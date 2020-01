Den første af de sidste GTIer: Er dette svanesangen for de små, rappe biler?

Toyota Yaris er en af de mindst ophidsende biler, som automobilguderne nogensinde har plantet på denne jord. Praktisk, anstændig og økonomisk er den, men den har altid været uinspirerende som en eftersidning. Så da jeg blev inviteret til Portugal for at prøve en prototype til den næste generation, der lanceres i slutningen af 2020, råbte mit instinkt »NEJ! Spild af tid på ligegyldig tristesse.«

Især fordi prototyper ikke er færdigudviklede biler, og så svarer det til at anmelde en restaurant på basis af råvarerne og ikke det færdigkokkererede resultat. På den anden side skal man nogle gange tage en chance, og da der var tale om GR-versionen (Toyotas betegnelse for performancebiler), kunne den måske overraske og være næste trin i Toyotas jagt på et mere underholdende og inspirerende image.

En jagt, som Toyota GT86 og Toyota Supra har understreget seriøsiteten af.

Selv i guldstaffage bliver den nuværende Toyota Yaris aldrig mere end jævnt interessant. Den er som skabt til den snusfornuftige bilkøber og tjener ellers mest som hjemmeplejens foretrukne minibil. Fold sammen Læs mere Læs mere

Så her står jeg. En tidlig vintermorgen uden for et hotel i Cascais. Foran står en Toyota Yaris pakket i rød og sort camouflage (fordi det er en prototype). Klar til at give Toyota en chance for at overbevise mig om, at GT86 og Supra ikke var to enlige svaler.

Jeg sætter mig ind i det stramme sportssæde. På passagersædet sidder en testchauffør fra Toyota. Det er som sagt en prototype, så den kan levere fejl og udfald, og derfor er det vigtigt, at han er med. Trykker startknappen ind, og motoren springer knastørt i gang. Træder den stramme kobling ned og sender gearstangen frem i første. Den går mekanisk skarpt i gear.

Kompromisløs gadebil med rå rally-DNA

20 minutter senere kæmper jeg for at pille min underkæbe op fra gulvmåtten. Den kører, som havde den begået et væbnet røveri. De endelige detaljer for bilens performance er ikke officielle endnu, men manden i passagersædet siger 265 hestekræfter og et moment på over 350 Nm. Fra en 3-cylindret 1,6-liters turbomotor.

Det er magiske tal. Det føles også som magi, når de leveres gennem bilens nyudviklede firehjulstræk. Bilen trækker aggressivt i asfalten helt nede fra bunden af omdrejningsspektret ved 1.500 o/min helt op til det røde felt på den anden side af 7.000 o/min. Jeg konstaterer hurtigt, at et automatgear vil være omsonst i Yaris GR. Den har power nok til bare at stå i tredje gear fra 30 til 100 km/t.

Prototypen til den nye Toyota Yaris GR er helt balstyrisk intens i bjergene uden for Lissabon i Portugal. Fold sammen Læs mere Læs mere

En drejeknap ved gearstangen lader dig vælge mellem indstillingerne »Normal«, »Sport« og »Track«. De dikterer først og fremmest firehjulstrækket. I »Normal« fordeles kræfterne med 60 procent til forhjulene og 40 procent til baghjulene. I »Track« er fordelingen 50/50, mens den i »Sport« sender 70 procent af kræfterne til baghjulene og 30 til forhjulene. Det betyder, at i »Sport« er der faktisk tale om en lille B-segment-GTI, der leverer baghjulstrukket køreglæde.

Jeg er helt solgt.

Endemålet for den første etape er racerbanen Estoril, hvor vi får lov at presse den lidt mere. Den føles let, direkte og hurtig. Samtidig er den virkelig kommunikerende, involverende og legesyg. Hurtig nok til at aftvinge respekt uden at være skræmmende.

I »Track« leverer den en målrettet præstation rettet mod mest greb og fart, mens den i »Sport« godt kan slå lidt med halen på den baghjulstrækslækre facon.

»20 minutter senere slås jeg med at pille min underkæbe op fra gulvmåtten. Den kører, som havde den begået et væbnet røveri.«

Hemmeligheden bag de nærmest guddommelige køreegenskaber er et tæt samarbejde med rallylegenderne hos Tommy Makkinen Racing omkring udviklingen af firehjulstrækket og så en kompromisløs tilgang til lav vægt.

