Berlingskes motorredaktør: 2019 bliver det vildeste bilår

Et kig på premierekalenderen gør mig næsten forpustet. 2019 står til at blive det vildeste bilår med flere introduktioner af både nye modeller og ny teknologi end nogensinde. Overordnet set kommer 2019 til at have to tendenser: Vi kommer til at se endnu flere SUVer, og så kommer der flere hybrid- og el-biler.

For mig personligt deler bilnyhederne sig i to puljer. Der er dem, jeg personligt glæder mig til at prøve, fordi de giver mig den køredynamiske og æstetiske glæde, som jeg som bilentusiast altid jagter. Og så er der alle dem, som er superrelevante, fordi de enten er producenternes storsællerter, introducerer ny teknologi eller har potentiale til at blive publikumshit.

Entusiastfavoritterne

Vi begynder med mine personlige jeg-kan-næsten-ikke-vente-automobilfavoritter for 2019. Jeg glæder mig helt vildt til den nye Toyota Supra. Den seneste Supra løb ad samlebåndet tilbage i 2002, men nu genintroducerer Toyota deres baghjulstrukne semi-superbil i en hårdkogt og sportsvognsfokuseret udgave.

Basisteknologien er udviklet sammen med BMW (der bruger den i den nye Z4, som jeg også glæder mig til), men hos Toyota er det hele rettet til af Gazoo Racing, der er folkene bag Toyotas Le Mans og rallybiler. Jeg så bilen i et hermetisk lukket studie i Bruxelles i december, men kommer først bag rattet til maj. Men dens dimensioner, dens transaksellayout og 3-liters benzinturbomotor (fra BMW) på 340 hk garanterer en fortryllende køreoplevelse.

Den endelige produktionsmodel af Porsche første el-bil E-Mission (billedet) lander sidst på året, og lover +600 hk og en rækkevidde på omkring 500 km på en opladning.

Hos Porsche introducerer man en ny 911-model, og der når jeg formodentligt både forbi den lukkede og åbne model i 2019, og de skuffer sjældent. Derudover introducerer tyskerne også el-bilen Porsche Taycan, der med en planlagt rækkevidde på omkring 500 km og en el-motor på små 600 hk, signalerer underholdende el-bils-eskapader pakket i klassisk høj Porsche-standard.

Volvo er et af de bilmærker, der har udviklet sig mest de seneste år, med en ny designlinje, nye modeller og ny motorteknologi. I 2019 krones den rejse med performancehybridbilen Polestar 1. Den kombinerer en 340 hk turbobenzinmotor med et par fuldfede el-motorer, og resultatet er en hybridbil med 608 hk og en elektrisk rækkevidde på over 100 km.

BMW Z4 deler undervogn, motor og drivlinje med Toyota Supra, og den bygges på samme fabrik i Graz i Østrig. Men den er mere elegant og mindre kompromisløs end japanernes nye Supra.

Hos BMW glæder jeg mig naturligvis til den nye Z4, men også überluksus-SUVen X7 og luksuscoupéen 8-serien, der begge introduceres til foråret, har jeg store forventninger til. Jeg har heller ikke prøvet den nye 3-serie endnu, og mon ikke også den baghjulstrukne storsællert formår at begejstre?

Tesla Model 3 kommer endeligt til Danmark og skal forsøge at løfte arven fra sin succesfulde storebroder Model S.

Derudover glæder jeg mig til at prøve Tesla Model 3, der er amerikanernes mere folkelige el-bil - med en pris omkring 500.000 kr., en rækkevidde på ca. 500 km og en 0-100 km/t på 3,5 sekunder i hurtigste udgave. Den kommer til foråret.

Suzuki Jimny er motorredaktørens drømmebil til under 250.000 kr. Så meget attitude pakket i en lille 4X4, og så skulle den være overordentligt potent offroad.

Sidst men ikke mindst glæder jeg mig som et lille barn til at komme bag rattet på den nye Suzuki Jimny. En lillebitte 4X4 til lidt over 200.000 kr., men med mere friluftattitude end B.S. Christiansen og et ditto overlevelsestalent, skal den på en endnu ikke planlagt overlevelsestur i den svenske vildmark inden bilåret rinder ud og kalenderen vendes til 2020.

Miljøbilerne kommer

2018 har handlet meget om elektrificering og miljørigtige elektriske biler, og den fest fortsætter med forøget styrke i 2019. Først og fremmest er der det el-drevne tyske SUV-trekløver Audi e-tron, Mercedes ECQ og BMW i3X, der alle efter planen rammer butikkerne i 2019. Audien allerede nu, mens Mercedes kommer til sommer og BMW sidst på året. Fælles for dem er en rækkevidde på omkring 400 km, en el-motorisering på omkring 400 hk og priser fra 800.000 kr. De skal tage kampen op mod Jaguar I-Pace og Tesla Model X, og en stortest mellem de fem elektriske luksus-SUVer i slutningen af året kunne godt gå hen at blive et højdepunkt i 2019. Derudover vil el-biler som Nissan Leaf med ekstra kraftigt batteri, den nye DS 3 Crossback e-tense og den nye Kia e-Niro EV også skulle forbi mit bord til en grundig test af rækkevidde, ladetider og dagligdags praktisk anvendelighed.

Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC er Mercedes første el-bil i EQ familien, og der er mange flere på vej inden 2025. Bilen introduceres midt på året, og skal konkurrere med Audi e-tron og den kommende BMW iX3.

Vi får i 2019 også en række af nye plug-in-hybrid biler. Det er de biler, der både har en traditionel forbrændingsmotor og en el-motor med et stort batteri, og det betyder, at de kan køre op til 50 km på ren strøm, inden de behøver starte forbrændingsmotoren. Her glæder jeg mig især til Peugeot 508 og Peugeot 3008, der kommer sidst på året, og som endeligt indvarsler fransk bilindustris entré på det marked. Også Mitsubishi Outlander, Opel Grandland X, Mercedes C-Klasse og Kia Ceed kommer som plug-in-hybrider i 2019 og gør udvalget med den teknologi markant større. Sidst men ikke mindst, så introducerer Hyundai deres brintbil Nexo, og Mercedes lancerer også en brint-udgave af SUVen GLC. Det bliver spændende at se, hvordan de reelt klarer sig under en hel uges test i forhold til rækkevidde og praktisk anvendelighed.

Hyundai Newxo er Hyundais bud på en brintbil og den serieproducerede version er klar til forbrugerne i løbet af 2019.

Vigtige danskerbiler

Men nu skal det ikke udelukkende handle om de elektrificerede biler, for selvom de har taget en masse opmærksomhed i 2018 og vil fortsætte med at gøre det i 2019, så er det under 3 pct. af det danske bilsalg, der er el-biler eller hybrider, og det kommer ikke over 5 pct. i 2019. Det ved jeg ikke, fordi jeg er spåmand, men fordi producenternes omstilling af produktionen trækker ud, så selvom 20 pct. af de bilkøbende danskere ville ønske sig en hybrid eller en el-bil i 2019, så vil producenterne ikke kunne levere. Bare se til Norge, hvor leveringstiden på købte el-biler og hybridbiler fra flere mærker er på over 12 måneder.

Volskwagen har store forventninger til deres lille SUV T-Cross, der lander i løbet af foråret til priser fra 200.000 kr.

Men der er også masser af spændende nyheder, der kører på benzin og diesel i 2019. Danmarks mest solgte bil de seneste år, Peugeot 208, kommer i en spritny version til oktober, og den kommer i en el-version til december. Den bliver alene på grund af sin popularitet vanvittig spændende. Volkswagen tjekker også endeligt ind i det populære mini-SUV-segment med deres nye T-Cross i løbet af foråret, der er en slags Polo på stylter. Volkswagen har selv tårnhøje forventninger til bilen, der visuelt lægger sig op ad storebroderen T-Roc. Vi kommer også til at se den næste generation af storsællerten Golf sidst på året, men om den når ud i de danske Volkswagen-forretninger inden årsskiftet er uvist. Opel har haft et skidt 2018, men i oktober 2019 kommer en ny Opel Corsa. En bil, der definerede minibilsklassen op gennem 1990erne, men som de senere år har levet en tilværelse på bagerste række i minibilsklassen.

En anden producent, der definerede det danske bilmarked for år tilbage, er Mazda. Bare tænk på 323 og 626 i 1980erne. De er klar med en ny Mazda 3 i midten af 2019, og den ser forrygende ud. Holder den de gode takter fra den nuværende Mazda 3, så har den potentiale til at skyde Mazda tilbage i rampelyset. Den får en benzinmotor, der ikke bruger tændrør og standardudstyr som led-lys og head-up-display i forruden.

Mazda nye 3'er ser decideret forrygende ud, og den leveres med revolutionerende motorteknologi og masser af udstyr. Introduktionen bliver i løbet af 1. halvår.

En anden 80er-mastodont er Toyota, der dog takket være alle deres hybridmodeller, har holdt sig bedre til en Opel og Mazda. De relancerer Corolla i Danmark i 2019, og den har de store forventninger til – især i hybridudgaverne. Hos Audi kommer en ny A3 midt på året, og den får en masse af de digitale lækkerier, vi har set i den nye A6 og giver formodentligt den nye Mercedes A-Klasse kamp til stregen på digital kabineindretning og infotainment.

Derudover får en masse af de nuværende modeller både visuelle og teknologiske ansigtsløft, og der er naturligvis også altid overraskelserne, som kommer ud af det blå. Så der bliver rigeligt at se til i bilåret 2019, der altså tegner til at blive en af de helt store automobilårgange.