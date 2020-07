BILTEST: Audi genvinder tronen

Lige siden belgiske Dirk van Braeckel i midten af 1980erne tegnede den første Audi A3, har Audi spillet en markant rolle i den fine ende af Golf-klassen. For før den første Audi A3 var segmentet forbeholdt Volkswagen Golf, der har lagt navn til klassen, Ford Focus, Opel Astra og Mazda 323 med mange flere.

Men med A3 blev det muligt at købe en luksuriøs kompakt mellemklassebil med en stamtavle fra en premiumbilproducent. Den fangede både BMW og Mercedes sporenstregs, og fra midten af 00erne og frem har kampen i den fine ende af Golf-klassen stået mellem Mercedes A-Klasse, BMW 1-serie og Audi A3. Hvert år har bragt nye opdateringer og nye stortestvindere. Personligt har min præference altid ligget hos BMWs baghjulstrukne 1-serie, men i 2019 fik den forhjulstræk, så ballet er åbent, og jeg er klar til at skifte førsteelsker.

Motorer og priser

Den nye A3 kommer kun som femdørs Sportback og firedørs Limousine – både cabriolet og den tredørs version er sendt på pension. Testbilen er en femdørs Sportback med en 2,0-liters firecylindret turbodieselmaskine med 150 hestekræfter og 360 newtonmeter parret med en 7-trins S-Tronic dobbeltkoblingsgearkasse. Den motor leveres også i en 116 og en 184 hestes version betegnet henholdsvis 30 TDI og 40 TDI. På benzinsiden hedder indgangsmodellen 30 TFSI og har en trecylindret 1,0-liters turbobenzinmotor med 116 hk. 35 TFSI har en firecylindret 1,5-liters turbobenzinmotor med 150 hk, mens 40 TFSI har en 2,0-liters firecylindret motor med 190 hk.

Fraprisen på den meget ydmygt motoriserede 30 TFSI med manuelt gear lyder på 299.990 kroner, mens testbilen med 150 dieselheste, dobbeltkoblingsgear og S-Line-trim løber lige over 400.000 kroner. Det syntes rimeligt taget den anseelige mængde af standardudstyr – fra klimaanlæg til sportssæder, trådløs opladning af mobil, digitalt cockpit og så videre – med i betragtning. Derudover har testbilen en række visuelle opgraderinger og en teknologipakke, så den løber med ekstraudstyr op i en halv million kroner.

Motorprogrammet suppleres senere af et par plug-in-hybridversioner med en rækkevidde på omkring 50 kilometer på ren el og i to forskellige ydelsesformater – formentligt 204 og 245 hk, hvis de som resten af motorprogrammet matcher det i søstermodellen Volkswagen Golf. Senere følger en S3 og en RS3.

Audi A3 35 TDI med 150 dieselheste præsterede omkring 25 km/l over hele testugens 900 kilometer. Det er imponerende. Fold sammen Læs mere Læs mere

Audi regner selv med at komme til at sælge flest 35 TFSI med den 1,5-liters 150 hestes turbobenzinmotor, og det er også umiddelbart modellen, der ser mest interessant ud. De mindste benzin- og dieseludgaver har nemlig ikke multilinkbagaksel, og det koster på køredynamikken, så dem ville jeg nok springe over. Merprisen fra en 30 TFSI med 110 hk til en 35 TFSI med 150 hk og multilinkbagaksel er 30.000 kroner. Dem bør alle kunne finde i et bilbudget på +300.000 kroner.

#GivOsGearstangenTilbageTak

Bilen er vokset i længden, mens akselafstanden er den samme som på forgængeren. Den nye A3 er som forgængeren bygget på Volkswagen-gruppens ekstremt alsidige MQB-platform, som alt fra Audi Q3 til Skoda Octavia står på. Men selv om den nye Audi A3 på den måde er tvillingemodel med den nye Volkswagen Golf, er der en verden til forskel på bilerne.

Især i kabinen hvor Audi har stået for den fristelse, som Volkswagen ikke kunne med den nye Golf: Audi har nemlig ikke forsøgt at udrydde de fysiske knapper. De sidder der stadigvæk til de vigtigste funktioner, og især betjeningspanelet til klimaanlægget er dejligt analogt. Jeg ved godt, at der fra Audi A4 og op er dømt storskærmsmekka i Audi-kabinerne, og det kan også noget. Men i en kompakt model som A3 er det perfekt med en enkelt stor skærm og så analoge knapper.

Audi A3 har været kendt for sine flotte men også lidt forsigtige og konservative kabiner. Den forsigtighed er smidt overbord i kabinen i den nye A3, der er rå og besnærende med masser af digitale talenter kombineret med funktionelle analoge knapper. Fold sammen Læs mere Læs mere

Nuvel, man har forsøgt at være funky med en trykfølsom volumenknap, hvor man skal føre fingeren med urets retning for at skrue op og mod urets retning for at skrue ned, og hvor man på bedste iPod-vis (til jer der kan huske Apples små musikafspillere) også kan vælge næste nummer eller pause ved at trykke en ekstra gang på play.

