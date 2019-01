Jaguar som el-bil: Britisk distanceblænder kører fremragende, men rækkevidden halter

Efter en lille uge i selskab med Jaguars nye elbil, I-Pace, ved jeg præcis, hvordan Yvonne fra Olsen Banden har gået rundt og haft det i alle de år. Man bliver lovet guld og grønne skove, men hvad bliver det til? Ingen verdens ting.

To gange er jeg startet dagen med fuldt opladet batteri og en lovet rækkevidde på 375 kilometer, og begge dage er jeg kørt til ladning med lige over 100 kilometer tilbage på batteriet – efter at have tilbagelagt omtrent 150 kilometer. Som matematisk student slår det mig, at der er noget helt galt her.

Jafuar I-Pace er en rummelig og praktisk anvendelig SUV med en teoretisk rækkevidde på +400 km på en opladning.

I-Pace lider nemlig af en klassisk el-bilsskavank. Den lover mere, end den holder, med hensyn til rækkevidde, og det er katastrofalt, al den stund rækkeviddeparanoia har været en af el-bilens helt store svagheder. Altså frygten for at løbe tør for strøm, før man når frem. Jeg havde egentlig planlagt en tur fra København til Aarhus i I-Pace. En tur på omtrent 300 kilometer fredag eftermiddag og retur næste morgen. Ud over at det er lige til øllet med rækkevidden til sådan en tur, så lader den tilmed ulideligt langsomt de gange, jeg har den i en almindelig Clever-ladestander i løbet af testugen (man får en hurtigere wallbox-hjemmelader med ved køb af I-Pace), så jeg ville ikke engang være sikker på, at den var fuldt opladet næste morgen til tilbageturen. Konklusionen er, at I-Pace ikke er den revolution, som den ligner på papiret, og at den falder igennem der, hvor elbilshytteskoen klemmer allermest – nemlig på rækkevidde og ladetid.

Uhyre velkørende

Nu lyder det måske, som om Jaguar I-Pace er en katastrofe. Det er den ikke. Faktisk er den på mange måder en forrygende bil. Hvis vi lige ser bort fra det med ladetiden og den lovede rækkevidde.

Kabinen oser af god kvalitet, og særligt i den testede topudstyrsversion HSE er den tæt på perfekt.

For det første viser den sig som en ægte Jaguar. Den kører friskt til og ikke kun i en lige linje. For det er ingen kunst at få en elbil til at ramme 100 km/t. på 4,8 sekunder. Det har Tesla excelleret i i årevis. Men det er en kunst at lave en elbil, som ikke kvier sig ved at skulle køre om hjørner. Elbiler er nemlig tunge. I-Pace vejer omkring 2,2 ton, og enhver, der har set et næsehorn forsøge at skifte retning i en af BBCs naturprogrammer, ved, at tyngde ikke er en fordel, når der skal rundes hjørner. Men I-Pace gør det så godt, at jeg for første gang vil tage ordet køreglæde i min mund i forbindelse med en elbilstest. Den er ikke lige så skarp som en Jaguar F-Pace, men den traditionelt motoriserede F-Pace vejer også, hvad der svarer til to kampklare japanske sumobrydere mindre end I-Pace, der har et ca. 600 kg tungt batteri mellem akslerne. Men fordi batteriet ligger lavt, er tyngdepunktet i bilen lavt. Kombineret med et skarpt styretøj og en hurtig speederrespons kan det godt lade sig gøre at tvinge nogle køredynamiske smil ud af en omgang fri leg med en I-Pace på en trafikforladt sognevej. Men du skal ikke lade legen strække sig over længere tid, for står bilen i den sportslige køreindstilling, hvor lyset i kabinen skifter fra blåt til rødt (en i øvrigt charmerende og funky feature), sutter den batteriet tomt hurtigere, end en industrimalkemaskine ondulerer en Jersey-ko under en gennemsnitslig morgenmalkningsseance.

På papiret bruger I-Pace blot 21,2 kWh pr. 100 kørte kilometer, og med et batteri på 90 kW giver det en teoretisk rækkevidde på en sjat over 400 km. Men kør, som om du havde stjålet den, og du skal finde ladekablet frem allerede efter 200 km. Det er der dog intet odiøst i. Da jeg testede Ford Mustang Bullitt på Sjællandsringen for nogle uger siden, drænede den også tanken med lynets hast. Forskellen er dog, at Mustangen kunne jeg tanke op igen på fem minutter på en tankstation, hvor en I-Pace skal stå og samle støv i timevis ved en ladestander. Derfor skal man tænke sig en anelse mere om, når man kører I-Pace end en Mustang, hvis ikke man vil ende med at skulle slå et par timer ihjel ved en ladestander, før man kan komme frem til ens destination.

