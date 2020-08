Tvillingebrødres reaktion sender 39 år gammelt Phil Collins-hit i himlen

Phil Collins’ gamle klassiker, »In the Air Tonight«, har fået en stormende »revival«, fordi en video fra de 22-årige amerikanske tvillinger Tim og Fred Williams er blevet et hit på nettet.

I videoen ser man de to brødres reaktion på at høre det gamle hit, der er fra 1981, for første gang. De ser både overraskede og begejstrede ud og standser målløse op tre minutter inde i videoen, hvor det ikoniske trommefill sætter ind, og de synes helt tydeligt, at hittet – skabt 17 år før de blev født – er cool.

Deres video blev lagt ud på YouTube 27. juli og er siden blevet vist mere end 5,3 millioner gange, og det har sendt »In the Air Tonight« i rockhimlen. Salget steg på to dage med 1.100 pct., skriver det amerikanske magasin Rolling Stone.

»In the Air Tonight« er blevet solgt i millioner af eksemplarer og streamet millioner af gange og har forlængst opnået klassikerstatus. Nummeret er bl.a. blevet brugt som kendingsmelodi i TV-serien »Miami Vice«, og er senere har den også pustet energi i publikum ved store sportsbegivenheder, bl.a. basketball.

Tim og Fred Williams har lavet en serie videoer under titlen Twins React, hvor de for første gang aflytter rock/pop/country-klassikere som f.eks. Dolly Partons »Jolene«, Queens »Bohemian Rhapsody«, Spice Girls' »Wannabe«, Whitney Houston med »I Will Always Love You« og altså Phil Collins’ »In the Air Tonight«, som i disse dage bliver set af millioner – ikke kun via YouTube, men også via det sociale netværk TikTok, hvor man kan dele korte videoer.

Tvillingernes reaktion

Tvillingebrødrenes videoer bliver set af millioner. Konceptet, Twins React (tvillingernes reaktion), er enkelt og effektivt. Et kamera er rettet mod brødrene, der sidder side ved side, mens de kigger på en video med det nummer, de aflytter for første gang. Undervejs stoledanser de og kommer med udbrud, og ind imellem stopper de videoen og kommenterer musikken.

69-årige Phil Collins et et af engelsk rock/pops største navne. Han er bedst kendt som forsanger og trommeslager i Genesis, men har også udgivet flere solo-album. Blandt hans største hits er »Against All Odds«, »Another Day in Paradise« og »In the Air Tonight«.