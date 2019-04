Det startede i det sydlige Californien – men siden er denne biltrend blevet et globalt fænomen

Kombinationen er ligetil. Du tager en klassisk bil, tilføjer lidt kaffe og inviterer alle med en smule bilentusiasme i sjælen til at kigge forbi en offentligt tilgængelig parkeringsplads og vupti – du har et »Cars & Coffee«-arrangement. Konceptet er ikke nyt, men danskerne har efterhånden taget det til sig i et omfang, så du næsten hver dag hele sommeren igennem kan møde de klassiske biler og deres ejere på havne, torve og parkeringspladser landet over.

Klassikernetværket ViaRETRO har taget »Cars & Coffee«-fænomenet til sig, og arrangerer ugentligt møder ved Arne Jacobsen-tanken på strandvejen.

Startede i Californien

Præcis hvordan og hvornår konceptet »Cars & Coffee« begyndte, er der ikke helt enighed om. Men de fleste henlægger de første arrangementer til det sydlige Californien i årene omkring årtusindeskiftet. Den amerikanske bilvoks-konge og bil-TV-vært Barry Meguiar fortalte i podcasten »iDriveSoCal« for et par år siden, hvor han første gang stødte på begrebet. Det var i Crystal Cove lidt syd for Long Beach udenfor Los Angeles. Her startede det med, at nogle bilentusiaster mødtes foran et storcenter lørdag morgen ved en sekstiden, og hurtigt lød spørgsmålet oftere og oftere i de klassiske bilejerkredse i Los Angeles: »Kommer du til Crystal Cove i weekenden?« Snart voksede arrangementet ud af rammerne, og en lokal Ford-forhandler var hurtig til at melde sig på banen som nyt venue. Da arrangementets fysiske lokation var skiftet, kunne man ikke længere spørge, om man skulle til Crystal Cove, og så blev det til »Cars & Coffee« i stedet. Siden spredte konceptet sig udover USA, og i dag er »Cars & Coffee« blevet et globalt fænomen.

Alle kan være med

Konceptet er ikke kommercielt organiseret, og der gælder ingen regler for, hvilke biler der kan deltage. I hvert fald ikke overordnet set. Lokalt kan klubber eller arrangører opstille kriterier, men grundideen er, at alle med en bil, de er entusiastiske omkring, kan møde op til et »Cars & Coffee«-arrangement og møde andre ligesindede entusiaster. Det skal ikke koste noget hverken at deltage som bilejer eller tilskuer, og fordi fænomenet oprindeligt startede som et morgenarrangement, skulle der altid rigeligt med kaffe til. Det originale »Cars & Coffee« i Crystal Cove startede 6.30 om morgenen.

Der er både klassiske kaffemøder og tirsdagsburgermøder på Arne Jacobsen-tanken på strandvejen, og bilerne spænder bredt – fra gamle italienere til skrøbelige briter som her på billedet.

Der var næppe nogen af de originale bagmænd, der havde fantasi til at forestille sig, at de havde grundlagt et fænomen med globalt potentiale. Men i en tid, hvor biludstillinger lukker, og tiden synes for knap til aktivt at deltage i klubarbejdet i de etablerede bilklubber, så tilbyder »Cars & Coffee« en uforpligtende og ligetil måde at dele sin bilentusiasme med andre ligesindede på. Konceptets eneste reelle fjende er støjfølsomme naboer, for de fleste bilentusiaster har en tendens til med jævne mellemrum at lade deres køretøjers audiologe talenter synge fra udstødningsrørene, og det er ikke altid lige populært i en tid, hvor bilen i større og større omfang anskues som en trillende miljøsynder. Men med den rigtige lokation, er »Cars & Coffee«-arrangementerne mestendels tilløbsstykker for både naboer, bilejere og bilentusiaster. Så har du en klassisk bil, eller er du bare interesseret i biler generelt, så brug en sommerhverdagsaften eller en weekendmorgen på at besøge et af de mange »Cars & Coffee«-arrangementer og bliv tanket op på både kaffe og bilentusiasme.

En 1959 Buick til et canadisk »Cars & Coffee«-arrangement i Langley, British Columbia. Fra den spæde start i begyndelsen af nullerne er »Cars & Coffee« blevet et globalt fænomen.