Trine Dyrholm forfører publikum: Incestdrama hitter i biografen

»Efter ekstasen stirrer Dyrholm chokeret ned i den afgrund, som hendes egen seksualitet har åbenbaret, og hvis ikke »Dronningen« bliver valgt som årets danske bud på en Oscar alene på baggrund af den scene, er der ingen retfærdighed til ...«

Sådan skrev vores filmanmelder Kristian Lindberg i sin begejstrede, seksstjernede anmeldelse af May el-Toukhys nye incestdrama, »Dronningen«. Andre anmeldere var lige så glade for filmen, hvor karriereadvokaten Anne (Trine Dyrholm) og hendes utilpassede 17-årige stedsøn, Gustav (Gustav Lindh), indleder et seksuelt forhold, og nu viser dugfriske tal, at det ikke stopper med anmelderroserne: I premiereweekenden solgte »Dronningen« 45.159 billetter, og når man lægger snigpremierebilletterne oven i, er filmen lige nu – fire dage efter premieren – oppe på 51.586 solgte billetter.

»Dermed tegner filmen sig for den bedste premiereweekend for et dansk drama siden Bille Augusts »Lykke-Per« i august sidste år,« skriver Have Kommunikation med henvisning til filmatiseringen af Henrik Pontoppidans store roman, der blev en af sidste års mest sete film herhjemme.

»Det er en rigtig flot start for et moderne dansk drama, og det er fantastisk at konstatere, at både anmeldere og publikum er glade for filmen,« siger direktør i Nordisk Film Distribution Frederik Honoré:

»Det er kun May El-Toukhys anden spillefilm, men med denne helt ekstraordinære modtagelse manifesterer hun sig allerede nu som en af landets ypperste instruktører. Det er en fantastisk bedrift, hun, Trine Dyrholm og resten af holdet bag filmen har skabt. Det ser samtidig ud til, at filmen får et rigtig godt word-of mouth (mund til mund-omtale, red.), og derfor er jeg overbevist om, at »Dronningen« får et langt og godt liv i biograferne. Hvor langt den kan gå, må vi vente med at se, men det er særdeles opløftende at se, at publikumsinteressen efter seriøse dramaer i biografen er usvækket.«

At der var noget særligt i gære, fik man syn for allerede tidligere i år på den amerikanske Sundance Film Festival, hvor »Dronningen« fik Publikumsprisen i den internationale hovedkonkurrence, »World Dramatic Cinema Competition«. Samme aften tog den tre priser med hjem fra Göteborg Film Festival – Bedste Nordiske Film, Bedste Skuespilpræstation til Trine Dyrholm og Publikumsprisen, og så sent som søndag aften fik Gustav Lindh prisen som Bedste Skuespiller i Young Cinema Competition (World-sektionen) på Hong Kong Internationale Film Festival.