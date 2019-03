Bilredaktør: Mercedes har gjort det umulige

Mercedes G-Klasse har i årevis været en trillende anakronisme. En slags Bent Fabricius-Bjerre på hjul. Den har altid været der, og den har altid kunnet begå sig. Hævet over tidsånden og forbigående trends. Jeg kørte på tværs af Sydafrika i en G350d sidste vinter, og jeg elskede den. Børnene kunne næsten ikke trykke knapperne ind på dørhåndtagene, og dens aerodynamiske profil gjorde den tørstig som en kamel efter 14 dage i ørkenen. Men det var lige meget. Den havde en pondus, historie og soliditet, der gjorde den unik.

Henrik Dreboldt, Motorredaktør »Den lyder som en morgensur industritrawler, når den springer i gang.«

Det var den sidste aftapning af originalen, jeg kørte. Mercedes havde raffineret G-Klassen over årene, men med en fødselsattest fra 1979 var tiden løbet fra den. Den første Mercedes ML fra 1997 var oprindeligt tænkt som en afløser for G-Klassen, men den udviklede sig til at være helt sin egen, mens G-Klassen fortsatte ufortrødent. For selv om bilen var dybt forældet, solgte den bedre og bedre som årene gik. Netop dens historie gjorde den forførende samtidigt med, at den var uhyre kompetent i terrænet. Den havde karakter som John Wayne, og så kan det godt være, at den haltede i rollen som en moderne Mercedes, men dens fejlbarlighed var samtidig dens styrke.

Dækslet til reservehjulet er en af de få ting, som går igen fra forgængeren. Derudover er sprinklerdysserne til forlygterne og knapperne på håndtagene eneste genbrugselementer. Fold sammen Læs mere Læs mere

Morgensur industritrawler

Sidste sommer kom så afløseren til den 39 år gamle G-Klasse. Det er topmodellen af den nye G-Klasse, jeg netop har trykket på startknappen til. Den hedder G63 og er AMG-versionen med en 4,0-liters V8 benzinturbomotor på 585 hk og 850 Nm. Det kan høres. Den lyder som en morgensur industritrawler, når den springer i gang og pøser røg ud af sine sidepipes. I kabinen er man ikke i tvivl om, at det her er en helt ny bil. Men udefra kan man godt blive i tvivl. Mercedes har ikke villet pille for meget ved modellens popularitet, og det er forklaringen på, at den nye G-Klasse ligner den gamle på en prik. Men den er altså ny. Kun dækslet til reservehjulet, knapperne til dørhåndtagene og sprinklerdysserne til forlygterne er de samme som på forgængeren. ALT andet er nyt.

Mens G-Klassen ligner sit gamle jeg udefra, så er kabinen som i en Mercedes-Benz S-Klasse. Der er kommet mere plads, kvalitetsniveaet er hævet, og digitalt er den stemplet ind som enhver anden moderne Mercedes. Fold sammen Læs mere Læs mere

Den er blevet 170 kg lettere, og selv om man har holdt fast i grundkonstruktionsprincippet, så har den uafhængig affjedring hele vejen rundt og er blevet 55 pct. stivere i karosseriet. Ved det mindste tryk på speederen hidser motoren sig op som en italiensk husmor, der lige har fået at vide, at hendes hjemmelavede pastasovs er uspiselig. Det pirrer en bilentusiast, og det står derfor hurtigt klart, at den på papiret vanvittige accelerationstid til 100 km/t på 4,5 sekunder er god nok. Denne automobilets visuelle svar på den 40 fods container rykker som en superbil.

De karakteristiske blinklys på skærmen er en klassisk G-Klassedetalje. Fold sammen Læs mere Læs mere

Der er ingen tvivl om, at den er blevet bedre i svingene. Men selv Mercedes' ingeniører kan ikke løbe om hjørner med naturens love. Den er toptung med et tyngdepunkt højere end de fleste SUV’er, og derfor krænger den i kurverne i et omfang, så den ikke er køredynamisk underholdende. Det skal en G-Klasse dog heller ikke være i min bog, og derfor vil jeg til hver en tid anbefale eventuelle G-Klassekøbere at vælge en G350 d med en 3,0-liter V6 dieselmotor i stedet for G63 eller G500 V8-benzinerne. Dieselversionen er med sine 7,4 sekunder stadigvæk hurtig til 100 km/t for en bil af denne type, og så kører den 30 pct. længere på literen.

