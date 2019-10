Tur til Hamburg? Snart kan man overnatte i en af Nazitysklands store bunkere

Turister, forretningsmænd og andet godtfolk, der ynder at rejse i det nordtyske, kan snart føje endnu en overnatningsform til hotel-CVet.

En forhenværende luftskytsbunker i Hamburg, der i Nazityskland blev opført af tvangsarbejdere for at beskytte tyskere mod de allierede styrkers luftangreb, er for tiden ved at blive restaureret.

Bunkeren skal ikke, som det oprindeligt var planen, bekæmpe allierede fly og beskytte civile og soldater mod bomber, men derimod huse turister fra nær og fjern. I midten af 2021 vil dørene således blive slået op til hotellet på toppen​​ af den enorme bunker i Feldstrasse i St. Pauli-bydelen.

Bunkeren var et af en række flaktårne og blot et af tusindvis af tilflugtssteder fra luftangreb, som blev opført over hele Nazityskland.

Hotellet vil blive en del af en femetagerskonstruktion på toppen af bunkeren, skriver New York Times.

Ikke et luksushotel

NH Hotel Group har ikke været til rådighed for en kommentar, men en talskvinde for den spanske hotelkæde, Juliane Voss, kunne tidligere oplyse, at NH Hotels er »opmærksom på bygningens historie« og ønsker at udvise »ansvar« for den historiske kontekst.

»Vi forstår, at det er et følsomt emne,« sagde Juliane Voss og uddybede, at der er planer om et mindesmærke på stedet. NH Hotels ønsker at sende et positivt signal til byen Hamburg, lød det dengang.

Det blev ligeledes understreget, at der ikke er tale om et luksushotel, men derimod et »et design- og livsstilshotel« i den pæne ende.

Ved Anden Verdenskrigs afslutning var der i Hamburg blevet opført flere end 1.000 bunkere, hvilket er flere end i nogen anden tysk by, oplyser byens turistorganisation, Hamburg Tourism. I dag er 650 af de 1.000 bunkere endnu synlige.

Bunkeren i Feldstrasse, der nu skal rumme et hotel, er en af ​​de absolut største. Den enorme struktur, som er 35 meter høj og 75 meter bred såvel som lang, kom for alvor i ilden, da Hamburg i sommeren 1943 var under heftigt luftbombardement. Mindst 25.000 søgte ved den lejlighed tilflugt bag bunkerens op til tre en halv meter tykke mure.

Da verdenskrigen var ovre, og Nazityskland lå i ruiner, mente mange, at også bunkeren burde jævnes med jorden. Debatten sluttede dog brat, da det stod klart, at det på grund af bunkerens meget tykke betonstruktur ville kræve så store mængder sprængstof, at også hele nærområdet ville blive lagt i ruiner.

I 1950erne blev bunkeren anvendt som TV-station, mens den i nyere tid har lagt lokaler til musikere, kunstnere og lagt hus til livekoncerter og natklubsarrangementer.