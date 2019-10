Ritt har kæmpet for ligestilling hele livet: Én enkelt ting er stadig kvinders største udfordring

»Skal jeg vælge mellem at være sød og flink eller en strid kælling, så vil jeg hellere være en strid kælling.«

Ordene falder kontant. Sådan har det altid været med kvinden, der med sin simple opsatte knold er blevet sit eget symbol på stoisk ro og fandenivoldskhed. For nogen også kontroversiel, kynisk og upåvirket af, hvilken politisk skandale der måtte have sendt hende i uføre. Det næste spørgsmål er oplagt:

Må man ikke synes, at Ritt Bjerregaard er flink?

»Ikke for meget. Jeg plejer at drille folk med at sige: »Nu skal du ikke ødelægge mit image«.«

Ritt Bjerregaard er et ikon i dansk politik. Den der fornemmelse af, at hun altid har været der, er herskende. Og hun er der stadig. I politik. Ikke længere folkevalgt, men »sådan en som mig er politiker hele livet«.

Ritt Bjerregaard »Jeg vælger at være kontroversiel, fordi jeg vil forandringen. Det er nødvendigt. Mange politikere svækker sig selv ved altid at være så udglattende og bange for at gøre klart, hvor de står. Hellere kælling end kylling«

Berlingske møder hende i hjemmet i Kartoffelrækkerne i København. Anledningen er udgivelsen af tredje bind af hendes selvbiografi »Udenfor«. Vi sidder i den lille stue med terrakottafarvede vægge. I den klassiske Børge Mogensen-sofa med ternet uld og læderstropper. En mørkerød PH-lampe hænger over bordet. Smagfuldt og ikke sådan rigtig kontroversielt.

I 1971 blev Ritt Bjerregaard valgt ind i folketinget, og i 1973 kom hun i regeringen som én ud af fire kvinder. Alene det, at hun var kvinde, var kontroversielt. Og netop begrebet kontroversiel har været et nøgleord for Ritt Bjerregaard gennem hele hendes politiske karriere. Et tilvalg og en metode, der har gennemsyret hendes politiske virke.

»Jeg tror, at det er nødvendigt med kvindegrupper og netværk. Kvinder er meget gode til at tænke, at det er dem selv, der er noget i vejen med. Og der hjælper det at være flere, og det var det, rødstrømperne lærte os. Det hjælper at snakke om det.« Fold sammen Læs mere Læs mere

»Jeg vælger at være kontroversiel, fordi jeg vil forandringen. Det er nødvendigt. Mange politikere svækker sig selv ved altid at være så udglattende og bange for at gøre klart, hvor de står. Hellere kælling end kylling,« siger hun og understreger, at det ikke blot er en rolle, hun har vedhæftet sit politiske jeg:

»Min mand og mine veninder vil nok også kalde mig en strid kælling, så at det også er en del af mit privatliv, kan jeg nok ikke udelukke«.

Stærk nok til politik

Det politiske liv har budt på op- og nedture. Hotel Ritz-sagen, der gjorde, at hun blev fyret af daværende statsminister Anker Jørgensen, lejlighedssagen på Vesterbo og »Kommissærens dagbog«. Men kun én enkelt begivenhed har fået hende til at overveje, om hun var stærk nok til politik. Veninden og partifællen fra Socialdemokratiet Inge Fischer Møller tog sit eget liv. I 1984 sprang hun i døden fra sit hotelværelse på 6. sal på Hotel Hvide Hus i Aalborg under en socialdemokratisk kongres.

»Det havde jeg svært ved at komme mig over. Der blev jeg i tvivl om, om jeg skulle blive i politik. Havde jeg styrken til at komme igennem de situationer, jeg var sikker på ville opstå? Jeg har valgt at spille skrapt ud og være kontroversiel. Med det kontroversielle fandt jeg ud af, at jeg havde styrken til at blive i politik,« forklarer hun.

»Skuffelser er en del af spillet. Hvis man vil stikke snuden frem, så får man også hak. Ellers skulle jeg have valgt et andet liv.« Fold sammen Læs mere Læs mere

Med venindens tragiske død kom også selvbebrejdelsen. Tankerne om, om hun kunne have gjort noget. Grebet ind tidligere.

