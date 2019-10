Tidligere minister bliver gallionsfigur på Radio4

Landmand ved Ganløse, forhenværende undergeneralsekretær i FN og tidligere udviklingsminister i Thorning-Schmidt-regeringen.

Christian Friis Bach har et langt og broget CV, og fra 1. november kan han tilføje titlen som radiovært på Radio4. Han skal bestyre »Den danske forbindelse«, som er et udenrigsmagasin af anderledes snit end det, man tidligere har kunnet høre i den danske æter.

»I danske medier har udenrigsstoffet traditionelt været meget styret af eksperter og analytikere. Vi vil gerne gå til området på en anden måde, og få de almindelige danskere, der befinder sig overalt i verden, til at bidrage med indtryk, stemninger og lyde. I denne henseende vil programmet ligge godt i tråd med Radio4s fokus på almindelige mennesker,« siger Christian Friis Bach.

Stort netværk

Radio4 er godt i gang med at opbygge et stort netværk af kilder i udlandet – lige fra rygsækrejsende til unge danskere, der studerer i udlandet eller arbejder i organisationer. Andre er fundet via Facebook-grupper, heriblandt nogle af de cirka 40 danskere, der bor i Paraguay.

Fra 1. november er det primært disse rejsende danskere, der i samarbejde med studieværten skal formidle personlige indtryk af valget i Botswana, overvågning i Kina, eller hvad de nu mener i Kansas City om en mulig rigsretssag mod Donald Trump.

»Danskerne er en nation af rejsende, og tilsammen danner vi et finmasket netværk af førstehåndsviden, indsigt og erfaringer fra hele verden. Dette vil vi benytte os af samtidig med, at vi vil forsøge at dække de store og en række mere skæve og sjove udenrigspolitiske nyheder,« siger Christian Friis Bach.

Den nyslåede radiovært anslår, at han har besøgt tæt på 100 lande i verden.

Christian Friis Bach er 53 år, og har har en ph.d. i international økonomi samt en tillægseksamen i journalistik fra Danmarks Journalisthøjskole. Han har tidligere været international chef i Folkekirkens Nødhjælp, minister for udviklingsbistand, undergeneralsekretær i FN og senest generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp.

Christian Friis Bach er gift, har tre børn og driver i dag et fritidslandbrug ved Veksø i nærheden af Ganløse på Sjælland.

Apropos landbrug, så kan Christian Friis Bach afsløre, at dyr også kommer til at spille en rolle i programmet.

»Vi kommer til at bringe husdyr og andre dyr ind i udenrigsdækningen. I det første program vil vi fortælle, hvordan man i Afghanistan kan se forskel på en ged og et får – det er faktisk ikke nemt,« siger Christian Friis Bach.

»Den danske forbindelse« tilrettelægges af journalist Tine Toft, som tidligere har været vært på blandt andet »The Brexit Club« på Radio24Syv.

Programmet sendes første gang fredag 1. november fra klokken 14 til 15 på Radio4.