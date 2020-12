Så gik den ikke længere: Syv meter høj statue i København har mistet sit hoved

Den syv meter høje statue »I Am Queen Mary«, som står foran Vestindisk Pakhus i København, har mistet sit hoved.

Det oplyser Københavns Politi til Berlingske. Politiet fik meldingen om skaden søndag eftermiddag og vurderer, at hovedet er blæst af på grund af gårsdagens storm.

Det er tidligere beskrevet, at materialet, som skulpturen er lavet af, ikke har været en langtidsholdbar løsning. Figuren er således opført i flamingo og er overfladebehandlet med plastikspray.

Skulpturen er lavet af den danske kunster Jeanette Ehlers og kunstneren La Vaughn Belle fra Sankt Croix. Privatfoto: Jacob Ravn Fold sammen Læs mere Læs mere

Kunstnerne bag skulpturen har da også siden opførslen forsøgt at indsamle midler, så den kunne opføres i bronze.

I 2019 tilkendegav kulturborgmester i Københavns Kommune, Franciska Rosenkilde, at Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at støtte arbejdet med at gøre statuen til en permanent del af byrummet. Forvaltningen støttede med 52.500 kroner, skrev TV 2 Lorry.

Et mindesmærke

Skulpturen er lavet af den danske kunster Jeannette Ehlers og kunstneren La Vaughn Belle fra Sankt Croix.

Den er navngivet efter den historiske person Mary Thomas, som bliver kaldt Queen Mary og var en af de kvindelige ledere i arbejderopstanden »The Fireburn« på De Vestindiske Øer i 1878.

»I Am Queen Mary« er det første danske mindesmærke om vores kolonihistorie.

»Jeg håber, den vil vække en historisk bevidsthed hos folk og en indsigt omkring kolonitiden, som mange danskere stadig ikke har«, sagde kunstneren Jeannette Ehlers forud for opførslen til Politiken.

Berlingske forsøger at få en kommentar fra Jeannette Ehlers.