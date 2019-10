BILTEST: Skoda respekterer ikke hierarkiet og udfordrer Audi

For ti år siden var rollefordelingen i Volkswagengruppen krystalklar: Audi leverede luksusbilerne, Volkswagen de lækre men mere tilgængelige biler, Skoda de billige og praktiske, mens Seat leverede billige, markante og sportsligt disponerede biler.

Sådan er det ikke helt længere, og det er især tjekkiske Skoda, der laver ballade.

»Skoda Superb var lidt en overraskelse, da den blev introduceret i 2001. For havde verden brug for en tjekkisk discountæske med Mercedes E-Klasse-dimensioner? 18 år og 1,3 millioner solgte Superb senere er svaret et rungende »ja«.«

Ved de seneste modellanceringer har Skoda ikke ladet sig begrænse af den tiltænkte rolle som billig østeuropæisk leverandør af plads og praktisk anvendelighed. Den nye Skoda Scala er en regulær konkurrent til Volkswagen Golf, og den nye mini-SUV Skoda Kamiq leverer en kabine, der på kvalitetsindtryk slår dens fætter Volkswagen T-Cross, som den deler platform og teknik med.

Kort sagt har Skoda smidt Netto-habitten og er trådt i karakter som et slags automobil Rema 1000, der både konkurrerer med Fakta, Brugsen og Irma. Et indtryk, som den faceliftede Skoda Superb på alle parametre bekræfter.

Overraskende succes

Superb kører i sin tredje aftapning, der blev introduceret i 2015, og det er den bil, som Skoda nu har givet et omfattende ansigtsløft. Det ses først og fremmest på kosmetikken, hvor både fronten og bagenden har været under kniven. LED-forlygter er nu standard, og bagpå er logoet erstattet af navnet SKODA skrevet med gigantiske typer.

De nye former er skarpere, og det betyder, at Superb nu fremstår mere selvstændig og karakterfyldt end nogensinde. Motorprogrammet ligner stort set sig selv med motoriseringer helt op til 272 turbobenzinhestekræfter. Største nyhed er en plug-in hybrid med 218 hk, der kan køre omkring 50 kilometer på ren eldrift. Men den kommer først i begyndelsen af 2020. Indenfor er ændringerne i småtingsafdelingen, men du kan nu få alle udgaver med digital display bag rattet, og infotainmentskærmen på midterkonsollen er vokset til minimum otte tommer.

Vælg en stationcar

På vores breddegrader går stationcarmodellen klart bedst, og med en merpris på ydmyge 10.000 kr. vil jeg da også anbefale Combi-udgaven (det er skodask for stationcar) til enhver, der overvejer Superb. Den pressebil, jeg har fået fingrene i, er netop en Combi med en 190 hestes dieselmotor og 7-trins DSG-gear. Det er arketypen på firmabilsudgaven, og man forstår det godt. Du får samme motorprogram og gedigne kvalitetsfornemmelse som i en Volkswagen Passat, men pladsen er markant bedre. På bagsædet kan jeg sidde med korslagte ben og bladre i Weekendavisen, der stadig kommer i det store broadsheet-format. Det skal man normalt op i en Audi A8 eller Mercedes S-Klasse for at kunne.

Bagagerummet er også stort som en udestue. Det sluger 660 liter, og hvis du nedfælder bagsædet, kan du stoppe 1.950 liter ind bag forsæderne. Jeg havde en mountainbikeaftale i løbet af testugen, og jeg behøvede kun sætte sadlen ned, før bilen havde plads til hele cyklen bagi. Det samme vil gøre sig gældende for alt fra klapvognskørende børnefamilier til antikvitetshandleren. Her er markedets mest forslugne personbil til dem, der ikke er klar til at geare op i en regulær varevogn eller en Berlingo XL.

Men Skoda er ikke tilfreds med kun at levere plads. Det skal også være praktisk og smart. Som når der gemmer sig en paraply i fordøren – stadig standardudstyr i Superb fra udstyrsniveauet Style. Bilen har en række af disse små praktiske detaljer, der hæver den over de fleste konkurrenter og viser, hvorledes Skoda tager sit slogan – Simply Clever – alvorligt.

