Radio24syv afviser at have konstrueret Ghita Nørby-interview: »Det har aldrig været planen, at Ghita skulle gå amok«

Radio24syvs interview med Ghita Nørby har de seneste dage fået meget opmærksomhed. Det samme har et opslag, som journalisten bag interviewet, Iben Maria Zeuthen, har lagt på sin instagramprofil.

I opslaget ses en whiteboard-tavle med ord som »diva«, »psykologisk« og »forfald»«. Ordene på tavlen blev ifølge Mikkel Clausen, dokumentarredaktør på Radio24syv, skrevet inden interviewet blev optaget. De skulle give et overblik over det kommende interview.

Opslaget er siden blevet delt på Facebook, hvor flere beskylder radiokanalen for at konstruere dokumentaren, hvor Ghita Nørby overfuser journalisten. Det afviser Mikkel Clausen.

»Det har aldrig nogensinde været planen, at Ghita Nørby skulle gå amok. Det har aldrig været intentionen med interviewet, at hun skulle overfuse Iben. Intentionen har været at lave et langt, dybdegående interview, hvor man kommer ind på barndom, forhold til forældre, ægteskaber, karriere og andet,« siger han.

Han forklarer, at billedet er taget under et møde mellem ham og Iben Maria Zeuthen, hvor de time for time gennemgår, hvilke temaer de ønsker at komme ind på under interviewet, der var planlagt til at vare syv timer.

»Tavlen er et forsøg på at danne et overblik. Der bliver hele tiden visket ord ud og skrevet ovenpå. Iben har taget billedet, da vi var på vej mod slutningen, men de ting, der står på tavlen, er jo assisteret af en tre timer lang samtale mellem mig og Iben. Så at tro, at man ud fra noterne kan læse, at vi skulle have planlagt en fælde, er simpelthen så langt ude,« siger han.

Psykologisk: Forfald

Første time af interviewet skulle have handlet om Ghitas biografi. Med det menes der ifølge Mikkel Clausen hendes CV. Altså hvilke film og teaterstykker hun har været med i.

Anden time skulle havde handlet om baggrund såsom familie, barndom og opvækst. Derefter skulle have fulgt nogle timer om Ghita Nørbys fire ægteskaber.

»For hver time har vi forsøgt at finde ud af, hvad det dramaturgiske lag og det psykologiske lag er. Det dramaturgiske lag kunne eksempelvis være barndom, mens det psykologiske lag måske er dannelsen af Ghita som pige. Derfor har vi skrevet »drama« og »psyk« på tavlen,« siger han.

Længere nede på tavlen står der »formål« og herunder »Psykologisk: Forfald«. Mikkel Clausen understreger, at kolonet mellem ordene er vigtig at bide mærke i.

»5.-6. time skulle blandt andet have handlet om Ghitas kræftdiagnoser. Til højre for det, har vi skrevet »formål« og derunder »psykologisk: forfald«. Der står ikke »psykologisk forfald«. Det betyder, at kræftdiagnoserne på et psykologisk plan handler om forfald, fordi kroppen forfalder. Cellerne forfalder. Måske snakker man om angsten for at forfalde. Det er det, det handler om. Det har ikke noget som helst at gøre med, at formålet med udsendelsen er, at hun skal forfalde,« siger han.

Kan du forstå, hvis folk tror, at formålet med interviewet var, at det skulle ende, som det gjorde, når de ser billedet?

»Nej, det kan jeg ikke. Det er absurd, at man tror, man kan læse det ud af noterne. Og hvis man lytter til båndet, kan man høre, at Iben ikke når at stille et spørgsmål, inden hun bliver overfuset. Hvis det her skulle have været planlagt, så skulle Iben jo have sagt noget i starten, der var bevidst udtænkt for at fremprovokere det,« siger Mikkel Clausen.

Forberedte at interviewet kunne gå skævt

Under mødet forberedte Mikkel Clausen Iben Maria Zeuthen på, hvad hun skulle gøre, hvis interviewet ikke skulle gå som planlagt.

»Vi ved fra vores research, at Ghita godt kan vise tænder. Så selvfølgelig snakkede jeg med Iben om, hvad hun skulle gøre, hvis Ghita overfusede hende. Det var jo ikke noget, vi ønskede skulle ske, men vi var nødt til at tage det i betragtning. Jeg sagde til hende, at hun i sådan et tilfælde skulle prøve at holde båndoptageren kørende og se, om hun kunne få ført interviewet tilbage på sporet,« siger Mikkel Clausen.

Ifølge Mikkel Clausen lykkedes den strategi.

»Det lykkedes jo Iben senere at lave et interview om barndom og forældre. Der er en længere passage, hvor Ghita fortæller om nogle personlige ting, som er spændende i forhold til at forstå, hvem hun er. Det berettiger, at dokumentaren bliver sendt. Havde det udelukkende været skænderi om præmis, så tror jeg slet ikke, vi havde sendt det,« siger han.