»Det vil jeg være i tvivl om til min egen dødsdag. Jeg synes ikke, at jeg havde nogen muligheder, men det vil altid sidde som en tvivl inde i mig.«

Men hun kom videre. Ritt Bjerregaard har haft sin egen særlige evne til at overkomme ting. Som et af de der stykker legetøj, der sådan helt irriterende altid rejser sig igen, når man puffer til det. Hvordan gør hun? Er hun lavet af sten? Svaret ligger i netværk og forberedelse, noget hun vil råde alle kvinder til at benytte sig af.

»Jeg har en god mand og nogle venindegrupper, som jeg snakker alting igennem med. Hvad er det, der foregår, hvad kan jeg stille op? For mig er det vigtigt at kunne snakke om tingene. Jeg kan godt træde lidt tilbage fra mig selv og analysere situationen. Mine forældre har altid lært mig, at jeg var god nok. Og føler jeg, at jeg har gjort mig umage, så rammer det ikke ind.«

Når sagerne alligevel har været inde og kradse, der, hvor det gør rigtig ondt, så bliver der fældet tårer. Rigtig mange i dagene lige efter. Men skuffelserne bliver hurtigt vendt. Det gør de altid.

»Jeg tror, det kommer fra min arbejderklassebaggrund. Jeg regnede ikke med, at jeg fik noget forærende. Jeg levede i et miljø, hvor piger blev gravide, når de var 14. Man skal passe på med, at det ikke bliver synd for én. Så bliver man offer, og det kan man ikke komme videre fra. Man er nødt til at blive vred og tænke »det skal de sørme ikke slippe levende fra det her.««

Kvinder i debatten

Folkedomstolen, den offentlige debat og de høvl, særligt kvindelige debattører bliver udsat for, har ændret sig drastisk gennem Ritt Bjerregaards politiske karriere. Hun har selv fået mange hak i tuden gennem tiden. I dag falder ukvemsordene i flæng på sociale medier, hvor Ritt også selv er aktiv. I hendes tid blev truslerne indtalt på telefonsvareren. Én enkelt dødstrussel har indfundet sig efter biptonen. En oplevelse der i øvrigt også prellede af på Ritt som regndråber på et par nyimprægnerede ruskindsstøvler.

»Det er tydeligt, at der er sket et skred. Det, jeg er blevet kaldt gennem årene, har været tilstrækkelig groft, men det er foregået i medierne. Med sociale platforme kan man jo anonymt svine folk til. Det er rystende at se, hvad mænd kan få sig selv til at skrive. Dødstrusler og trusler om seksuelle overgreb. Jeg synes virkelig, at det er ubehageligt og voldsomt,« siger hun.

»Ligestillingen var tydelig i formandsskiftet i Venstre. Efter Jakob Ellemann-Jensen var det en kvinde man kiggede efter. Man kunne ikke have en ny mand. Det viser det skifte der er sket. Og det er udpræget positivt.« Fold sammen Læs mere Læs mere

Selv er hun stadig en del af debatten. En udtryksform, som hun fortsat synes er svær for kvinder.

»Det er stadig sværere end at være mand, men jeg synes, at det er blevet lettere. Først og fremmest, fordi der er så mange flere kvinder. Vi har allerede den anden kvindelige statsminister. Der er meget mere bredspektrede muligheder i dag,« mener hun.

Ligestilling er stadig langt fra mål

Og netop kvinder på toppen af magten er en appelsin i Ritts turban. Som en af de første rigtig stærke kvinder i dansk politik har hun været en slags bannerfører for feminisme og ligestilling.

»Jeg var en af dem, der bidrog til, at vi er, hvor vi er i dag. Jeg er stor tilhænger af kønskvoter. Jeg synes, at det giver kvinder en chance for at vise, hvad de dur til. Jeg har kunnet demonstrere, at kvinder kan det samme som mænd. Jeg er vokset op med den tankegang, at kvinder kunne det samme som mænd,« forklarer hun.