Kedelig at køre i

Køredynamisk er en Skoda Superb omtrent så involverende og underholdende som en cricketkamp. Og ikke en af de hurtige endagskampe. Nej, den klassiske engelske provinsudgave, der i sit oprindelige format kan strække sig over en hel uge. Hvis man vil underholdes bag rattet af andet end en god podcast, skal man gå en stor bue udenom Superb. Men fokus er tydeligvis mere på komfort end dynamik. Den er ikke luftundervogns-flyvende-tæppe-komfortabel, men skal man fra København til Hjørring for at vise efterårskollektionen frem, er den fremragende. Læg dertil, at den nye udgave af Superb har fået en række ekstra og udvidede funktionaliteter i forhold til køreassistentsystemer, og det er nu endnu mindre stressende at være kaptajn på Skodas flagskib.

Testbilens 190 hestes dieselmotor er den maskine, de fleste vil vælge. Den kommer også med en nyudviklet 150 hestes dieselmotor, der kører lidt længere på literen. Men man skal ikke tage fejl af Skoda Superbs størrelse, og selv med 190 hk og 400 Nm føles den ikke frisk. Jeg skal ærligt tilstå, at jeg troede, det var den med 150 hk, jeg havde fået fingrene i, indtil jeg fik tjekket op på specifikationerne.

Så den er ikke nogen væddeløbshest, og det ligger sådan set heller ikke i dens opdrag. Du kan vælge at gå all-in på power og snuppe den med 272 benzinhestekræfter og firehjulstræk. Men hvorfor alverden nogen ville have lyst til at hælde så mange kræfter i en bil, der lever bedst ved 130 km/t på motorvejen, skal jeg ikke kunne sige. Jeg vil klart anbefale den testede med 190 dieselheste eller vente, til plug-in hybriden kommer næste år. De andre alternativer på modelprogrammet kommer ikke ordentligt til sin ret i Superb.

I forhold til udstyrsvarianter kan man gå to veje. Enten tager man basisudgaven Active, der faktisk er overraskende veludstyret med både klimaanlæg og nøglefri startknap med mere. Er du himmelråbende ligeglad med hestekræfter, kan du komme ud at køre i Combi med en 1,5 TSI benziner med 150 hk til 310.000 kr.

Men der, hvor jeg mener Skoda Superb bliver interessant, er, når den rigtigt vil ruske op i Volkswagenhierarkiet. Tager man testbilen med automatgear (35.000 kr. ekstra for DSG – og det er lige spidst nok) og 190 dieselhestekræfter som Combi i udstyrniveauet Style, så koster den 469.002 kr. Her er både automatiske bi-xenon lygter, 3-zonet klimaanlæg, 17-tommer alufælge og stort lydsystem standardudstyr. Den suppleres med en business executive-pakke (som man gerne må bestille, selv om man ikke er executive…) til 70.002 kr. med både navigationspakke, matrix-lygter, læderkabine, skiltegenkendelse, dynamisk fartpilot (der selv tager farten af i kurver), el-bagklap og parkeringsassistent. Læg dertil det digitale cockpit og speedometerdisplay til 8.000 kr., og den samlede pris lander på 558.704 kr.

Nu ved jeg godt, hvad du tænker: »Over en halv million for en Skoda.«

Måske det lyder af meget, men prøv at slå vejen forbi en Audi-forretning og spørg på en A6 stationcar med samme 190 hestes TDI-maskine, læderkabine og en udstyrsliste som den testede Superbs. Jeg er med på, at Audi holder et højere niveau på finish og komfort. Men fordi Superb er så overbevisende på plads og komfortudstyr, er spørgsmålet ikke så retorisk flabet, som det måske fremstår.

Til dem, der overvejer en skrabet og basisudstyret A6 stationcar til omkring 600.000 kr., er Superb et giftigt alternativ, og det havde ingen forudset, dengang den første Superb trillede ud fra fabrikken for 18 år siden. Det giver fire stjerner, som må være maksiumkarakteren for en fejlfri præstation uden sjæl, charme eller lækkert køredynamisk hår.