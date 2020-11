Paprika Steen får gjort tykt grin med buste-destruktionen

Skuespilleren Paprika Steen har fået gjort godt og grundigt grin med de kunstneriske overvejelser, som kunstner og institutleder på Kunstakademiet Katrine Dirckinck-Holmfeld, gjorde sig i et interview med DRs »Deadline«, hvor hun tog ansvaret for ødelæggelsen af Kunstakademiets buste af Frederik V, der blev skubbet i havnen.

Iklædt samme iøjnefaldende bredskyggede hat, som Katrine Dirckinck-Holmfeld havde på i TV-studiet, taler Paprika Steen om ødelæggelsen og bruger akademiske begreber, som hverken hun selv eller intervieweren har helt styr på. Ligesom også udtalen af ordet »buste« vækker besvær.

Paprika Steen slog sin parodi op på dramatikeren Line Knutzons Instagram tirsdag aften. Her er ordlyden i den halvanden minut lange interviewstump:

I synes ikke I har stjålet noget?

»Nej, fordi at stjæle er jo at beriges af noget, og ved det, at jeg ... eller vi ... har puttet eller skubbet den ned i havnen, der regenificerer den sig jo helt selv i atrocitien.«

Det må du godt lige uddybe?

»Sådan en byste ... buste ... busten genskaber sig selv. Det er jo det, den gør.«

Kan du forklare det? Altså hvordan det peger tilbage på …

»Det peger tilbage på den atrocity, der handler om kolonitiden og George Floyd, og det peger tilbage ... gennem mange årtier har vi jo også set en masse andre happenings … happenings sker rundt om i verden, hvor man vælter noget, eller man destruerer noget for at gøre opmærksom på en … der er det meget med, at atrocitien jo er et værk i sig selv.«

Her bliver Paprika Steen afbrudt af journalisten, der noget umotiveret spørger:

Undskyld vi er ved at løbe tør for tid. Tager I så ud og spille her over julen?

Paprika Steen lyser op i et smil, da hun svarer.

»Det gør vi helt sikkert. Jeg ta’r ud med drengene og vi skal spille »Vågner i Natten«, og alle de gode gamle hits, og det glæder vi os rigtig meget til.«

At »Vågner i Natten« kommer ind i billedet, hænger formentlig sammen med, at Paprika Steen/Katrine Dirckinck-Holmfeld har en slående lighed med sangerinden Maria Charlotte »Dodo« Gad, der har båret samme karakteristiske og meget 80er-agtige hat, når hun synger »Vågner i Natten« som forsanger for det stadig aktive band, Dodo and the Dodos.

Se parodien her: