, at bogen »må være en sag for Alt for Damerne og Aftenshowet.«

Efterfølgende var Weeekendavisens chefredaktør, Martin Krasnik, ude og forsvare Klaus Rothstein i et opslag på facebook, hvor han skrev, at »Noten er ment som en satirisk kommentar til Gyldendals presseomtale af bogen, som Klaus Rothstein fandt indsmigrende og grinagtig kommerciel.«

Redaktionschef på P1, Judith Skriver, bekræfter, at Klaus Rothstein har søgt orlov, og at han stopper på programmet. Hun ønsker ikke at oplyse, om der ligger andre årsager til baggrund for Klaus Rothsteins farvel, da hun ikke kan udtale sig i personalesager, men hans afgang kommer til at betyde ændringer i programmet fremover.

»Vi kører programmet videre med Nanna Mogensen som vært alene. Klaus Rothstein har selv valgt at søge orlov,« siger Judith Skriver til Berlingske.

Klaus Rothstein vender altså ikke tilbage til programmet efter sin orlov, og selve programmet kommer fremover til at køre med kun en vært, og »det kan betyde ændringer for at sikre dynamikken i programmet.«

Ifølge Judith Skriver leder man ikke efter en ny vært på nuværende tidspunkt. Hun påpeger desuden, at Klaus Rothsteins farvel intet har med besparelserne på DR at gøre.

»Vi kommer til at kigge på, hvilke gæster der skal være med, for vi kan godt lide liv i studiet Det har været godt med to værter i studiet, og det er vi glade for i andre programmer. Men vi er trygge ved Nanna Mogensen, hun har været vært i 10 år. Vi tænker over, om vi skal have flere gæster ind, for på den måde at få mere liv i studiet,« siger hun.