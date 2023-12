Arkitektur Abonnement

Ja, ja, vist er det en stor reklame. Men Berlingskes anmelder endte med at blive revet med

Der er sigende detaljer og pralende beskedenhed over hele linjen i Carlsbergs nye oplevelsesunivers. Og hvis nogen spørger mig, om det virkelig er besværet værd at begive sig helt op på bakken og betale et ikke ubetydeligt beløb for turen gennem de gamle bryggerier, vil mit svar nok være: »Probably.«