Testugen bød ikke på en lejlighed til alvorlig terrænkørsel, men den har alle de spær og køreprogrammer, som skal til at præstere offroad. Jeg triller dog ned ad et par hullede markveje, og her er dens undervogn perfekt og komfortabelt afstemt.

Den perfekte balance

Bag rattet rummer den nye G-Klasse de bedste kvaliteter fra forgængeren og ditto fra Mercedes' nuværende modelprogram. Den har stadigvæk den høje siddeposition og det forrygende udsyn, som en bil med lodrette ruder giver. Men hele instrumentbordet er avanceret som i en S-Klasse. Den har store digitale skærme, og kvalitetsniveauet er hævet markant. Den gamle model havde stadig en undertone af den praktiske varevogn, den oprindeligt var født som. Den nye har et markant højere kvalitetsindtryk. Derudover er pladsen blevet bedre både omkring forsæderne og på bagsædet, hvor især 15 cm ekstra knæplads er værd at notere.

Håndtagene kræver tommelfingermuskler som i gamle dage, og knappen er så stram at trykke ind, at børn kan have svært ved at åbne dem. Fold sammen Læs mere Læs mere

Nogle ting har Mercedes dog holdt fast i. For eksempel dørlukningen, hvor du skal hive ekstra hårdt til, før døren smækker. En anden ting er lyden af centrallåsen. Den låser og låser op med et mekanisk klonk, som havde nogen taget ladegreb på en AK47. Det er overraskende grovkornet og uraffineret, og det er måske derfor, jeg er fuldstændig vild med det. Det er G-Klasse-ejerne i øvrigt også – ifølge Mercedes, og det er derfor helt bevidst fra Mercedes side, at det lyder og larmer sådan.

Den sidehængslede bagklap er ikke videre brugervenlig, men G-Klasse handler ligeså meget om historie som om brugervenlighed, og vil du have en SUV, der udelukkende er let at leve med, så vælg en GLE i stedet. Fold sammen Læs mere Læs mere

Smaskforelsket

At bevare kerneværdier af G-Klassen og samtidig bringe den videre fra sit – i automobilforstand – stenalderudgangspunkt har været den ultimative udfordring for Mercedes. For selv om bilen er helt ny, så har det været en balancegang på linje med at være regeringsleder i en borgerlig regering at ramme alle de rigtige kompromisser. Havde Mercedes bare moderniseret G-Klassen, havde den mistet sin relevans. Den moderne fortolkning af en 4X4 SUV har Mercedes allerede på programmet i form af den nye GLE.

Testbilen er den vanvittigt voldsomme G63 model med 585 hk. Det er sjovt, men også grænsende til det groteske. Jeg ville til hver en tid vælge G-Klassen som en G350d diesel og bruge den million, jeg havde sparet, på at køre til verdens ende i vognen. Fold sammen Læs mere Læs mere

G-Klassen skal spille rollen som den gamle sure mand, der har samme modstand på fornyelse som et konservativt medlem af det britiske overhus. Men samtidig gider køberne ikke at gå på kompromis med brugerfladen, der skal være ligeså digital og avanceret som i en hvilken som helst anden Mercedes. Den må altså gerne larme, når man låser den op, og det må også godt være lidt svært at smække døren. Men mobilen skal hooke op med bluetoothsystemet uden bøvl, kvalitetsfornemmelsen skal matche prisskiltet i millionklassen, og du vil have alle de samme muligheder i infotainmentsystemet som i en S-Klasse. Her skal den være digitalt savvy som en skærmafhængig teenager. I min optik rammer den balancen perfekt.

Men det er ikke en bil for alle. Den er en slags tillært smag. Som rom, cigarer og espresso. Folk, der ikke forstår den, vil stadigvæk finde den irrelevant og grotesk prissat med en frapris på to millioner kroner. Til dem vil den ikke kunne trække mere end tre stjerner. Men jeg er fyldt 40, og i automobil-forstand er jeg kræsen som en whiskey-connoisseur, og bilens oldschool look og karakter kombineret med dens moderne brugerflade gør mig smaskforelsket. Den testede AMG-version er dog for meget oliemilliardær og hip-hop-stjerne-mobil til min smag, men den mere ekspeditionsegnede G350d til lige under to millioner kroner ville få alle seks stjerner for sin evne til at hylde det klassiske G-Klasse udtryk, inkorporere oceaner af karakter og samtidig levere en moderne biloplevelse i en bil med power og terræntalenter til at løse ALLE opgaver.