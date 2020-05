Vi skal ikke tilbage til normal – normal fungerede ikke

Man kan godt længes efter det normale, når man står midt i en krise. Når genåbningen går langsomt. Når man savner. Savner at se hinanden. Savner at kunne være noget for andre. Savner at bidrage fuldt ud. Savner den ubekymrede tro på, at ens arbejdsliv og indtjening også er sikret i morgen.

Men vi skal ikke tilbage til normal. For normal var en del af problemet. Derfor kan vi heller ikke spare os ud af krisen. Besparelser og fyringer kan være nødvendige for at overleve, men besvarer stadig ikke det væsentligste spørgsmål efter en krise: Hvad skal vi leve af fremover? Og hvordan kan vi levere det og trives?

Vores kortsigtede fokus på performance, vækst og effektivisering har slået fejl. For det har ikke skabt de resultater, vi har haft brug for. Det har skabt virksomheder, som er ude af stand til at håndtere uforudsigelighed. Performancemål, rapportering og effektivisering har skabt en falsk tryghed om, at det går godt, men har ikke skabt varig værdi. Det har fået os til at løbe hurtigere og hurtigere uden at opbygge overskud til at kunne klare modgang og forandringer.

Stressstatistikkerne taler deres tydelige sprog om, hvordan vi trods færre arbejdstimer har haft et psykisk arbejdsmiljø, som hvert år har sat rekord i antal sygemeldte. Det har skabt et arbejdsmiljø, hvor innovation, kreativitet og samarbejde var noget, man talte om på kurser, mens hverdagens realiteter var den konformitet, der følger af at skulle suboptimere hver detalje i stedet for at kunne koncentrere sig om det, vi går på arbejde for: At gøre en forskel.

Mens nogen har tænkt, at det var en nødvendig pris, man måtte betale, for at organisationen kunne være sund, er det nu tydeligt, at vi i stedet har fået skrøbelige organisationer, som lever på likviditetsgrænsen for at være konkurrencedygtige. Virksomheder som er dybt afhængige af, at årsplaner og budgetter følges. Som spilder uendelige mængder af tid på at diskutere, hvem der får hvilket budget, og hvor stort det er, i stedet for at fokusere på at skabe værdi.

I en uforudsigelig verden har vi brug for noget andet. Vi har brug for at fokusere på, hvad der gør det muligt at håndtere forandringer og skabe varig værdi.

Vi kan se nu, at det vigtigste for trivsel og for resultater, som kan klare uforudsigelighed, er det samme: At kunne gøre en forskel. Sammen med andre. Opleve fremdrift. At få mulighed for at fokusere på, hvad der skaber værdi frem for aktiviteter.

Ledere skal derfor fokusere på tre ting:

1. Skabe rammerne for et fællesskab, hvor man kan gøre et bedre stykke arbejde, end hvis man var et andet sted.

2. Stille krav. Ikke mange konfliktende, modstridende og umulige krav, men høje krav til, at man gør noget væsentligt, som skaber værdi og fremdrift, som man kan være stolt af at være en del af. Krisen har vist, at vi gerne vil tilbage på arbejde for at gøre en forskel.

3. At skrue ned for detailstyring, kontroller og suboptimering. Det er slut med at tro, at værdi kommer af, at man møder kl. 8.30, krydser aktiviteter af eller udfylder rapporter. Vi skal i stedet forstå, at fleksibilitet kan hjælpe os til at bruge tiden bedre og sikre, at vi mødes om de rigtige ting: At støtte hinanden i at løse værdifulde opgaver.

Der er ingen tilbagevenden til normal, når først vi indser, at verden er uforudsigelig. Det kalder på ny og bedre ledelse.

Christian Ørsted er cand. merc., ledelsesrådgiver og forfatter. Han holder foredrag og workshops om ledelse, samarbejde og bæredygtige forandringer og fungerer som rådgiver ledelsen i en række af Danmarks største private og offentlige virksomheder. Forfatter til ledelsesbøger, senest bestselleren »Livsfarlig ledelse«. Hans næste bog »Fatale forandringer« udkommer 4. juni. Følg Christian på twitter @christianorsted og se mere på www.christianorsted.dk