»Mit liv er bestået af nogle voldsomme skift og nogle kæmpe rutsjeture, så jeg er indstillet på, at sådan er livet.« Fold sammen Læs mere Læs mere

At kæmpe for ligestilling, har gennem hele hendes karriere været en mærkesag. Ligestillingen har altid fulgt hende. Der er i hendes øjne sket store forandringer, men vi er stadig langt fra mål.

»Nu barsler kvinder, mens de er ministre. Der dukker stadigvæk reaktioner op i forhold til kvinder, men det er helt, helt anderledes og meget mere mangfoldigt. Hvis du tager ligestilling bredere, så halter det dog stadig, både med hensyn til lønforskelle og med hensyn til pensionsforskelle. Det er ikke, fordi man kan konstatere, at der ikke er flere problemer tilbage, men der er ikke andet at gøre end bare at klø på.«

Op gennem 1970erne var hun selv medvirkende til at gøre kvinder i politik til normen. Men ligestilling er i 2019 stadig et problem, mener hun. Efter hendes overbevisning er kvinders største udfordring barslen.

Ritt Bjerregaard »Nogle mænd har den opfattelse, at de er det stærke og dominerende køn, og at kvinder i højere grad, skal være som kvinder blev tvunget til at være i begyndelsen af sidste århundrede. «

»Kvinderne er væk fra arbejdsmarkedet i den periode, de er på barsel. Når de kommer tilbage, er de sat bagud. Hvis de gerne vil avancere, så er der én, der har fyldt den plads ud, mens de var væk, og de skal kæmpe om at få den igen. Kvinden bliver sat tilbage i karrieren og pensionen. Den største sejr på ligestillingsfronten, det er den øremærkede barsel til mænd.«

Men er det ikke en gammeldags tankegang, at barsel er hæmmende for kvinders karriere?

»Nej. Det er bare facts.«

Magtfulde kvinder provokerer

Ritt Bjerregaard var aldrig selv barslende. Børn fik hun og manden, Søren Mørch, aldrig. I stedet var der fuldt fokus på at forfølge magten. En spæd drøm om at blive statsminister blev aldrig forfulgt. Hun havde ikke kønnet til det, siger hun, og hun orkede ikke de anstrengelser, det ville koste at gå efter Statsministeriet.

»Jeg fortryder intet. Det er karakteristisk for mig. Jeg føler, at jeg opnåede det maksimale, jeg kunne, som kommissær. Jeg bruger mine erindringer til at blive klogere på, hvad det var for et forløb, jeg fik som kvinde, og ikke til at ærgre mig.«

»Jeg kunne absolut benytte mig af aktiv dødshjælp. Jeg skal ikke slutte mit liv med at ligge hjælpeløs i en seng på et plejehjem. Jeg håber det på sigt kan blive indført i Danmark.« Fold sammen Læs mere Læs mere

Selv om hun aldrig nåede helt til toppen i Statsministeriet, havde hun i årevis masser af magt. Forskellige ministerposter og senest overborgmestertitlen i København. Men det har sjældent været nemt at være en kvinde med magt. Magtfulde kvinder provokerer efter Ritts overbevisning mænd.

»Nogle mænd har den opfattelse, at de er det stærke og dominerende køn, og at kvinder i højere grad skal være, som kvinder blev tvunget til at være i begyndelsen af sidste århundrede. Mænd bliver provokeret af, at kvinder kan lige så meget, som de selv kan, og måske ovenikøbet hugger deres job.«

Og svaret på, hvad kvinderne skal gøre ved det, er simpelt:

»Vi skal være ligeglade.«

At mænd finder kvinder med magt provokerende, beskriver Ritt Bjerregaard i »Udenfor«. Her nævner hun den svenske minister Anna Lindh, der i 2003 blev myrdet i et stormagasin i Stockholm. Oplevelsen chokerede Ritt, der drog paralleller til sig selv. Efterfølgende var hun i perioder bange for at gå alene på gaden. Frygtede at møde en psykopat. Bortset fra det, er det kun få gange i karrieren, at hun har været skræmt og følt sig truet. Den ene gang var, da Ungdomshuset på Jagtvej 59 blev ryddet.

