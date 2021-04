Svensk nedrakning af dansk Oscar-sejr: »Druk« er tyndbenet og kedelig

I Danmark havde de svært ved at få armene ned af begejstring over Oscar-statuetten til Thomas Vinterbergs film »Druk«, der i nat vandt prisen for Bedste Internationale Film. I Sverige benyttede Sveriges Televisions filmkritiker Frederik Sahlin lejligheden til at rakke ned på den danske vinder.

»Tyndbenet« kaldte han filmen, der handler om fire gymnasielærere, der beslutter sig for at eksperimentere med at gøre indtagning af alkohol til en del af deres arbejdsliv.

Særligt utilfreds er Frederik Sahlin med filmens portræt af de fire lærere, der spilles af Mads Mikkelsen, Lars Ranthe, Magnus Millang og Thomas Bo Larsen, mens kvinderollerne er for sekundære.

»Den er pubertær og kedelig på den måde. Filmen tegner et billedet af mændene som rene drenge, mens kvinderne bare skal tage hånd om dem. Det er ekstremt konventionelt,« siger Frederik Sahlin, der bliver interviewet af en af SVTs egne journalister.

Kritikken af den danske film er et af tre hovedpunkter i hans kommentar, hvor han også kritiserer selve Oscar-uddelingen for at være så kedelig som en »årets medarbejderfest på en Finlands-færge«

Frederik Sahlin mener, at »Druk« vandt sin Oscar, fordi den virker »eksotisk« i USA, men samtidig underkender han selv denne teori, for som han siger: Filmen fik generelt også vældig gode anmeldelser i Sverige, som trods en noget anderledes alkoholkultur må formodes at have et vist kendskab til danskernes alkoholvaner.

Svenska Dagbladets filmkommentator Elias Björkman omtalte ikke filmen, men kaldte til gengæld Thomas Vinterbergs vindertale for aftenens mest gribende, da instruktøren dedikerede prisen til sin datter, der omkom i en bilulykke ved starten af optagelserne til »Druk«.

Aftonbladets journalist Jan-Olov Andersson var også neutral i sin beskrivelse af filmen, men noterede sig til gengæld, at Danmark har vundet »landskampen« mod Sverige om at have flest Oscar-priser i kategorien. Danmark har fire af disse priser, mens Sverige kun har tre – som allesammen skyldes den afdøde mesterinstruktør Ingmar Bergman.

»Druk« skildrer mænd som drenge, som kvinderne skal tage hånd om, siger kritiker ved Sveriges Television (SVT), Frederik Sahling. Foto fra filmen.

Sveriges eneste bidrag til Oscar-aftenen var en nominering i kategorien bedste sang, som sangen »Húsavik« fra Will Ferrells komedie »Eurovision Song Contest: The story of Fire Saga«.

Den vandt ikke.

I indeværende avis forudså filmredaktør Sarah Iben Almbjerg, at filmen ville vinde, blandt andet fordi den »mestrer balancen mellem fuldemandssnak og eksistentiel filmkunst«.