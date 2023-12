Arbejdsliv Abonnement

Psykopat-chefen er frygtet, men omvendt kan flinke-chefen vise sig at være uduelig. Pest eller kolera? Vurder selv

Psykologen Helene Hoppe Revald forsker i de personlighedstræk, der karakteriserer ledere. Hun argumenterer for, at vi ikke nødvendigvis skal frygte chefer med mørke sindstræk. Vi skal nemlig huske, at modpolen er den overempatiske leder, som kan være præcis lige så destruktiv for et arbejdsmiljø.