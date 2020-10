Eksperter om Frank Jensens jobfremtid: »Han fraskriver sig mange magtmuligheder«

Frank Jensen trak sig mandag som overborgmester og næstformand i Socialdemokratiet efter flere krænkelsessager.

Det har efterfølgende rejst flere spørgsmål. Et af dem omhandler, hvad han så skal beskæftige sig med nu.

Og måske mest af alt hvad der overhovedet er muligt for ham efter en exit og nogle sager, som mange formentlig vil huske i år frem.

Sager om seksuelle krænkelser, der strækker sig over mange år, har unægteligt begrænset hans fremtidige muligheder, hvad angår ledelsesposter, mener Anders Drejer, der er professor på Institut for Økonomi og Ledelse ved Aalborg Universitet.

»Som chef skal du jo bestemme. Og Frank Jensen kan jo ikke slå i bordet og sige, at nu opfører I jer ordentligt til en julefrokost, uden at der er 10.000 mennesker, der begynder at grine. Så han fraskriver sig rigtigt mange magtmuligheder, og det skal han tænke over, hvis han begynder at søge job som chef,« siger Anders Drejer.

Han kan godt rejse sig

Morten Ballisager, der er ekspert i rekruttering, karriere og danskernes arbejdsliv, mener, at det her kommer til at koste for Frank Jensen, hvad angår hans jobskifte.

Han understreger dog Jensens interessante kompetencer, der kan være nyttige inden for nogle erhverv.

»Han er en meget offentlig person, så derfor kommer det til at være noget, der koster i hans jobskifte, det her. Han kommer ikke udenom, at han har en vis bad standing-position lige nu. Når det så er sagt, så har Frank Jensen en super interessant bagage – både kompetencemæssigt og netværksmæssigt for mange organisationer,« siger Morten Ballisager.

Netop disse kompetencer kan være grobund for et fremtidigt job, selv om det ikke nødvendigvis bliver drømmejobbet:

»Et bud kan være, at han får en chefkonsulent-rolle i KL eller andet i næste omgang. Og det er ikke Frank Jensens drømmejob, men han kan blive afluset – tiden skal gå. Og man skal have glemt det, det egentlig handlede om i den offentlige opinion. Det, tror jeg godt, kan lade sig gøre for Frank Jensen, fordi vi har set nogle forseelser, der er større, hvor man er kommet op og stå igen karrieremæssigt,« siger Morten Ballisager.

For ham at se er en vigtig pointe, at Frank Jensens deroute handler om moral og ikke om jura.

»Han har ikke gjort noget ulovligt, han har jo ikke overskredet nogle forvaltningsmæssige beføjelser. Han har ageret amoralsk. Den her med, at han kommer ud via noget amoralsk adfærd, tror jeg, er nemmere at rejse sig på, end hvis han havde brudt noget forvaltningsmæssigt eller noget lovgivning,« siger Morten Ballisager.

Krav om moralsk lederskab

Anderledes står det dog til, hvis man spørger Anders Drejer fra Aalborg Universitet. Det er nemlig uvist, hvorvidt der er plads til en mand som Frank Jensen i en ledelsespost fremover.

Som han ser det, kan der nemlig være et opgør i gang, hvor moralsk ledelse er afgørende:

»I min optik tror jeg, at der er sket noget, siden den dag Thomas Borgen og Ole Andersen blev smidt ud af Danske Bank. Offentlighedens krav og ønske om autentisk og moralsk lederskab er blevet meget stort. Man kan godt risikere fremover, også for Frank Jensen, at der sidder nogle bestyrelser, der siger, at de ikke gider have en topchef, der kan risikere at komme på forsiden af aviser,« siger Anders Drejer.

Det er derfor noget, der sandsynligvis kommer til at hænge ved Frank Jensens profil på ubestemt tid. Det sker på trods af, at han har nogle kompetencer og et netværk, der er interessant for mange organisationer, mener Anders Drejer.

»Manden er jo utvivlsomt kompetent. Han har et netværk, der siger sparto, han har adgang til Christiansborg og vil have det fremover. Men jeg tror i virkeligheden, at hvis nogen skal ansætte ham i dag, vil han altid være en chef, som ikke har den magt, han burde have. Fordi alle vil kigge på ham og trække lidt på smilebåndet og tænke, at nå ja, det var ham. Det tror jeg simpelthen ikke forsvinder nogensinde,« siger Anders Drejer.