Men alt det skulle de ikke have ulejliget sig med. En god gammeldags drejeknap til volumen fungerer fint tak, og ellers har man indstilling af volumen på rattet også.

Eneste alvorlige anke i kabinen er den fesne gearvælger og så den iPod-inspirerede trykfølsomme volumenknap bagved – begge dele kunne Audi godt have sparet sig i min optik og erstattet med en klassisk gearstang og en analog volumenknap. Fold sammen Læs mere Læs mere

En anden ting, man ikke havde behøvet, var den grinagtigt fesne gearvælger i versionerne med dobbeltkoblingsgear. Audi er svært stolte over, at gearet er drive-by-wire. Altså at gearvælgeren ikke har mekanisk kontakt med gearkassen, men at alt sammen foregår elektronisk.

Men det ser fladt ud, og det er ikke nogen undskyldning, at Porsche 911 har samme lille fimsede gearvælger, for her fungerer det heller ikke. Altså funktionelt er det fint, men jeg vænner mig ikke til at vælge gear med en lille kontakt, jeg griber om med pege- og tommelfinger. Det er for fesent. Så find mig fremover på Instagram under #GivOsGearstangenTilbageTak.

Resten af kabinen er dog tæt på pletfri. Materialevalg og design er mere vovet end nogensinde før i A3, og det kunne man ærlig talt godt have savnet i forgængerne. De var lidt for forsigtige i deres udtryk. Den nye A3 har visuelle elementer med Lamborghini-DNA i kabinen – især luftdysserne på siden af huset til speedometer og omdrejningstæller. Udvendigt er den også langt mere markeret og mejslet i granit end nogen anden A3 før den.

Det er, som om den er faldet over det gamle Ekstra Blad-slogan »Tør hvor andre tier« og tænkt, »ja – hvorfor egentligt ikke«?

Audi A3 er ikke vokset mellem akslerne, men bagsædepladsen er fin og godkendt mens bagagerummet også er på 380 liter som før. Fold sammen Læs mere Læs mere

Som en engelsk butler

Men faktisk er det køreoplevelsen, der tager flest kegler hos mig. Testbilen er ganske vist en S-Line, der er en anelse lavere end en standard-A3 og dermed har tyngdepunktet 1,5 centimeter tættere på asfalten. Men det er ikke kun køredynamisk, den imponerer – især hvis bilens køreprogramsvælger sættes i den sportslige Dynamic-indstilling.

Nej, det er totaloplevelsen. Den 7-trins dobbeltkoblingsgearkasse kan i Dynamic-indstillingen være vaks og bidsk som en rottweiler, mens den er elegant og umærkelig som en engelsk butler, når bilen står i Comfort. Motorens 360 Nm giver nok moment til, at alt foregår afslappet, og uden at gearkassen konstant skal lede efter nye gear. Den løber frit ved speederløft, og brændstoføkonomisk præsterer den næsten 19 km/l ved bykørsel.

Det er imponerende i en ikkehybrid. På langtur fra Østsjælland til Rømø og retur kvitterer bilen med at køre over 25 km/l. Det er decideret forrygende. På den tur var der i øvrigt god tid til at foretage en masse telefonopkald, og bilens støjsvage kabine og indbyggede mikrofon får topkarakter herfra.

Audis assistentsystemer er også på et niveau, hvor man som chauffør mestendels bare skal styre vognen. Hver gang skiltegenkendelsessystemet ser et vejskilt, regulerer det fartpiloten efter skiltningen. Kommer der en rundkørsel, letter bilen selv på gassen et par hundrede meter før, og kommer der ikke andre igennem rundkørslen, kan du faktisk passere den helt uden at skulle røre ved andet end rattet. Den bremser selv ned og accelererer selv op på vej ud.

For en køreglad bilist som mig kan det synes som et køreglædespolerende element, men på en langtur på tværs af Danmark er det faktisk rart med lidt aflastning.

Audi A3 er blevet markant smukkere og mere rå, samtidig med at den køredynamisk er blevet skarpere – især i den testede S-Line-version. Læg dertil et bredt motorprogram og en anstændig pris, og A3 er motorredaktørens nye favorit i klassen for premiumbiler i det kompakte segment. Fold sammen Læs mere Læs mere

I virkeligheden fungerer analogien med den engelske butler perfekt på totaloplevelsen af A3 – for den er elegant og diskret i alt, hvad den gør, og foregriber begivenhedernes gang på samme måde som den perfekte butler, der ved, hvornår avisen skal bæres ind, og hvornår man bare vil have ro foran pejsen.

Konklusion

Det forkromede spørgsmål er så, om den nye Audi A3 er den nye klassevinder og dermed bilen, der slår både Mercedes A-Klasse og BMW 1-serie.

Det handler naturligvis om smag og temperament. Men jeg synes helt subjektivt, at den er smukkere både udvendigt og indvendigt, og funktionelt er den decideret fremragende. Motorprogrammet spænder bredt og bliver kun endnu bredere, mens den i S-Line-udgaven er lige så underholdende som en 1-serie på en kurvet B-vej, så det bliver et ja til spørgsmålet om, hvorvidt den lige nu er klassens bedste.

Og derfor fem stjerner til den nye Audi A3 herfra.