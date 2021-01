TV 2-direktør gør status over undersøgelse, der fældede TV-profiler: »Der er ting, der har overrasket mig. Virkelig«

Det har været en hård omgang for både ledelse og ansatte at få ryddet op i kulturen på TV 2. Men mediehusets omfattende undersøgelse af en kultur præget af sexisme og hård tone i egne rækker er nu afsluttet. Det fortæller administrerende direktør Anne Engdal Stig Christensen til Berlingske.

I september meddelte direktøren, at hun personligt ville sætte gang i en undersøgelse af kulturen. Det medførte en ekstern advokatundersøgelse af hele virksomheden, og det er den, der nu gøres status over.

I undersøgelsen har nuværende og tidligere ansatte kunne indberette deres oplevelser. Nogle af henvendelserne har TV 2 håndteret internt, mens en række sager har krævet videre behandling af advokatbureauet Norrbom Vinding.

I alt medførte undersøgelsen 14 sager til behandling af advokatbureauet, hvoraf fem sager har ført til sanktioner. Sanktionerne har enten været afskedigelser eller skriftlige advarsler. Anne Engdal Stig Christensen understreger, at hun ikke vil kommentere på de konkrete sager.

Kendte værter i orkanens øje

Særligt har der været markant offentlig bevågenhed på to sager med kendte og profilerede TV 2-værter. Jes Dorph-Petersen har måtte vinke farvel til sit job hos Nordisk Film, der producerer »Go 'aften Live« på baggrund af undersøgelsens udfald, og det samme har mangeårig TV 2-vært Jens Gaardbo.

Anne Engdal Stig Christensen er selv overrasket over undersøgelsens udfald.

»Der er ting, der har overrasket mig. Virkelig. Havde jeg kendt til sagerne eller omfanget af det tidligere, håber jeg også, jeg havde kunne været i stand til at agere på det. Det vigtigste er, at når der i dag lander en viden på mit bord, så skal jeg tage den alvorligt. Jeg kan ikke handle på noget, jeg ikke ved. Nu må jeg konstatere, at der er ting, der skal laves om. Nu tager vi ansvaret,« siger hun.

»Jeg har hele tiden håbet på, at der ikke kom sager – det er da klart. Det værste jeg kan få skudt i skoene er, at nu statuerer vi eksempler eller 'gør noget bare for at gøre noget'. Sikke noget vrøvl. Det værste som virksomhedsleder er at skulle rydde op i denne her slags sager, der har menneskelige omkostninger,« siger hun.

Jens Gaardbo og Jes Dorph-Petersen er to værtsprofiler fra TV 2, der begge er fortid på kanalen som følge af en ekstern advokatundersøgelse.

Anne Engdal Stig Christensen fortæller, at alle de sager, der er blevet indberettet i undersøgelsen, både er af nyere og af ældre dato. Ledelsen har valgt bevidst at åbne op for tidligere ansatte, da man ikke har villet »gøre sig til dommer over, om man skulle gå et eller fire år tilbage«, derfor blev sluserne åbnet helt. Historien er med til at tegne et billede af kulturen.

»Det er vigtigt at sige, at vi er rundet af mange års skøn kultur og historie på TV 2. Men de henvendelser, vi har fået, er med krav om, at der skal gøres noget ved vores kultur. Det peger tilbage på dele af en historik, man gerne vil af med, at man vil have en ny opdateret version af TV 2, hvor alle har lige muligheder uanset baggrund og køn,« siger hun.

Blandt andet har der været et ønske om, at særligt den hårde tone på TV 2 forandres som et led i kulturændringen.

»Et eksempel en medarbejder gav mig i en samtale: Har man i 30 år talt grimt til hinanden og til kvinderne, så bliver man til sidst selv døv for det. Så er man nødt til at italesætte det og diskutere det og ændre det,« siger hun.

Det er nok ikke noget vi kommer til livs

TV 2 satte inden afslutningen af advokatundersøgelsen en kulturændringsprocess i gang. Den skal favne hele koncernen, og der arbejdes videre med det i hele 2021. Men det er ikke en naiv direktør, der står tilbage. Hun kan ikke afvise, at TV 2 vil opleve lignende sager i fremtiden.

»Jeg håber ikke der kommer flere sager fremadrettet, men jeg må være realistisk med sexisme og krænkelser. Det er nok ikke noget, vi kommer til livs for evigt. Her taler jeg også generelt i Danmark og dermed alle arbejdspladser. Vi skal på TV 2 være klar til at møde det, hvis det kommer, og det er vi nu,« siger hun.

Helt specifikt har kulturundersøgelsen betydet, at man nu fremadrettet kigger på, hvordan man eksempelvis modtager nye og såkaldte sårbare ansatte. Det kan være praktikanter og løst tilknyttede medarbejdere.

Samtidig vil man formulere et helt nyt ledelsesprogram, der med Anne Engdal Stig Christensens ord, svarer til 2021. Der skal være blik på ligestilling og strukturel sexisme. Men det er ingen nem opgave, mener hun.

»Det gør altid ondt, når der er sager, der har alvorlige konsekvenser. Men kultur fikses ikke overnight. Det fantastiske skal bæres videre, og andet skal opdateres og moderniseres,« siger hun.

Har ramt hele TV 2 hårdt

Med undersøgelsen har TV 2-ledelsen kunnet konstatere, at der har været en fremherskende usund kultur, der har været nødvendig at rydde op i. Det har ramt ekstra hårdt blandt de ansatte, netop fordi mange er venner privat og har kendt hinanden i mange år. Men TV 2 har i hendes øjne ikke kunne handle anderledes på baggrund af undersøgelsen.

»Vi var nødt til at åbne døren. Uanset hvad der måtte komme i undersøgelsen, er vi som ledelse nødt til at være enormt ansvarlige. Der er no way back. Man er nødt til at handle på det. Der er ingen vindere. Hverken os eller de involverede. Jeg har også følelser, og alle på TV 2 er berørte. Det gør ondt,« siger hun.