BILTEST: Danmarks klart bedste bilkøb

270.090 kroner for en fuldfed SUV med 225 hestekræfter, automatgear og en miljøglorie på størrelse med Pernille Skippers. På de sociale medier ville det honoreres med et »WTF?«.

Det lyder absurd billigt, og det er det også. Den nye Ford Kuga plug-in-hybrid (PHEV) slår alt på markedet lige nu, når det handler om værdi for pengene, og det er alt sammen politikernes skyld.

»Ford Kuga er i sig selv ikke nødvendigvis en vidunderbil. Men på grund af prisen kunne den køre som en punkteret sækkevogn, være samlet af rødderne fra rød stue og stadigvæk være et forrygende køb.«

Det danske bilafgiftssytem er en kompliceret størrelse, der med alle undtagelser, tilføjelser og underparagraffer burde have et selvstændigt bind i Karnovs lovsamling. Samtidig er det gaven, der bliver ved med at give spøjse resultater i den virkelige verden.

Kan I huske gulpladebølgen i nullerne, da bilimportøren tjente gode penge ved at save taget af helt nye biler og kalde dem campere? Eller flå bagsæderne ud og kalde bilerne varevogne? Fabrikkerne troede ikke deres egne ører, da de fik det at vide.

Nu har politikerne så tryllet en klassisk mellemregningsafgiftsløsning frem på plug-in-hybrid-biler (altså de biler, der både har en forbrændingsmotor og en elektrisk drivlinje, som gør dem i stand til at tilbagelægge afstande på i gennemsnit 50 kilometer på ren el), der gælder frem til 1. januar 2021.

Altså endnu en manøvre, der blot sparker stenen med en permanent omlægning af registreringsafgiften længere ned ad vejen, og her lander den nye Ford Kuga PHEV lige i bull's-eye.

Afgiftsfordelen for plug-in-hybrider gør Ford Kuga PHEV over 100.000 kroner billigere end andre SUVer med dens størrelse og udstyrsniveau. Fold sammen Læs mere Læs mere

En Ford Kuga med nærigste 1,5-liters turbobenzinmotor og manuelt gear starter ved 304.890 kroner på almindelig afgift, mens den testede Kuga PHEV med sit automatgear og 225 hk er 35.000 kr. billigere med samme udstyrsniveau. Fordi den har et opladeligt batteri og kan trille 50 km på ren eldrift.

Går man på udstyrsfronten fra Trend til Titanium, bliver den nærigt motoriserede benzinbil omkring 40.000 kr. dyrere, mens PHEV-udgaven blot stiger 17.000 kr. Så lige meget om man er charmeret eller forført af PHEV-modellens miljøtalenter eller ej, så giver det ingen mening at vælge Ford Kuga med andet end den testede PHEV-drivlinje, der på grund af afgiftssystemet gør den til Kongerigets uden sammenligning bedste automobiltilbud lige nu.

Veludstyret og praktisk

Hvad får man så for sine omkring 300.000 kr., hvis man så hopper på dette økodresserede slagtilbud af en familie-SUV? Ud over de ovennævnte dyder får man en regulær familie-SUV med et niveau af funktionalitet og praktisk anvendelighed, der gør den til en af de bedste i sin klasse.

Kabinen er veludstyret og har både digital instrumentering, Apple Carplay og klimaanlæg. Materialekvalitet og design kan diskuteres, men til prisen kunne den være samlet af en flok børnehavebørn og stadigvæk være godkendt. Fold sammen Læs mere Læs mere

Ford Kuga er størrelsesmæssigt i den store ende af det familievenlige mellemstore SUV-segment, som Nissan Qashqai i Danmark er kongen af. Bagagerummet i PHEV-udgaven af Kuga er mellem 411 liter og 581 liter afhængigt af, om det justerbare bagsæde er kørt frem eller tilbage. Det er nok til en barnevogn og hele arsenalet af pusletasker og kølemadkasser til den store skovtur.

Selv med bagsædet kørt helt frem er der udmærket plads til mig og mine 1,81 meter deromme, selv om førersædet foran også er indstillet til 1,81 meter chauffør.

Basisudstyret i den testede PHEV ST-Line er udmærket med alt fra klimaanlæg til digital instrumentering, trådløs opladning af mobiltelefon, fartpilot, p-sensor, 18-tommers alufælge og sportsundervogn. Tilkøber man en X-pakke til 14.000 kr., får man B&O-lydanlæg, dellædersæder, mørktonede ruder og fuld-LED-lys foran.

Vil man gerne have aktiv fartpilot, bakkamera, frontkamera og semiautomatisk p-assistent, fås det i en førerassistentpakke. Smider man de to pakker på bilen, er den forrygende fornemt udstyret, og du er stadig ikke kravlet langt over 310.000 kr. med afgiftsrabat, hvis det er en PHEV ST-Line, du starter med.

Bagsædepladsen er fin, og da bagsædet kan justeres i længderetningen, kan du selv prioritere mellem bagsædeplads og bagageplads. Fold sammen Læs mere Læs mere

Kabinen er funktionelt velindrettet omkring førerpladsen, og selv om jeg aldrig bliver fan af Fords kabinedesignere, har de efterhånden fået luget ud i de værste Nokia-mobil-fra-1990erne-uvaner med et hav af knapper og små dumme displays.

Fords Sync-infortainmentsystem er ved at være funktionelt spiseligt, og hvis man som jeg for det meste bare skøjter ind på Apple Carplay, er infotainmentdelen godkendt. Det samme er sæder, siddeposition og udsyn.

