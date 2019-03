Tyvene lod det ligge: Nu sættes mesterværk til salg for en milliard

Maleriet havde ligget i mere end 100 år på et loft i Toulouse. Alle havde glemt det, og da der for nogle år siden var indbrud i huset, lod tyvene det ligge, fordi de anså det for værdiløst.

Men nu er det, som de fleste anser for at være et af den geniale italienske barokmaler Caravaggios (1571-1610) sidste mesterværker, »Judith og Holofernes«, blevet restaureret efter alle kunstens regler, og nu kommer næste skridt, skriver internationale medier: 27. juni bliver det sat på auktion af La Halle aux Grains Toulouse. Det forventes at blive solgt for omkring en milliard kroner.

Maleriet forestiller den gammeltestamentlige skikkelse Judith, en smuk hebraisk enke, der for at redde sin belejrede hjemby opsøgte den assyriske general Holofernes i hans lejr og drak ham fuld, forførte ham og halshuggede ham med hans eget sværd.

Billedet blev genopdaget i 2014, da en fransk auktionsmedarbejder fik adgang til loftet i Toulouse. Her stod det lænet op ad en væg ved siden af noget gammelt tøj og andet ragelse.

I 2016 udstedte den franske regering et eksportforbud, så man kunne få tid og ro til at finde ud af, om der rent faktisk var tale om endnu en ægte Caravaggio ud over de 68, man kender, og så det kolossale kunstmuseum Louvre kunne få tid til at overveje, om man ville købe det.

Efter endt granskning var eksperternes konklusion, at maleriet, der anslås at være fra omkring 1607, nok var den store mesters version nummer to af scenen med Judith og Holofernes og således helt igennem ægte, men Louvre sagde alligevel nej tak til at købe det.

Ifølge kunsteksperten Eric Turquin, der har været stærkt involveret i hele forløbet, skyldes Louvres manglende interesse ikke, at man ikke tror, at billedet er malet af Caravaggio. Årsagen er ganske enkelt, ifølge Eric Turquin, at en pris på omkring en milliard kroner svarer til, hvad Louvre har at købe kunst for over en periode på 15 år, og at Louvre i øvrigt allerede har tre exceptionelt gode Caravaggioer hængende.

Caravaggio selv, der med sin vildt dramatiske brug af lys og skygge revolutionerede malerkunsten, er en af kunsthistoriens mest besynderlige skæbner. I dag hyldes han, men i mange år var han nærmest ikke-eksisterende. Eller som Eric Turquin formulerer det i The Guardian:

»Fra 1650 til 1950 var han totalt umoderne. Hans malerier var intet værd. Der var ingen, der ville eje eller have dem.«