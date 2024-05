Arkitektur Abonnement

Vi dækker stadig bordet med hendes tallerkener. Men det var slet ikke det, hun ville

Det er en rigtig god idé at fortælle historien om netop denne kvinde. Højst usædvanligt for sin tid var hun både enlig mor og karrierekvinde. Men den nye bog om Grethe Meyer er lidt for forsigtig, mener Berlingskes anmelder.