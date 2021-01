TV 2-chef afviser krig om skrottet dokumentar: »Offentligheden skal nok få kendskab til historierne«

Flere end 150 ansatte i TV 2s nyhedsafdeling har skrevet under på et brev, der reagerer på TV 2-ledelsens beslutning om at droppe en sexismedokumentar, der omhandlede TV 2 selv. Brevet blev torsdag morgen sendt til ledelsen, med et ønske om dialog.

Af brevet fremgår det blandt andet, at underskriverne føler sig angrebet.

»Vi oplever det som et angreb på det allerhelligste, vi har: Vores redaktionelle frihed og vores troværdighed,« lyder det i brevet, der kan læses i sin fulde længde her.

Jacob Kwon, nyhedsdirektør på TV 2 »Jeg formoder, at det også vil ske, at de her historier kommer frem på et eller andet tidspunkt. Det kan bare ikke ske hos os, men vi ønsker ikke at lægge låg på noget.«

De 155 underskriveres brev blev behandlet på et medarbejdermøde torsdag formiddag, hvor nyhedsdirektør på TV 2 Jacob Kwon var på talerrækken i de første fem minutter. Her gav en orientering om og status på situationen i forhold til aflysningen af dokumentaren. Til Berlingske fortæller han, at han har forståelse for medarbejdernes reaktion:

Brevskriverne mener, at det er afgørende for den kritiske journalistiks troværdighed på stationen, at TV 2 også kan være kritiske over for sine egne? Det er vel en god pointe?

»Jeg har stor forståelse for, at der er nogle, der ikke er enige i min beslutning. Det havde jeg forventet. Det var en beslutning, som jeg på forhånd vidste ville splitte vandene uanset hvad. Jeg vidste, at mange ville sige, at det var en forkert beslutning. Og det er også o.k., at de har behov for at udtrykke, at de ikke er enige i den beslutning. Det skal vi kunne rumme i en så stor medievirksomhed som vores.«

»Men det ændrer ikke på, at det er min vurdering, at vi ikke troværdigt kan undersøge os selv ved at lave en undersøgende dokumentar. Det er stadig min vurdering, at uanset hvor godt arbejdet måtte have været, og uanset, hvor god en dokumentar det blev, så ville den blive modtaget i en ånd, hvor nogle ville have ment, at vi havde været for hårde, andre, at vi var for skånsomme. Der ville være folk, som ville have ment, at det var et hævntogt. Uanset formen ville det blive opfattet som et partsindlæg, og vi ville blive beskyldt for at have brugt dokumentarafdelingen til at lave et partsindlæg. Det mener jeg ikke, vores troværdighed kan holde til,« siger Jacob Kwon.

Men viser den måde, som offentligheden reagerer på #metoo-historier på, ikke, at det er meget vanskeligt at styre redaktionen på sådan en dokumentar, således at man ligeså godt kan lave sin egen historie uden at være bange for modtagelsen? Når man alligevel ikke kan kontrollere de mange følelser, #metoo-historier sætter i gang?

»#Metoo-debatten viser med al tydelighed, at befolkningen er meget splittet i de her spørgsmål. Så der findes ikke nogen rigtig beslutning i den henseende, at man ikke skal tro, at man kan træffe en beslutning i de her sager, som vil opnå fuld opbakning. Det kan ikke lade sig gøre. Det er den klassiske »damned if you do, damned if you don't«-situation. Min opgave er at varetage nyhedsafdelingens og TV 2 s troværdighed, og der har jeg truffet den beslutning. Vi kan ikke holde til at lave en undersøgende dokumentar om os selv, og det er selvfølgelig, vel vidende at det vil der være mange, der er uenige i, ligesom der er i alle andre #metoo-spørgsmål.«

Hvad tænker du, der kunne være konsekvensen ved at lave dokumentaren?

»Jeg er ikke tvivl om, at det ville blive opfattet som et partsindlæg. Vi ville blive kritiseret for at have lagt en linje, uanset hvor den linje vil blive lagt. Uanset hvad vi gør, vil det blive opfattet som et partsindlæg.«

Men nu er I vel i den situation, at mange vil mistænke TV 2 for, at nedlukningen skyldes, at den nuværende ledelse frygter, hvad der kan blive fortalt?

