Superman-skuespiller gik fra at være den søde nabopige til leder af en farlig sexkult

Da Allison Mack var 18 år, fik hun sit gennembrud i TV-serien »Smallville«, hvor hun spillede den søde nabopige, Chloe Sullivan, som var Supermans barndomsveninde og i al hemmelighed forelsket i ham.

Men undervejs i sin karriere søgte hun tilflugt i en såkaldt »selvhjælpsgruppe«, som udviklede sig til en farlig sexkult, hvor hun skulle ende med at blive en af hovedpersonerne.

De rekrutterede kvinder i kulten blev blandt andet udsat for voldtægt af lederen, nu 60-årige Keith Raniere, og fik brændemærket hans og Allison Macks initialer på deres underliv: K.R.A.M.

Og nu fortæller streamingtjenesten HBO historien helt fra starten af, i en ny dokumentarserie »The Vow«, som havde premiere i slut-august. Serien følger tidligere medlemmer, der fortæller om deres rejse ind og ud af den amerikanske sexkult med både lyd- og videooptagelser fra de hemmelige møder i de tidlige dage.

Allison Mack blev introduceret til Nxivm (udtales Nex-ee-um) i 2006 som et mentorprogram, der skulle hjælpe medlemmer med at overkomme psykiske og emotionelle barrierer i deres liv.

Den amerikanske skuespiller Allison Mack blev i 2017 anholdt for sin deltagen i en farlig sexkult.

Under paraplyorganisationen Nxivm fandtes også en undergruppe ved navn DOS (et latinsk akronym for »herre over slavekvinder«), som tilbød kvinder selvhjælpsprogrammer og reklamerede sig som en feministisk gruppe. Men i virkeligheden var gruppen godt på vej til at blive en farlig sexkult med et tydeligt hieraki, hvor der sad én mand og trak i alle snorene: Keith Raniere.

Her var kvinderne »slaver«, som var underlagt »herren«, som de blandt andet blev beordret til at have samleje med.

»Nxivm var ligesom en diætpille i den forstand, at den tilbød at hjælpe dig på kun fem dage,« lyder det fra tidligere medlem, og en af hovedpersonerne i HBO-serien, Sarah Edmondson.

Som Tom Cruise i Scientology

Allison Mack blev introduceret til gruppen gennem sin daværende kollega Kristen Kreuk, som spillede Lois Lane i serien »Smallville«. Men Allison Mack skulle ende med at spille en langt større rolle, end nogen havde forestillet sig.

.@EmWatson I participate in a unique human development & women's movement I'd love to tell you about. As a fellow actress I can relate so... — Allison Mack (@allisonmack) February 19, 2016

Hun blev absolut epokegørende for Nxivm, da hun var det medlem, der var bedst i stand til at rekruttere unge attraktive mennesker, ved hjælp af sit kendte ansigt og status som etableret skuespiller. Et opslag på Twitter fra 2016 viser også, hvordan hun forsøgte at rekruttere blandt andet »Harry Potter«-skuespiller Emma Watson.

»De (Nxivm, red.) ville have medlemmer, som var attraktive og overbevisende. Det er derfor, at de gik efter folk som Allison Mack,« lyder det fra et tidligere medlem, som beskriver Allison Macks rolle i kulten som Tom Cruises rolle i den religiøse bevægelse Scientology. Altså en, der kan tiltrække folk udefra.

Allison Mack blev introduceret til gruppen gennem sin daværende kollega Kristen Kreuk, som spillede Lois Lane i serien »Smalville«, her sammen med Tom Welling (Superman) og Michael Rosenbaum, (Lex Luthor).

Kort tid efter at både Keith Raniere og Allison Mack i 2017 blev anholdt for at tvinge kvinder til at have samleje med kultlederen, udgav Kritstin Kreuk en officiel udtalelse på Twitter, hvor hun blandt andet skrev, at hun forlod det, hun troede var en selvhjælpsgruppe, fem år tidligere og aldrig havde været en del af »indercirklen«, som hendes tidligere kollega Allison Mack.

Nxivm klarede sig også godt økonomisk, blandt andet fordi de havde flere velhavende medlemmer og samtidig tog penge for de »selvhjælpsseminarer«, der blev afholdt.

Psykisk manipulation og strenge regler

Anklagerne lyder på, at Keith Raniere ledte Nxivm som et pyramidespil, og begik overgreb på de kvindelige DOS-medlemmer, som han manipulerede psykisk i flere år.

Ifølge kilder krævede han blandt andet, at kvinderne holdte sig tynde, og de måtte derfor ikke indtage mere end 900 kalorier om dagen. Han insisterede også på, at de rapporterede deres vægt dagligt.

Ifølge anklagerne bildte Keith Raniere kvinderne ind, at de alle var forbundet gennem hans sæd, og at de derfor implicit sårede de andre medlemmer, hvis de gjorde noget, som ikke stemte overens med hans regelsæt. Keith Raniere er også tidligere anklaget for at begå overgreb på en 12-årig pige, da han selv var 20 år.

Ifølge tidligere medlemmer, og venner af Allison Mack, var hun en nemt offer, da hun blev en del af kulten på et tidspunkt i sit liv, hvor hun var yderst sårbar og forsøgte at finde sin plads i livet. Herudover har hun efter sigende haft et seksuelt forhold til den 25 år ældre kultleder, og blev manipuleret af ham til at rekruttere »sexslaver« til ham.

En tidligere veninde til Allison Mack fortæller, hvordan den unge skuespiller begyndte at tage afstand fra sin omgangskreds, jo mere hun blev opslugt af kulten.

»Hun gik bare fra at være denne fantastiske og vidunderlige veninde, til at blive hjernevasket, og jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle få hende tilbage,« siger Frank Martorana til The New York Times.

»Jeg var fortabt«

I 2019 blev Keith Raniere dømt for blandt andet sexhandel, konspiration, og tvangsarbejde.

Tegning fra retssagen mod Nxivm-leder Keith Raniere i Brooklyn, New York 18. juni 2019.

Allison Mack har erklæret sig skyldig i konspiration og organiseret afpresning, og står til at få op til 20 år i fængsel. Retssagen er dog udskudt på grund af coronavirus.

»Jeg meldte mig ind i Nxivm for at finde et formål. Jeg var fortabt og ville finde et sted og fællesskab, som jeg kunne føle mig tilpas i,« lød det fra Allison Mack i retten sidste år, hvor hun udtrykte, at hun var »meget, meget ked af det« og at hun tager ansvar for sine handlinger.

Ud over de to ledende figurer har fire andre kvinder erklæret sig skyldige i sagen, hvor der stadigvæk kommer nye detaljer frem.

Dokumentarserien »The Vow« dykker ned i sexkulten, og hvordan lederne formåede at manipulere og rekruttere nye medlemmer. Første afsnit er tilgængeligt i Danmark på HBO Nordic.