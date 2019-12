Bilanmeldelse: Mercedes rammer en potentiel guldåre

For et par uger siden testede jeg Mercedes A-Klasse Sedan og Mercedes CLA. To stort set identiske biler, men med hver sin hæk. A-Klasse sedan leverer stumprumpe-bagagerum, mens CLA disker op med en længere coupéinspireret bagende. Derudover adskiller de sig ved, at CLA er dyrere, har marginalt mindre hovedhøjdeplads på bagsædet, og så har den rammeløse døre. Det er det. Resten er stort set identisk.

Konklusionen var derfor, at Mercedes i deres jagt på nye nicher efterhånden lancerer modeller så tæt på hinanden, at forskellene flyder ud. Som når Coca-Cola lancerer Zero som supplement til Light-udgaven. Om det gjaldt mit liv, ville jeg ikke kunne smage forskel.

Mercedes GLB fås med alt fra en 116 hestes dieselmaskine til en 306 hestes AMG-turbobenziner. Begge bør dog undgås til fordel for den markant mere harmoniske 220d med 190 dieselhestekræfter. Fold sammen Læs mere Læs mere

Men lige inden jeg hovedrystende taber modet med de nichemålgruppejagtende tyskere, lancerer Mercedes den nye GLB. En kompakt SUV med plads til syv personer. Den ser godt ud, den har karakter, byder på oceaner af praktisk anvendelighed, og fraprisen er på 441.000 kroner.

Forestil dig, at den klassiske Mercedes G-Klasse støder ind i en Mercedes GLC på en bar, og sød musik opstår. Så ville GLB være resultatet af den affære.

Da hverken Audi, BMW, Volvo eller Jaguar har et tilsvarende produkt, ligner GLB umiddelbart en solid succes. Men efter et par dages testkørsel i Sydspanien bliver det alligevel kun til fire ud af seks stjerner.

Dem skal du undgå

Solen skinner efter sigende 320 dage om året i Andalusien. Men i dag regner det. Og ikke bare den triste nordeuropæiske støvregn. Det står ned i stænger. Men derfor kan man jo godt hive jahatten ned af stumtjeneren.

I lufthavnen snupper jeg en GLB 200 DCT Advantage med den ekstra tredje sæderække. Den lander på 482.313 kr. i Danmark og ligner det oplagte valg i modelprogrammet. Den har kun forhjulstræk, men hvor mange bruger egentlig deres SUVer i terrænet?

Den ekstra sæderække koster 17.414 kr., og den bør altid vælges til – også selv om man ikke umiddelbart har brug for den. For det er en af bilens unikke features, og så vil den trække op, når bilen skal videresælges. Motoren er en 1,3 liters turbobenzinmotor med 163 hestekræfter, og det lyder som et solidt match til bilen.

Mercedes GLB er den første premium-SUV med plads til syv personer i den kompakte ende af markedet, og den niche er godt set af Mercedes. Fold sammen Læs mere Læs mere

Jeg kører op i bjergene bag Malaga, hvor motorskuffelsen langsomt males i mit ansigt. Jeg har aldrig været den store fan af denne motor, som Mercedes har udviklet sammen med Renault og Nissan, og jeg har stadigvæk til gode at teste en bil, hvor den faktisk virker.

Den er momentsvag med sine 250 Nm, og jeg synes ikke, at de 163 heste er til at trække af stalden.

GLB har en 8-trins dobbeltkoblingsgearkasse, der gør, hvad den kan, for at finde en grimasse, der kan passe. Men den skifter nærmest vilkårligt rundt mellem gearene.

Det står hurtigt klart, at bilens køreklare vægt på omkring 1,6 ton er for stor en mundfuld til, at dens motor kan levere en velafbalanceret køreoplevelse. Så da jeg efter lidt over 100 kilometers testkørsel triller ind til den indlagte test af bilen i terrænet, benytter jeg lejligheden til at skifte GLB 200 DCT ud med en 220d DCT 4Matic. Den har Mercedes' egen 2,0 liters dieselmotor med 190 hk og 400 Nm.

