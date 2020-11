Tine Høeg om københavnsk skamplet: »Der er jo intet mere usexet i denne verden«

Hvilket sted i København holder du mest af?

»Jeg har boet i København i 13 år, og i de sidste seks af dem har jeg boet på Amager. Og jeg elsker det! Amager Fælled og Amager Strand, men også Amager Centret og selve stemningen. Her er upoleret og broget. Det minder mig om Vestegnen, hvor jeg kommer fra – alle mulige forskellige mennesker og solcentre og røvsyg standardshawarma. Og så er Amager en by i byen. Det er de samme folk, man ser i Netto og på cafeerne. Her er en nærhed, som er sjælden.«

»Jeg har boet i stort set alle bydele, fordi jeg så mange gange har stået i situationer, hvor jeg har måttet fremleje et eller andet i et halvt år ad gangen. På Nørrebro syntes jeg, at folk var så tjekkede og meget opmærksomme på, hvordan de så ud i bybilledet. Amager er mere usnobbet. Her er ikke nogen, der gør sig til.«

Hvorfor nævner du lige Amager Centret?

»Jeg har en ældgammel kærlighed til den slags centre. Jeg er jo stort set vokset op i Glostrup Centret, hvor man tog hen for at hænge ud og shoppe i H&M og spise softice. Måske elsker jeg Amager Centret, fordi det minder mig om min barndom. Det er lige blevet renoveret og er blevet flottere, men jeg kunne faktisk lige så godt lide det før.«

Hvad er en skamplet på København?

»Elløbehjulene. De ligger og flyder alle vegne, og der er jo intet mere usexet i denne verden end at komme susende på sådan et.«

»Og så er der selvfølgelig alle de der udlejningsbåde. Man kan jo ikke længere sidde ved kanalen og glo på vandet, uden der kommer stive og skrigende mennesker sejlende forbi hvert andet minut. Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan det kan være lovligt. Jeg var selv om bord på en af dem til en polterabend, hvor vi endte med at sejle i den forkerte retning, og ingen kunne styre roret. Det er jo livsfarligt!«

Hvor i byen har du haft dit lykkeligste øjeblik?

»Man udvikler nærmest en form for følelsesmæssigt bykort med tiden. Der er så mange oplevelser knyttet til forskellige tider og steder. Sidste sommer var jeg på første date med min kæreste på Amager Strand. Det var på en måde alt for meget. Alt for romantisk. Solnedgang og havet og alt det der … Jesus, virkelig en heftig ramme om en første date, hvor tingene jo generelt bare er akavede. Men nu har vi været derude mange gange siden, og det er lidt blevet vores sted. Der ligger en genial minigolfbane i øvrigt.«

Hvordan vil du beskrive Københavns udvikling i den tid, du har boet i byen?

»Cityringen betyder virkelig meget. Alt er pludselig tæt på. Og det er jo godt at komme nemmere rundt i byen, men jeg er begyndt at cykle mindre. Og altså, jeg er egentlig glad for at cykle og for, at København er en cykelby, men man bliver lidt doven, når der er en metro.«

»Jeg synes også, at byen generelt er blevet pænere, mere poleret. Jeg kan egentlig godt lide, at den også rummer det grimme og det lidt tilfældige. Alt må ikke blive for mondænt eller gennemtænkt. Mange hader Kalvebod Brygge, fordi bygningerne bare er smækket op og er helt tilfældigt placeret i forhold til omgivelserne, men jeg kan faktisk godt lide at sidde på Bryggen og glo over på det makværk.«

FAKTA Blå bog Tine Høeg er født i 1985.



Hun er forfatter og udkom tidligere i år med romanen »Tour de chambre«, som fik flotte ord med på vejen af anmelderne. Bogen udkom på forlaget Gutkind.



I 2017 debuterede hun som forfatter med »Nye rejsende«. Med debutromanen vandt Tine Høeg Bogforums Debutantpris, og bogen blev sat op som monolog på Det Kongelige Teater.



Tine Høeg er uddannet cand.mag. i dansk og filosofi fra Københavns Universitet. Hun har tidligere arbejdet som gymnasielærer. FOLD UD FOLD UD

Hvor går du ud, hvis du skal drikke øl eller drinks?

»På bodegaer og brune værtshuse. Jeg orker ikke drinks og cocktails, medmindre jeg laver dem selv. Jeg kan godt blive sådan lidt smårasende over at betale 140 kroner for noget pisket æggehvide, som er væk i én tår. Så vil jeg sgu hellere på Jaguaren (værtshus på Amager, red.) eller Amager Pub. Jeg kan heller ikke lide specialøl-barer, hvor alting er dyrt og smager af bark eller hø. Nu drikker jeg også øl temmelig hurtigt og vil gerne have noget for pengene. Jeg er nok lidt anti-feinschmecker og laver for eksempel også altid nescafe.«

Hvad hvis nogen tænker, at det at tage afstand fra det finkulturelle ikke hænger sammen med at være forfatter og være en del af litterære miljø og så videre?

»Det kan da godt være, at nogen tænker, at hvis man er forfatter, så er man en del af kulturel elite eller en bestemt social sfære. Jeg er jo den, jeg er. Og så er jeg så også forfatter. Jeg har aldrig set mig selv som en del af noget finkulturelt. Der er da sket alt muligt nyt i mit liv, nye fællesskaber og verdener, som jeg er trådt ind i, og som mit barndomsjeg ikke anede fandtes, men det hele eksisterer jo i mig samtidig.«

Hvor går du ud i København, når du skal spise?

»Jeg har været meget på Ingolfs Kaffebar. Det er tæt på, og der er pissehyggeligt og god mad. Og så samarbejder stedet med Zittans Boghandel lige over for. Det er ofte de samme mennesker, som kommer der, og det giver en lidt landsbyagtig stemning. Jeg går også tit ud og spiser burger. Jeg elsker det, og jeg tror, jeg har prøvet alle burgerbarer i København.«

Hvis du skulle en købe en ny lejlighed i morgen, hvor skulle den så ligge?

»Jeg er sindssygt glad for Amagerbro, hvor jeg bor. Jeg synes, det ville være dejligt at bo endnu tættere på vandet. Men der ligger jo nærmest kun nybyggeri derude, og det er så sjælløst for mig. Hvis man nu kunne placere en stor og gammel lejlighed med stuk og et skriveværelse med udsigt til havet, så ville det være helt optimalt.«