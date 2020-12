Oscarvindende amerikansk instruktør vaccineret med russiske Sputnik V: »Hvorfor bliver den ignoreret i Vesten?«

Han har blandt andet skrevet manuskriptet til »Scarface« og instrueret oscarnominerede »JFK«.

Nu befinder den amerikanske instruktør, forfatter og producer Oliver Stone sig i Rusland, hvor han er blandt de første til at blive vaccineret med den russiske coronavaccine, Sputnik V.

Den 74-årige prisvindende instruktør har fået vaccinen på trods af, at den ikke anbefales til personer over 60 år af frygt for bivirkninger og følgeskader.

»USA tror af en eller anden skør grund, at Rusland og Kina er fjenden. Det gør jeg ikke. Jeg ser landene som fantastiske partnere,« lyder det fra den prisvindende instruktør i et interview til Associated Press.

Oliver Stone befinder sig lige nu i Rusland, hvor han er ved at producere en film om klimaforandringer. I 2018 stod han bag en række smigrende interview med Ruslands præsident, Vladimir Putin – interview, der af kritikere blev set som en del af Putins valgkampagne.

Oliver Stone er kendt for en række kontroversielle film og er gennem årene blandt andet blevet mødt med kritik for filmen »JFK« fra 1991, der sætter spørgsmålstegn ved mordet på præsident John F. Kennedy.

Oliver Stone beskyldes også for at være årsag til, at der den dag i dag florerer konspirationsteorier om mordet på John F. Kennedy.

Forskere har kritiseret Rusland for at have været for hurtige til at godkende coronavaccinen – Sputnik V blev godkendt i august efter forsøg med kun blot 76 personer.

Dette skræmmer dog ikke Oliver Stone, der kun »har hørt godt om vaccinen«.

»Jeg er håbefuld. Det er en rigtig god vaccine, og jeg forstår ikke, hvorfor den bliver ignoreret i Vesten,« lyder det fra den 74-årige instruktør, som om 43 dage skal have sin opfølgende vaccination.

Ifølge Moscow Times er 320.000 doser af den russiske vaccine indtil videre blevet distribueret. Rusland indledte massevaccination i Moskva lørdag 5. december.