Sexanklaget filmlegende i modvind: Ingen vil udgive Woody Allens erindringer

Så er Woody Allen igen i modvind.

Beskyldninger gennem årtier om, at han skulle have misbrugt sin adoptivdatter Dylan Farrow for mere end 30 år siden, fik tidligere på året Amazon til at opsige en milliondyr distributionsaftale med den 83-årige filmskaber, ligesom filmstjerner som Colin Firth, Rachel Brosnahan, Timothée Chalamet og Ellen Page offentligt har taget afstand fra deres samarbejder med ham.

Og nu har modviljen mod legenden fået endnu et markant udtryk, skriver The New York Times. Han har nemlig i al stilfærdighed forsøgt at få afsat sine erindringer, men forgæves. Fire »førende« amerikanske forlag har sagt blankt nej tak.

Kolossal risiko

The New York Times har talt med de fire forlag, der foretrækker at være anonyme i sammenhængen, men som ifølge avisen samstemmende har fortalt, at en repræsentant for Woody Allen i slutningen af sidste år kontaktede dem med tilbud om at udgive erindringerne. De afviste alle med henvisning til deres gode navn og rygte, og ifølge The New York Times nægtede nogle af dem overhovedet at læse manuskriptet, der angiveligt skulle foreligge fuldt færdigt.

Nogle af forlagene betegnede ifølge The New York Times et muligt samarbejde med Woody Allen som »giftigt«, mens den kommercielle risiko ved at udgive hans erindringer tilsvarende blev kaldt »kolossal«.

The New York Times vurderer afslutningsvis, at hvis erindringerne var blevet tilbudt før #MeToo-bølgen og dens ekstremt øgede fokus på seksuelle overgreb, ville forlagene have stået i kø for at tilbyde Woody Allen en formue.

Woody Allen selv, der hele tiden har afvist beskyldningerne mod ham som grundløse, bliver ikke citeret i artiklen i The New York Times.