Pigeglad Barack Obamas scorebekendelser forarger: »Stinker af Bill Clinton«

De fleste, der har studeret humaniora på universitetet, vil formentlig kunne nikke genkendende til en bekendelse i Barack Obamas netop udkomne erindringer, »Et forjættet land« – en passage, der ikke desto mindre har forarget feminister på sociale medier.

I et af kapitlerne i den roste selvbiografi beskriver Barack Obama sine første studieår, og hvordan han benyttede universitetstiden til at gå på damejagt. Med selvironi erkender han dog i bakspejlet, at hans strategi ikke var videre succesfuld, men tværtimod bragte ham ind i den frygtede, sexløse »venskabszone«.

»Når jeg ser tilbage, er jeg flov over at opdage, at min intellektuelle nysgerrighed nøje fulgte de interesser, som flere kvinder, jeg forsøgte at lære at kende, også havde: Marx og Marcuse, så jeg havde noget at sige til den langbenede socialist, der boede på min kollegiegang, Fanon og Gwendolyn Brooks for den sociologistuderende med den smukke hud, som aldrig værdigede mig et blik; Foucault og Woolf for den æteriske biseksuelle, der mest klædte sig i sort. Som en strategi for at score kvinder var min pseudointellektuelle bestræbelse værdiløs. Jeg havnede blot i en serie af varme, men kyske venskaber,« skriver Obama.

Den uskyldige passage er dog alt andet end harmløs, hvis dommen over tekststykket på sociale medier står til troende.

En professor i astrofysik, Chanda Prescod-Weinstein, der betegner sig som »helt jødisk og helt sort« feminist, har fremhævet bekendelsen på Twitter og tilføjet en række kommentarer.

The way Obama writes about women here ... uh. Wow. https://t.co/faQmTsTA1C — Chanda Prescod-Weinstein, #Justice4AnthonyMcClain (@IBJIYONGI) November 18, 2020

»Det mest pinlige er, at han er en voksen mand, der har været den mest magtfulde mand i verden, og som stadig skriver om unge kvinder som en fucking pick up artist,« skriver Chanda Prescod-Weinstein.

Pick up artist kan vel bedst oversættes til dansk som »Score-Kaj«.

En anden skriver, at Barack Obamas bekendelse »stinker af Bill Clinton« – en slet skjult henvisning til Obamas forgænger, Bill Clinton, og dennes uheldige omgang med det modsatte køn, mens en tredje skriver, at der er tale om typisk predatoradfærd – altså adfærd, der er karakteristisk for et »seksuelt rovdyr«.

Nogle twitterbrugere forstår dog ikke vreden mod Barack Obamas bekendelser, idet de påpeger, at de kun har taget en almindelig skoleuddannelse. Til gengæld er der nogle akademikere, der gerne vil udlægge Obamas opførsel:

»Han opfattede dem som objekter ved kun at beskrive deres udseende. Så taler han om den åndssvage »venskabszone« – et begreb, som mænd har opfundet for at reducere kvinder og for at indikere, at de kun kan bruges til at kneppe – ikke til venner,« skriver Erin Biba.

En mand (?) tilføjer diskussionen en lakonisk bemærkning:

»Jep. Han prøvede at få sig noget sex.«

»Det forjættede land« er også udkommet i Danmark. I USA betalte forlaget Penguin Random House angiveligt et rekordstort beløb på 65 millioner dollar for bogkontrakten med Barack Obama. Barack Obamas biografi strøg direkte ind på bestsellerlisten hos Saxo.com og er i øjeblikket på nummer 1 og 2 på bestsellersellerliste i henholdvist den danske og den amerikanske udgave.