»Ja. Og det er også derfor, at det er så afgørende for mig at kommunikere klart og tydeligt ud, at de personer, vi har været i kontakt med, er i deres gode ret til at fortælle deres historier et andet sted. Det er i den grad med vores velsignelse, og jeg formoder, at det også vil ske, at de her historier kommer frem på et eller andet tidspunkt. Det kan bare ikke ske hos os, men vi ønsker ikke at lægge låg på noget. I støttebrevet har jeg noteret mig, at man opfatter det som en selvfølgelighed, at kilderne kan fortælle deres historier et andet sted, men det er netop for at understrege, at vi ikke har noget at skjule.«

Når man siger til kilderne i dokumentaren, der nu ikke kan komme til orde, at de er velkomne til at henvende sig til andre medier, forpasser TV 2 så ikke en chance for at være med til at styre narrativet om sin egen historie?

»Når TV 2 siger, at vi ikke selv kan lave en undersøgende dokumentar om os selv, så skal vi jo heller ikke forsøge at styre noget narrativ. Hvis der er en anden redaktion, som beslutter sig for at undersøge stationens fortid, så skal vi ikke blande os i det. Det er lige præcis den mistanke om, at vi forsøger at styre narrativet, der gør, at vi ikke kan lave denne dokumentar.«

Man har vel tvunget journalisterne i dokumentarafdelingen til at svigte et løfte givet til de kvindelige kilder i dokumentaren. Hvad siger du til det?

»Jeg tror aldrig, vi har givet egentlige løfter til kilderne, for den redaktionelle proces kan jo altid blive afbrudt. Men jeg er enormt ked af, at vi ikke kan lægge platform til de fortællinger, vi har fået fra de kvinder, der har været i kontakt med vores dokumentarafdeling. Og det er derfor, vi siger til dem, at de er i deres gode ret til at fortælle historierne et andet sted. Offentligheden skal nok få kendskab til historierne.«

Hvordan genopretter man tilliden mellem ledelse og ansatte? Er der en fare for, at det her spørgsmål om dokumentaren bliver en klods om benet på TV 2?

»Det håber jeg ikke, og det tror jeg heller ikke. Set udefra kan det virke dramatisk, men jeg har en fin dialog med vores dokumentarafdeling – vi har haft gode snakke med hinanden i går og i dag. Der er ikke krig på nogen som helst måde mellem ledelsen og dokumentarafdelingen. Men vi ser forskelligt på det her spørgsmål, og det står lysende klart nu.«

Derfor er en række ansatte vrede

Brevet, der er underskrevet af flere end 150 ansatte i TV 2s nyhedsafdeling, blev sendt til ledelsen på baggrund af, at Jacob Kwon onsdag aften meldte ud, at TV 2 har valgt at droppe en dokumentar om sexisme på arbejdspladser og herunder også på TV 2. Beslutningen er truffet, fordi dokumentaren udviklede sig til primært at handle om TV 2.

»Som led i researchfasen er det kommet frem, at en del primært drejer sig om TV 2, som dermed har stået overfor at skulle undersøge især sig selv. Og vi mener ikke, det er troværdigt, at vi har TV 2-medarbejdere, der interviewer tidligere og nuværende medarbejdere. Det ville medføre en for stor risiko for, at vi kunne blive anklaget for at være enten for bløde eller for hårde,« lød det fra Kwon.

Beslutningen om at lukke ned for produktionen fik onsdag aften to redaktionschefer, Troels Jørgensen og Michael Nørgaard, til at reagere. I en lang intern e-mail erklærer de sig uenige i ledelsens beslutning. Det brev blev sendt ud internt på TV 2 onsdag aften.

»Nyhedschef Jacob Kwon begrunder blandt andet beslutningen med, at TV 2 ikke kan undersøge sig selv, uden at det skader det, vi lever af – nemlig vores troværdighed. Den analyse forstår vi ikke,« lyder det i brevet.