På terrænbanen æder den alle de udlagte forhindringer. Både de halvstejle stigninger, nedkørslerne (hvor DST-systemet fint holder farten på de valgte 4 km/t.) og de andre benspænd. Selvfølgelig gør den det. Det er jo Mercedes selv, der har konstrueret banen. Men jeg kører alligevel derfra med en bekræftelse af, at dens lidt rå offroadinspirerede udseende matches af et minimum af terræntroværdighed.

Den har naturligvis hverken reduktionsgear eller differentialespær. Den er ikke en bil til at krydse Afrika i. Men den klarer alt fra knædyb sne til en mudret Roskilde Festivals p-plads, og så er den godkendt til danske hverdagsekstremer.

Kabinen holder et vanligt højt Mercedes-niveau på digital funktionalitet, mens plastkvaliteten er niveauet under en GLC. Fold sammen Læs mere Læs mere

På bjergvejene fra terrænoplevelsen ned mod kysten og Marbella understreger 220d-udgaven, at den er opgaven markant mere voksen end den undermotoriserede benzinudgave med 163 hk. Køredynamisk er den fin uden at være mindeværdig. Den er komfortabel og støjsvag nok til at leve op til stjernen på kølerhjelmen, og firehjulstrækket giver den skarpere klør, når der skal stås fast på våd vej eller på løst underlag.

Mercedes GLB er den største og tungeste model på Mercedes' kompakte platform, og derfor er den mindste benzinmotor på 163 hk i GLB 200-udgaven for overbebyrdet til opgaven. Så vælg 200d-, 220d- eller 250-versionerne. Fold sammen Læs mere Læs mere

På dieselsiden fås den nye GLB også som 180d og 200d med henholdsvis 116 og 150 hk. Uden at have prøvet dem vil mit bud være, at du kan leve med 200d, fordi dens moment på 320 Nm virker anstændigt, mens 180d bliver for spag – med mindre man bor i et sogn uden en kirkebakke, der skal forcereres en gang imellem.

Så den korte konklusion på motorfronten er: Undgå de mindste motorversioner, og vælg GLB som 200d, 220d eller i den 2,0 liters turbobenzinversion GLB 250 med 224 hk.

Både Grisling og Tigerdyr

På køreoplevelsen er det kun Mercedes' hysteriske sikkerhedsassistenter, der trækker ned. Det er som at være på tur med Grisling fra Peter Plys. Systemet ser farer og faldgruber overalt, og tre gange på førstedagen laver bilen den indledende panikreaktion før en nødopbremsning, hvor selerne strammer, og bilen bipper.

Årsagerne var, at jeg ifølge bilens konservative estimat kom lidt for tæt på en forankørende under en overhaling og lidt for tæt på den hvide linje i rabatten. Men alt var under kontrol, og kun bilens unødige panikreaktion gjorde det ubehageligt. Det er den slags, der får mig til at gå direkte ind i bilens indstillinger og slå sikkerhedsassistentsystemerne fra, og det er næppe meningen.

Men når bilen er overforsigtig og paranoid som Grisling, så bliver det et irritationsmoment, som du ikke kan leve med ved almindelig kørsel.

»En syvpersoners SUV i AMG-aftapning ender dermed i min optik som svaret på et spørgsmål, der ikke burde være stillet.«

På andendagen tager jeg en tur i AMG-versionen med betegnelsen GLB 35, som har en 306 hestes 2,0 liters benzinturbomotor. Den er snap og underholdende, og selv om regnen om natten har gjort vejen fugtig, står den forrygende fast med sit sportslige 4Matic-firehjulstræk.

Den er tæt på legesyg, men ender med at blive en anelse skizofren. Hvis vi igen tyr til Peter Plys-universet, så opleves den som at være på tur med Tigerdyret, den utålmodige og legesyge tiger, der hele tiden vil lege, samtidig med at sikkerhedssystemerne agerer Grisling.

AMG-udgaven fungerer kun, hvis man slår assistentsystemerne fra og sender Grisling op på værelset. Men så står man tilbage med en sportslig og legesyg syvpersoners kompakt SUV. Det er som koffeinfri kaffe eller fedtfri chokolade. Det er, som om det ikke rigtigt giver mening med kombinationen, og derfor efterlader AMG-udgaven mig mere forvirret end besnæret.

