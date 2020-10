Udskudt Bond-premiere betyder lukning af 663 biografer

Ironisk nok koster udskydelsen af premieren på den nye James Bond-film, der har titlen »No Time to Die«, nu 663 biografer i USA og Storbritannien livet – i hvert fald for en periode, skriver SVT.

Det er biografkæden Cineworld, der har truffet beslutning om på ubestemt tid at lukke 127 og 536 biografer i henholdsvis Storbritannien og USA.

Årsagen er mangel på storsælgende film. Den direkte anledning er beslutningen om endnu en gang at udsætte premieren på den nye Bond-film, der skulle have haft premiere i november.

Cineworlds beslutning har store konsekvenser, ikke kun for publikum. 45.000 ansatte ventes at miste jobbet, og mange af dem mister også øjeblikkeligt deres løn.

Coronakrisen har skabt store problemer for biografbranchen. Myndighedernes restriktioner og publikums frygt for at blive smittet betyder færre kunder i biograferne, og det får de store filmselskaber til at udsætte premieren på de store, dyre film, som trækker et stort publikum og dermed giver biograferne store indtægter.

Premieren på »No Time to Die« er allerede blevet udsat to gange, og forleden blev premieren udskudt til april 2021.

I Storbritannien har Cineworld skrevet til premierminister Boris Johnson og kulturminister Oliver Dowden i håb om at få hjælp, skriver BBC.

Biografkæden skriver, at biograferne ikke kan overleve under de nuværende vilkår, først og fremmest fordi de storsælgende film ikke får premiere, og at alle i branchen er ramt.

Mandag opfordrede Boris Johnson folk til at gå i biografen og understregede, at biograferne har formået at leve op til myndighedernes sikkerhedskrav.

»Jeg opfordrer folk til at gå i biografen, have det sjovt og understøtte biografbranchen,« sagde han.

Håber på genåbning i 2021

Håbet er nu, at Cineworld vil være i stand til at genåbne biograferne i 2021, og de ansatte er blevet opfordret til at acceptere afskedigelserne, i håb om at de kan blive genansat i 2021.

Philippa Childs fra fagforeningen Bectu, der repræsenterer ansatte i underholdnings- og TV-industrien, siger i BBC, at udsættelsen af premieren på Bond-filmen og andre store populære film har kastet biograferne ud i krise – en melding, som også danske biografer kan nikke genkendende til.

»Filmproducenterne bør grundigt overveje de langsigtede konsekvenser for biograferne, når de fastlægger premieredatoer,« siger Philippa Childs fra Bectu til BBC.

Cineworld er den største biografkæde i Storbritannien og den næststørste i USA.