TV 2 laver #metoo-satire: »Der er meget få steder, hvor der bliver klappet så meget i røven som i vores film«

Hvordan laver man satire om #metoo, når ens arbejdsgiver samtidig rystes af den ene #metoo-afsløring efter den anden?

Josefine Høgsberg, Henrik Eriksen og Anton Abildgaard har skrevet og spiller selv med i TV 2 Echos satiriske filmtrailer »Mediebranchen«. Den varer knap tre et halvt minut og formår på den korte tid at trække alle perspektiverne op i den såkaldte »anden #metoo-bølge«, der sidste år skyllede ind over landets journalistiske arbejdspladser. Ikke mindst satireholdets egen arbejdsplads, TV 2, stod for skud, hvor en advokatundersøgelse af sexismen førte til påtaler og farvel til populære værter, ligesom stationen valgte at stoppe sin egen dokumentarafdelings film om #metoo, da det viste sig, at den først og fremmest ville komme til at handle om TV 2.

I traileren, der reklamerer for den fiktive tv-serie »Mediebranchen«, følger man en nyansat kvindelig journalist, der skal finde sig til rette på en mandschauvinistisk arbejdsplads.

Den erfarne Christina advarer den nyankomne mod arbejdspladsens mandlige rovdyr: »Pas på Jensen! Han kan godt li’ unge piger. Hr. Mikkelsen kan godt li’ at give skuldermassage, og hr. Petersen vil straight up vise dig sin pik ... Altså som en joke.«

Alle kvinder må finde sig i at blive klasket på bagdelen, og til slut ender filmen med ordlyden »mediebranchen – hvor ingenting ændrer sig. Og altså vi er på hendes side og alt muligt ... Men tjek lige den der røv«, hvorefter kameraet zoomer ind på kvinden, der har forsøgt at gøre oprør mod tyranniet.

Hvornår besluttede I at lave noget satire om sexisme i mediebranchen?

Henrik Eriksen: »Vi begyndte at tale om at lave et satireindslag om sexisme, da der var historier om #metoo og sexisme i alle medierne. Vi ville gerne lave noget om det generelle problem, og vi fandt ud af, at emnet sexisme ville passe godt til en filmtrailer til en serie som »Mad Men« eller »Badehotellet«.«

Da I brainstormede på emnet, hvilke fænomener eller situationer fandt I frem til, der kunne bruges til filmen?

Anton Abildgaard: »Vi tænkte mest i konteksten med de historiske serier. I de historiske serier er der tit denne ting med, at man siger til publikum 'prøv at se, hvor sexistisk det var i gamle dage', så seerne kan sidde tilbage med følelsen 'godt vi er blevet så meget klogere i dag, hvor problemerne er blevet løst'. Men det vanvittige er jo, at problemerne overhovedet ikke er blevet løst. Det er lige så slemt i dag, som det var dengang. Den fantasi om, at det er noget, der hører fortiden til, er i sig selv en grund til, at folk ikke gider at tage sexismen alvorligt. Så det var egentlig et ret nemt greb: Vi laver en trailer for en historisk serie, skruer heftigt op for sexismen og mandschauvinismen, og så afslører vi, at det foregår lige nu.«

Er sexismen på sin vis værre i nutiden, fordi mange i dag ikke tror, at den findes længere?

Henrik Eriksen: »Man løser i hvert fald ingen problemer, hvis man tror, de ikke længere findes.«

Josefine Høgsberg: »Det er blandt andet det, vi viser med vores karakter Christina, som er den erfarne sekretær, der med sin adfærd viser, at hun vender det blinde øje til. Hun fortæller om en chef, der bare vil vise sin pik frem, men hun understreger, at der bare er tale om 'en joke'.«

Er det situationer, I selv har oplevet?

Henrik Eriksen: »Vi har ikke taget udgangspunkt i noget, som vi selv har oplevet. Der er meget få steder, hvor der bliver klappet så meget i røven som i vores trailer. Vi bruger en mængde tydelige markører, der skal vise, at det handler om sexisme.«

Josefine Høgsberg: »Men vi er først og fremmest satirikere. Vi er ikke eksperter på #metoo og foregiver ikke at komme med løsninger. Men vi vil selvfølgelig gerne sætte nogle tanker i gang.«

Føler I, at I har valgt side med jeres film? Altså kvindernes side frem for mændenes?

Anton Abildgaard: »Jeg håber ikke, at mændenes side er at være for sexisme. Jeg håber, at både mænd og kvinder synes, at sexisme og overgreb i alle afskygninger er noget lort.«

Josefine Høgsberg: »Vores formål er ikke at vælge side. Vores formål har været at afdække dette kulturelle fænomen på arbejdspladsen. Vi har haft etiske overvejelser, som blandt andet betyder, at vi ikke ville nævne navne på bestemte personer. Vi ville vise et fænomen, der foregår i mediebranchen, ligesom det også foregår alle mulige andre steder.«

Anton Abildgaard: »Personligt har jeg heller aldrig syntes, at det gav mening at gøre #metoo til et ja/nej-spørgsmål. Jeg synes for eksempel ikke, at man siger farvel til ytringsfriheden eller retten til at flirte, hvis man siger, at det da kunne være fedt, hvis chefer holdt op med at lave overgreb på deres ansatte. Jeg synes heller ikke, at man så siger farvel til en del af danskheden, som vi alle er glade for. Jeg har endnu til gode at høre et godt argument for, at #metoo indskrænker ytringsfriheden.«

Jeres egen arbejdsplads, TV 2, har været en meget omtalt kampplads i #metoo-debatten herhjemme – gav det anledning til overvejelser?

Henrik Eriksen: »TV 2s egne problemer var blandt andet medvirkende til, at vi syntes, det kunne være sjovt at lave det. Vi syntes, det kunne være sjovt at skyde på sig selv, hvor det gør ondt. Men så blev det til et mere generelt billede på sexisme, hvor vi brugte det historiske.«

Nu handler det om sexisme i »mediebranchen« og ikke specifikt TV 2. Tror I, at I var blevet lukket ned, hvis I havde besluttet, at det kun skulle handle om TV 2?

Josefine Høgsberg: »Det er vi ikke de rigtige at spørge om. Det tror jeg hellere du burde spørge vores ledelse om.«

Anton Abildgaard: »Jeg synes selv, at filmen blev elegant. Men jeg ved ikke, om det var blevet lige så elegant, hvis vi havde trampet ind over vores egen arbejdsplads.«

Josefine Høgsberg: »Hvis vi kun havde fokuseret på TV 2, var det nemt kommet til at handle om navne. Og det var vigtigt i vores etiske overvejelser ikke at udstille bestemte personer. Vi ville hellere se strukturelt på sexismeproblemet.

På et tidspunkt kan man læse en tekst med ordlyden: »Baseret på et beklageligt forløb som vi lige nu forsøger at komme til bunds i.« Er det alt andet lige et lille spark til TV 2 selv?

Henrik Eriksen: »Nej, altså det er i hvert fald ikke et ordret citat fra TV 2. Det er meningen, at det skal lyde som noget af det, mange mediechefer kunne have sagt i det forgangne år.«

Josefine Høgsberg: »Ja, cheferne på de forskellige medier har været meget enslydende i deres svar. Meget strømlinede i den måde, de tydeligt bare ønsker at få lukket deres sexismesager ned.«