Visuelt har den nye GLB kant og karakter, og den opleves som et ret perfekt miks mellem den grovkornede G-Klasse og den blødere og mere organisk designede GLC. Fold sammen Læs mere Læs mere

Nuvel, den er hurtig og semiunderholdende, faktisk overraskende komfortabel og til at leve med. Men vil jeg have en hurtig og kompakt Mercedes, ville jeg aldrig vælge den som syvpersoners SUV. Så ville jeg vælge en CLA Shootingbrake med lavere tyngdepunkt og dermed skarpere køredynamik.

En syvpersoners SUV i AMG-aftapning ender dermed i min optik som svaret på et spørgsmål, der ikke burde være stillet.

Fokus på funktion frem for komfort

I kabinen er den nye GLB lige så funktionelt forførende som lovet. De to bagerste stole i den syvsædede version egner sig bedst til passagerer på under 168 cm – det er altså børnesæder. Men da bagsædet kan forskydes i længden, er sædearrangementet fleksibelt i et omfang, så man altid kan få arrangeret fem fra U13-håndboldholdet bagi, uden at nogen sidder dårligt.

Med alle syv sæder i brug er bagagerummet dog svundet ind til kun at have plads til et par attachétasker på højkant.

Bagsædepladsen er fin både i højden og med hensyn til knæplads, men sæderne er til den hårde og kontante side. Fold sammen Læs mere Læs mere

Det regulære bagsæde fungerer, men er mindre komfortabelt end i en GLC, og der er mere tale om en bænk end om en sofa. Det er perfekt til børn, men mit bud er, at når det kommer til lårstøtte og siddekomfort, vil jeg helst ikke skulle sidde der på en tur til Ischgl i Østrig, mens en tur på et par timer kan gå an.

GLB er den største model på Mercedes' kompakte platform, som den deler med A-Klassen, B-Klassen og CLA-modellerne. Den er længere, højere og tungere. Men den hører til kompaktfamilien og ikke den større baghjulstrukne del af Mercedes-familien, der starter ved C-Klassen og fortsætter op til S-Klassen.

Blandt kompaktbilerne med stjernen handler det mere om volumen, og marginalerne på de enkelte biler er mindre. Det betyder, at Mercedes går mere på kompromis end på de større modeller. Plastikkvaliteten på handskerumslågen, nederst på dørene og indersiden af b-stolpen er i bedste fald hård og i værste fald nærig. Den slags overflader møder man ikke i en GLC eller C-Klasse. I forhold til tyskernes slogan – »Das Beste oder nichts« – så er det her ikke »det bedste«.

Den tredje sæderække er ekstraudstyr til 17.414 kroner og egner sig ikke til passagerer på over 168 cm. Fold sammen Læs mere Læs mere

Der, hvor den slår tilbage, er på infotainment og instrumentering. Mercedes digitale kabineløsning er suveræn på grafik og brugerflade, og MBUX, som systemet hedder, er det bedste lige nu i denne prisklasse.

En detalje som den måde, navigationen fungerer på, understreger min pointe. Når du nærmer dig et punkt på din rute, hvor du skal dreje af, så får du i navigationsskærmen et billede fra det frontvendte kamera, der matcher det, du ser gennem forruden, og så placerer navigationsanlægget store blå pile på skærmen, så du aldrig er i tvivl om, hvor du skal hen, eller hvor du skal dreje af.

Det er funktionalitet og praktisk anvendelighed i øjenhøjde, og jeg knuselsker det.

Konklusion

Visuelt er jeg solgt, og vælger man 220d 4Matic-udgaven med den tredje sæderække og Advantage-udstyrspakken, har man en forrygende funktionel familie-SUV med Mercedes-stjerne på kølergrillen og alt det udstyr, man behøver, til lige under 600.000 kroner.

Mercedes GLB er i versionerne med 4Matic-firehjulstræk slet ikke så dårlige uden for asfalten. Den har ganske vist hverken reduktionsgear eller spær, men den tackler de fleste af de udfordringer, som et liv i Danmark vil give den. Fold sammen Læs mere Læs mere

Det er ikke dumt, og der findes faktisk ikke oplagte alternativer i markedet til GLB. Det i sig selv gør den til en vinder. Men den hårde plastik, de stramtandede sikkerhedssystemer og de tamme basismotorer trækker ned i den samlede bedømmelse, og derfor bliver det til fire ud af seks stjerner.