Taget er af kulfiber, mens døre, forskærme og kølerhjelm er lavet af aluminium. Motoren er kompakt og den letteste 1,6-liters motor på markedet. Toyota vil som nævnt ikke afsløre de præcise specifikationer endnu, men den føles, som om den kan ramme 100 km/t på omkring fem sekunder, og den går lunt 200 km/t på langsiden på Estoril.

Alt sammen samtidig med, at den bærer hjemmehjælpermodelnavnet Yaris på sin bagklap.

Det er som en date med Jytte Abildstrøm og Katja Kean på samme tid. Det er ikke til helt at forstå. Hvis prototypen ender i handlen uforandret, så ligner den en kæmpe imagevinder for Toyota. En legende kan være født.

Basis for en GTI-bølge

Baggrunden for Yaris GR skal dog ikke kun findes i Toyotas jagt på »bad boy point«. Nye regler i WRC-serien – verdensmesterskabet i rally – betyder, at bilen, som man stiller op med, skal være baseret på en gadebil, der er solgt i mindst 25.000 eksemplarer.

Da Toyota har vurderet, at basisudgaven af den kommende Yaris ikke ville kunne klare ombygningen til rallybil, besluttede de at lave en kompromisløs GR-udgave i stedet. Med markant bredere sporvidde, lavere taghøjde, firehjulstræk som standardudstyr og med skarpt fokus på de talenter, der skal til for at vinde VM-titler i rally. Den deler nogle basiselementer med Yaris, men er langt hen ad vejen sin egen.

Toyota lover, at prisen bliver lavere end de 485.000 kroner, som den 212 hestes Yaris GRMN fra sidste år kostede. De må ikke tabe penge på Yaris GR, men skal samtidig sælge 25.000 styk, for at leve op til FIAs krav (det internationale motorsportsforbund), så min forventning er, at den lander i Danmark til omkring 360.000 kroner.

Hyundai har gjort det godt i WRC-rallymesterskabet med den nuværende i20, men spørgsmålet er, om den kan matche Toyotas næste generation af rallybil, hvis civile Yaris GR-udgangspunkt er så kompromisløst. Fold sammen Læs mere Læs mere

Det er noget af en handske, Toyota har kastet. Med den bil i porteføljen har de den perfekte rallybil klar, når næste års mesterskab skydes i gang i Monte Carlo i januar 2021.

»Kedelige Toyota har i den grad budt op til bal; spørgsmålet er nu, om nogen bider på.«

De to andre mærker, der lige nu kæmper med i WRC-serien, er Hyundai og Ford. Med den kompromisløst målrettede nye Yaris GR som udgangspunkt får Hyundai og Ford afsindigt svært ved at matche Toyota – ligemeget hvad de gør for at modificere henholdsvis i20 og Fiesta.

Japanernes udgangspunkt er simpelthen for kompromisløst bygget til formålet. Det efterlader dem – og eventuelt andre bejlere til WRC-titlen 2021 – med én eneste mulighed: At lave en bil efter samme opskrift som Toyota. Tage deres minibil, skille den ad, give den firehjulstræk, lavere tyngdepunkt, lavere vægt og en motor som den 265 hestes Yaris GR-maskine – og sætte den i produktion til en pris, så de kan sælge 25.000 enheder.

Ford står med samme udfordring i forhold til 2021-rallyreglementet som Toyota og Hyundai, og hvis de skal have en Fiesta, der matcher Toyotas næste Yaris GR, skal de overveje en RS-version af deres Fiesta med mere power og firehjulstræk. Fold sammen Læs mere Læs mere

Måske det er begejstringsadrenalinen, der løber af med denne analyse. Men den matcher meget godt Toyotas eget syn på den sag. Så Toyota Yaris GR kan udløse en bølge af små firehjulstrukne performancebiler med rallyambitioner i B-segmentet. Som et sidste hurra til den benzindrevne mini-GTI.

Kedelige Toyota har i den grad budt op til bal; spørgsmålet er nu, om nogen bider på.

Jeg håber det.