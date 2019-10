Unge og ældre danskere ser vidt forskelligt på utroskab

Utroskab har alle dage været den ømmeste tå i parforholdet. Spørger man danskerne, hvad deres holdning til utroskab er, viser der sig at være en forskel mellem mænd og kvinder.

Flere kvinder (61 procent) end mænd (52 procent) opfatter utroskab som uacceptabelt, viser en ny Kantar Gallup-undersøgelse for Berlingske.

Men det er ikke kun på køn, at danskernes holdning til utroskab er delt i to lejre. Der er også forskel i opfattelsen af utroskab generationerne imellem. 64 procent af unge mellem 18 og 35 år finder utroskab helt uacceptabelt. Det samme gælder kun for 47 procent af dem på 60 år og opefter.

Mens blot 30 procent af de 18-35-årige er enige eller overvejende enige i, at de ville holde utroskab hemmeligt, så gælder det samme for 58 procent af dem på 60 år og opefter.

Og mens 60 procent af de 18-35-årige er enige eller overvejende enige i, at de aldrig ville kunne tilgive utroskab, så er det kun 46 procent af dem på 60 år og opefter, der har den samme holdning.

Forskellene blandt de forskellige aldersgrupper er ikke en overraskelse for parterapeut og forfatter Katrine Axholm. Hendes erfaringer med klienter tilsiger hende nemlig, at verden opfattes som mere sort-hvid i de unge år, hvorefter holdningerne blødes op, som årene går.

»Jeg tror, at det handler om modenhed. Når vi bliver ældre, ved vi godt, at der er nogle flere nuancer. For eksempel tror jeg, at de yngre tænker, at de ikke kan bære at gå rundt med en hemmelighed, mens de ældre generationer tænker, at den må de æde, for: »Det betød alligevel ikke noget«.«

Mænd, hvis partnere er dem utro, oplever, at deres »territorium« bliver krænket, mens kvinder bliver ramt på det følelsesmæssige, siger parterapeuten Katrine Axholm.

»Jeg oplever, at mænd i højere grad bliver ramt på det territorielle: »Nogen har knaldet med min kone«. Kvinder bliver til gengæld oftere ramt på det følelsesmæssige. »Er du forelsket? Vil du hellere leve med hende?« Men faktisk kan kvinderne oftere leve med utroskaben, mens mændene bliver mere vrede,« siger hun.

Mange årsager

Der kan være mange årsager til utroskab, men Katrine Axholm ser to hovedårsager. Den ene opstår, når et par har fokuseret meget på det ydre. På karriere, hus, børn, fitness og så videre. Pludselig når de op i 40erne, og så begynder det at føles tomt.

»Når man bruger krudtet ude i stedet for inde, så ender mange med at føle sig tomme. Det hele bliver hamsterhjul og leverpostej. Det betyder, at hvis man møder nogen, hvor man får nogle gode snakke, så føles det som at have været i en dvaletilstand og blive vækket til live igen. Det kan blive så stærkt, at man ikke kan lade være,« siger Katrine Axholm, der typisk ser mænd være utro på den baggrund.

»Vi tror, at det er den andens fortjeneste. Men i virkeligheden handler det bare om, at vi selv er blevet vækket til live. Det er den årsag til utroskab, jeg oplever oftest.«

Den næsthyppigste årsag til utroskab, Katrine Axholm støder på, er, når den ene part i et forhold er gået for meget på kompromis.

»I nogle forhold er den ene god til at udtrykke sine behov, mens den anden bare indretter sig og føler, at vedkommende mister sig selv,« siger Katrine Axholm og forklarer, at når folk føler, at de har mistet sig selv, så kan utroskab føles som en vej ud. Ikke at have passet godt nok på sig selv er ofte en årsag, kvinder angiver til, at de var utro.

Læs her om Jakob Olrik, der har været utro i samtlige sine forhold: »Utroskab har et potentiale til at udvikle forholdet«.