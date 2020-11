Trump har udsigt til kæmpe indtjening på bøger og TV

Når – eller måske rettere hvis – USAs præsident, Donald Trump, til januar finder det passende at flytte ud af Det Hvide Hus, har han udsigt til enorme indtægter fra bøger og TV-udsendelser.

Ifølge tabloidavisen The New York Post, der har talt med kilder tæt på præsidenten, kan der blive tale om indtægter i størrelsesordenen 100 millioner dollar svarende til 630 millioner kroner.

»Trump bliver bombarderet med forslag til TV- og bogkontrakter, som sammenlagt kan være svimlende 100 millioner dollar værd,« siger en kilde, som formentlig er bevidst om, at jo mere man taler en vare op, desto mere er den værd, til avisen.

Det er ikke usædvanligt, at tidligere præsidenter og First Ladies har en eksorbitant indtjening på bøger, TV og foredragsvirksomhed.

Michelle og Barack Obama indgik i 2017 en af de største forlagsaftaler i historien. Penguin Random House i New York betalte i alt 65 millioner dollar i forskud for de to erindringsbøger, som efterfølgende blev solgt i tocifrede millionoplag.

Alene Michelle Obamas erindringer, »Min historie« (på engelsk: »Becoming«), der udkom i 2018, har solgt over ti millioner eksemplarer over hele verden.

»Bog- og TV-aftaler er plan B, hvis han (Donald Trump, red.) ikke vinder krigen om stemmerne. Overfør 70 millioner stemmer (det antal stemmer, Trump fik ved valget, red.) til TV og bøger – det vil sætte rekorder. Alle anti-Trump-bøger har haft stor indtjening, og en bog fra Donald er et stensikkert hit,« siger kilden til avisen.

Blandt andre forlaget Simon & Schuster, der også udgav tidligere præsident Bill Clintons erindringer, har vist interesse for at udgive Trumps ditto.

»Han er præsident. Alle, som forlader Det Hvide Hus, har en eller flere bøger i sig, og det er blevet en del af den offentlige historieskrivning. Det er ikke kun passende – det er også vigtigt,« sagde forlagets udgiver, Dana Canedy, i juli til The New Yorker.

Clinton tjente 15 millioner

Da tidligere præsident Bill Clinton i 2004 skrev sine erindringer »My Life«, gav det ham en indtjening på 15 millioner dollar, hvilket dengang var verdens højeste boghonorar nogensinde.

I 2010 skrev tidligere præsident George W Bush sine præsidentielle erindringer – »Decision Points« – og han fik syv millioner dollar alene for de første 1,5 millioner solgte eksemplarer.

Så hvis nu Donald Trump forlader sin bolig på 1600 Pennsylvania Avenue i Washington D.C., og hvis han nu udgiver sine erindringer, skulle huslejen være sikret en rum tid fremover.