»De samlede sig foran mit hus og råbte og skreg og malede på min dør. Der var jeg rystet. Efterfølgende fik jeg livvagter på i nogle situationer. Jeg havde den opfattelse, at der ikke var nogen steder i byen, hvor byens overborgmester ikke skulle kunne komme. Og det måtte demonstreres.«

Uhelbredeligt syg

Én skuffelse er hun nødt til at leve med. Da hun blev svigtet af sin egen krop. I 2015 opdagede hun kræften, og i dag er hun uhelbredeligt syg. Men hun er ikke hæmmet. Smerter er fraværende, og canceren er holdt i skak. Livet kører stadig på fuldt blus. Måske er hun nok en anelse mere træt, »men det er vel bare alderen, der trykker.«

»Det er en erkendelse af livets vilkår. Du kan ikke gøre noget ved det. Jeg må lægge det bag mig og nyde det liv, jeg har. Jeg er ikke bange for at dø.«

For nylig fortalte hun om sygdommen i DR-dokumentaren »Ritt«. Hun ved, hvor det bærer henad. Rynkerne og de grå hår er blevet flere. Hun har arbejdet hårdt for begge dele. At blive ældre, tager hun helt afslappet. Rullekravesweatre måtte til, da rynkerne på halsen blev for synlige. De blev dog alligevel droppet, da hamsterkinderne begyndte at trække sydpå og ligesom lagde sig oven på rullekraven. Tendenserne med »sprøjtevæske i ansigtet« kunne hun aldrig drømme om at følge. Alderen skal kunne ses, men ikke være en hindring. I dag er det bedre med en rundhalset udskæring. Alligevel rammer alderstegnene forfængeligheden.

»Når jeg ser at Mette Frederiksen bliver hængt ud for Martin Rossen, så skriver jeg om hvorfor det er en rigtig god ide hun har ansat ham, og man skulle have meget mere af den slags. På den måde bruger jeg hele min baggrund til at blande sig.« Fold sammen Læs mere Læs mere

»Da jeg blev svigtet af min krop, skulle den gemmes væk. Jeg droppede bikinien, når jeg skulle bade. Men jeg havde gjort mig til talsmand for, at man skal stå ved, at man er gammel, så jeg fandt bikinien frem igen. De første gange sørgede jeg for, at der ikke var så mange på stranden. Jeg er en kvinde på 78, og sådan ser en gammel krop ud.«

Forfængeligheden fylder, selv om hun nærmer sig de 80. Som ung politiker opdagede hun hurtigt, at det var en fordel at se godt ud. Det gav mere opmærksomhed. Gennem hele livet har hun »malet øjne og sat håret«. Hestehalen blev droppet, da hun rundede de 40. Det var et »ungdomsfænomen«. Siden fandt hun på den karakteristiske knold, der er hendes kendetegn og varemærke. En simpel frisure, der blev en klar fordel i en mandsdomineret verden.

»Frisuren har givet mig den samme frihed som mænd. Jeg sætter den om morgenen og skal ikke gøre mere. På rejser har jeg ikke været afhængig af bad og styling, så jeg har altid holdt fast i den.«

Den fremskredne alder er ingen hindring for Ritt. Selv klør hun på med aktivt at være en del af debatten. Skriver klummer i Ekstra Bladet og Jyllands-Posten. Det er vigtigt at holde sig i gang. Hun kan ikke lade være med at blande sig. Ældre kvinder skal ikke stuves væk og gå i glemmebogen.

»Ældre kvinder har ingen særlig værdi på kønsmarkedet mere, og hvis vi heller ingen værdi har på arbejdsmarkedet, hvad er der så tilbage? Selv om man er 78 år, kan man godt skrive en bog, og man kan godt slå igennem i medierne. Kvinder skal lade være med at acceptere at blive holdt nede.«

Med fare for at spolere Ritt Bjerregaards omhyggeligt opbyggede image som en »strid kælling«, så er hun altså flink, som hun sidder der i sofaen. Hun svarer høfligt og omsorgsfuldt på spørgsmålene - og lyser op i et smil, når anekdoterne folder sig ud. Man skal dog ikke lade sig narre. Ordene falder kontant, som de altid har gjort. Også når de handler om hendes egen udgang fra dette liv:

»Meningen med mit liv har været, at jeg skulle gøre samfundet bedre. Det har der aldrig været tvivl om.«