Den har tydeligt Jaguar-design-DNA, men er samtidigt sin egen. Især den reletaivt korte fronthjelm med lang fremadskrånende forrude er utraditionel i Jaguar-regi, men den er en gave for bilens aerodynamik.

Men den skal have point for sin flotte køredynamik. Da jeg var i Abu Dhabi for at teste Audis nye elbil, e-tron, der også er en SUV og altså en direkte konkurrent til I-Pace, oplevede jeg en bil, der var markant tungere (Audi e-tron er kun 22 cm længere, men vejer 500 kg mere) og mere klodset på benene end I-Pace.

Hæver niveauet

Indvendigt er Jaguar I-Pace en luksuriøs og bekvem oplevelse. Nu er testbilen den topudstyrede HSE-version til 883.880 kr., og det er 143.000 kr. mere, end basisversionen koster. Læg dertil ekstraudstyr for 76.000 kr., og bilen stempler ind på 959.980 kr. Men selv basisversionen er veludstyret, og HSE-udgaven er en decideret luksusbil med alt fra læderkabine og elsæder til automatiske LED-Matrix-forlygter. Som firmabil fås den med en erhversbeskatning fra 605.999 kr., og den kan privatleases fra 8.795 kr. pr. måned med en engangsydelse på 59.995 kr. Batteriet har en otte års garanti, og så tror jeg, vi er dækket ind på de praktiske detaljer om bilen.

Pladsforholdene fejler ikke noget, da batteriet er gemt under gulvet.

Testbilen har som sagt læderkabine, og jeg må sige, at kabinen oser af luksus og kvalitet. Materialer og finish er tanden over, hvad jeg oplevede i min seneste Jaguar-testbil (en F-Pace), og det lader til, at ingeniørerne i Coventry vedholdende formår at hæve niveauet. På pladsfronten er der fornem plads på bagsædet, og bagagerummet æder 638 liter, hvilket kun er 22 liter mindre end Audi e-tron, der er 22 cm længere.

Slog tyskerne

Jaguar I-Pace er altså en bil, der på samme tid leverer forrygende takter og sure rønnebær. Man fristes næsten til at kalde den en klassisk engelsk bil forstået på den måde, at dens bundniveau ikke imponerer, men dens stærke sider er virkelig stærke. I modsætning til mange af de tyske konkurrenter, som holder et højt bundniveau, men ikke efterlader samme wow-faktor og varige automobilminder. I den sammenhæng vil jeg dog fremhæve Jaguar I-Pace for rent faktisk at have slået tyskerne i kampen om at komme på markedet med en elmotoriseret SUV med over et halvt år. Hvis nogen havde fortalt mig for ti år siden, at Jaguar ville være før både Audi og Mercedes med at lancere en elektrisk SUV, ville jeg have bedt dem om holde op med at drikke øl før klokken 12 og læse Baron von Münchhausen, før de gik i seng. Men Jaguar har leveret biler siden sensommeren, mens Audi først lander i starten af i år, og Mercedes EQC først lanceres engang til sommer.

Jaguar I-Pace er den mest velkørende elbil, jeg har testet til dato – inklusive Tesla Model S, Model X og Audi e-tron.

Det altoverskyggende spørgsmål bliver så, om den sejr var for dyrkøbt. Om Jaguar I-Pace rent faktisk matcher tyskerne, når de triller ind på markedet? Det må vi vente til sommeren 2019 med at få svar på. Min umiddelbare vurdering vil være, at Jaguar måske har ofret noget af bilens brugbarhed i forhold til reel rækkevidde på sportens alter og ender med en bil, der er lidt for batteritørstig ved dagligdagsbrug og derfor ender med en reel rækkevidde på under 300 km ved dagligdagsbrug – sådan som jeg oplevede det i testugen. Selv om Audi e-tron har lige så mange hestekræfter og kun et marginalt større batteri, tyder den første testkørsel på, at den kører noget længere på samme mængde strøm. Den skal også bruge et sekund længere på at ramme 100 km/t. og oplevedes på ingen måde lige så hurtig og vaks. Men vil man ikke hellere helt til Aarhus i et hug end at komme hurtigt til Vejle for så at skulle drikke Cocio og spise to poser Matador Mix, mens bilen lader til det sidste stykke? Jeg endte i hvertfald med at tage min anden pressebil i testugen – en Mercedes X-Klasse pickup med en 3,0 liters V6-dieselmotor på min Aarhus-tur, og det var jo ikke lige det, der var meningen med de miljøforbedrende elbiler med lang rækkevidde. Men som de fleste andre bilister endte jeg med at prioritere bekvemmelighed og praktisk anvendelighed over en elbilsudflugt med risiko for ubelejlige ladestop og en weekend tilbragt med konstant rækkeviddeparanoia.