Bagagerummet sluger op til 581 liter bagage, og det understreger, at selv om bilen er en hybrid, går den ikke på kompromis med sin SUV-anvendelighed. Fold sammen Læs mere Læs mere

Velfungerende hybridsystem

Bilens hybridsystem består af en 2,5-liters firecylindret benzinmotor uden turbo, en elmotor integreret i CVT-gearkassen og et 14,4 kWh batteri. Batteriet tager mellem tre og fire timer at lade i en ladeboks – og det dobbelte, hvis man bare lader den i en almindelig 220V-stikkontakt.

Fuldt opladet er den officielle rækkevidde 56 kilometer. Man kan vælge at sætte bilen i ren EV-mode, så den kun kører på batteri, og en testrunde på 28 km med både by og landevejskørsel resulterede i, at bilens anslåede elektriske rækkevidde kun faldt med omkring 20 km.

Så kører man den gelinde og ikke på motorvej, er de 56 km på ren eldrift slet ikke så urealistiske endda. Normalt vil bilen starte i hybridindstillingen, hvor benzinmotoren spæder til ved kraftige accelerationer. Kuga PHEV kan køre med op til 135 km/t. på ren eldrift, men deroppe æder den batteri, som tegneseriekatten Garfield æder lasagne.

Det er netop en af hybridbilernes svagheder, for på motorvej hjælper den elektriske del af drivlinjen ikke stort. Til gengæld giver det en markant ekstra vægt, som benzinmotoren skal slæbe på, og det koster på forbruget. Så kører man hovedsageligt lange motorvejsstræk, er en PHEV bare en dårlig idé – set ud fra et forbrugssynspunkt.

I løbet af testugen, hvor bilen tilbagelagde 450 km, og hvor batteriet blev ladet halvanden gang undervejs, lå testforbruget på lige over 16 km/l. Så forvent 14-15 km/l ved blandet kørsel på tomt batteri.

Ford Kuga PHEV er ikke så underholdende og velkørende som den Ford Focus, den deler platform med. SUV-formatet hæver tyngdepunktet og hybridteknikken vægten, og det er begge dele gift for køredynamikken. Fold sammen Læs mere Læs mere

Med hensyn til drivlinjens 225 hestekræfter er de altid til rådighed. Når batteriet er ved at være tomt, lader det automatisk fra benzinmotoren. Derfor er der altid strøm til elmotoren, og dermed er systemydelsen på 225 hk altid til rådighed. Selv om det lyder af meget, er bilen dog ingen sprinter. 0-100 km/t. er ekspederet på 9,2 sekunder, mens topfarten er 200 km/t. Hæderligt, men ikke tyngdekraftsudlignende.

Elmotoren leverer dog sine indspark på de helt rigtige tidspunkter og ved lave omdrejninger, så den er bundsolid i mellemaccelerationer og ved overhalinger. CVT-gearet er ikke af den omdrejningsbegejstrede slags, der opfører sig som en hysterisk knallert 45, hver gang man rører speederen. Der er indlagt kunstige gear, og kun under hård acceleration får man CVT-gearets ulidelige omdrejningshvinen som soundtrack. Ved normal kørsel er det civiliseret og umærkeligt.

Komfort over køredynamik

Køredynamisk er Ford Kuga PHEV ikke så skarp og underholdende en størrelse, som Ford-biler normalt er. Jeg har netop testet den nye Ford Puma – en SUV i klassen under Kuga, som smurte et teenagebegejstret køredynamisk smil på mine læber.

Det gør Kuga PHEV ikke. Den er komfortabel og forrygende på de lange stræk. Men styretøjet føles mærkværdigt kunstigt, og så kan bilen ikke løbe fra en køreklar vægt på 1.844 kg. Det er næsten 300 kg mere end den 1,5-liters version uden hybridteknologi.

Ford Kuga PHEV kan ikke hurtiglade, så det tager omkring 3,5 timer at lade den helt op fra flad. Fold sammen Læs mere Læs mere

Batteriet, der er placeret i bunden af bilen, vejer godt til, og det samme gør lademekanikken og elmotoren. Den ekstra vægt gør naturligvis vægtforskydning i fart en anelse udfordrende, og derfor kører Kuga PHEV langtfra så skarpt som den Ford Focus, den deler platform med.

Men komforten fejler ikke noget, og det er trods alt vigtigere end køredynamikken i en SUV, der er undfanget til at transportere familier og ikke til at præstere på Le Mans.

For campingfolket er anhængervægten et klassisk konkurrenceparameter, og her må Kuga PHEV trække 1.200 kg med bremser.

Køb den for prisen, ikke for miljøet

Ford Kuga er i sig selv ikke nødvendigvis en vidunderbil. Men på grund af prisen kunne den køre som en punkteret sækkevogn, være samlet af rødderne fra rød stue og stadig være et forrygende køb.

Ser vi på, hvad biler med tilsvarende power, plads og udstyr koster, er de langt hen ad vejen 100.000 kr. dyrere. Havde Ford Kuga PHEV kostet 100.000 kr. mere, havde den formodentlig måtte nøjes med fire stjerner. Men du får så ualmindeligt meget bil for dine 300.000 kr., at den fortjener fuldt hus og seks stjerner.

Og det er ikke engang, fordi den har den store miljøglorie, for på langt sigt tror jeg, at PHEV-bilerne lider samme skæbne som Minidisc-afspilleren og bliver en parentes mellem bilerne med rene forbrændingsmotorer og elbilerne.

Så det er ikke PHEV-teknologien, men derimod værdi-for-pengene-faktoren, der gør Ford Kuga PHEV til Danmarks allerbedste bilkøb lige nu.