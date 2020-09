Taylor Swift slår 33 år gammel rekord – nu nærmer hun sig Michael Jackson

»Folklore« er Taylor Swits ottende album og repræsenterer lidt af et brud med den ellers ret kommercielle stil, som Taylor Swift har stået for, skriver det amerikanske medie NPR. Det er blandt andet lavet i samarbejde med indie-rockeren Aaron Dessner fra bandet The National.

Men den nye stil har tilsynelandede ikke haft negativ indflydelse på albumsalget.

Sangeren Taylor Swift har nemlig nu sammenlagt i løbet af sin karriere ligget næsten et helt år på toppen af den amerikanske album hitliste, Billboard 200. I alt 47 uger som nummer et er det blevet til. Det skriver DR.

Dermed har hun slået en 33 år gammel rekord, som Whitney Houston var den tidligere indehaver af, og hun er nu den kvinde nogensinde, der har ligget nummer et længst tid. Der er dog stadig et stykke op til de mænd, der ligger øverst på den samlede liste. Der ligger The Beatles med 132 uger som nummer et.

Hun nærmer sig dog Michael Jackson, der indtager en fjerdeplads. Se den fulde liste her.

Swifts seneste album, »Folklore«, er netop vendt tilbage til førstepladsen af albumhitlisten, og det er derfor, hun nu slår rekorden. Ifølge Billboard har albummet solgt 87.000 eksemplarer den seneste uge.

Som nummer tre på listen over kvinder med flest uger på førstepladsen ligger Adele. Hun har ligget 34 uger på førstepladsen i løbet af sin karriere.

»Folklore« er desuden det album, der har ligget flest uger på førstepladsen, siden Drake udgav »Views« i 2016. På blot en enkelt uge formåde »Folklore« også at blive det bedst sælgende album i USA i hele 2020, skriver DR.

Taylor Swift har indspillet sit seneste album derhjemme. Billedet er fra da hun modtog en pris fra MTV i sit eget hjem under nedlukningen.

Selvom Taylor Swift har ligget mange uger på hitlisten, tælles albumsalg i dag anderledes, end man gjorde engang. Det siger Anders Reuter, der forsker i popmusik ved Københavns Universitet, til DR:

»Man måler det på en anden måde i dag, end man gjorde i 1980erne. I dag tager man streaming, radioafspilninger og alt muligt andet og mixer sammen til et samlet albumsalgstal. I gamle dage målte man på fysisk salg af album,« siger Anders Reuter til DR.

Lyt til »Folklore« herunder.