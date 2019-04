Orme æder dansk nationalklenodie

»Monogrammerne er kun en lille del af haven, men måske den mest forfinede og interessante for turisterne – og det er da altid ærgerligt at sige farvel til noget, man har arbejdet på i over 20 år,« siger slotsgartner John Nørgaard Nielsen, men derudover er han faktisk forbavsende rolig, når man tænker over, hvor meget arbejde der er spildt.

John Nørgaard Nielsen, slotsgartner »Jeg ligger ikke søvnløs – det er en del af mit job.«

»Vi oplevede jo også elmesygen for 25 år siden, hvor vi måtte fælde en del træer, og gennem årene kommer der forskellige sygdomme – sådan er det,« lyder det pragmatisk.

Det er i det hele taget svært at hidse sådan en gammel gartner op, selv om han allerede havde arbejdet et par år på parterret, som det kaldtes, da det blev indviet i 1996.

Først i 2021, når alle ormene er døde af sult, åbner barokhavens monogramafdeling igen. Her ses det område, som allerede er ryddet. Fold sammen Læs mere Læs mere

Området består af fire store felter med kongelige monogrammer. Christian VI og Frederik Vs monogrammer blev fjernet i sidste uge, og næste år ryddes Frederik IVs og dronning Margrethes. Hvert område skal ligge brak et år for at dræbe de mikroskopiske orme – som hedder nematoder – ved, at de ikke får noget at spise.

Men opdager ormene så ikke, at de bare kan drøne over til de nyplantede buske?

»Så langt tænker orme ikke, og desuden er der en bred grussti imellem. Og der vil altid være nematoder i jorden. Det er der i al jord, og de fleste er gode og omsætter planter til næring. Skaden er sket her, fordi vi har haft så mange planter på så lidt plads – så ormene er gået helt amok. De har virkelig haft en fest,« forklarer John Nørgaard Nielsen og nægter pure at lade sig rive med af journalistens sensationslyst og disneyficering af mikroskopiske orme.

Men da Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i 2017 havde over 280.000 besøgende, må man gå ud fra, at en stor del også slog et smut gennem den smukke barokhave – og nu må de nøjes med at se på nogle skilte, der fortæller om genopretningen af de fire kongelige monogrammer. Broderiparterret i Barokhaven blev plantet, da man genskabte Frederik IVs oprindelige have fra 1720erne. Først i 2021 kan haven indvies igen – og man regner med, at det kommer til at koste tre-fire millioner kroner. Inden da skal 70.000 buksbom fjernes, og nye plantes.

Sådan så haven ud indtil for nylig. De næste år må turisterne nøjes med at se på skilte, der viser, hvordan monogrammerne kommer til at se ud. Fold sammen Læs mere Læs mere

»Det er klart, at det er en del, når man skal skifte 70.000 buksbom ud, men så må man tage tyrene ved hornene og få det gjort. Jeg ligger ikke søvnløs – det er en del af mit job, at man nogle gange må starte forfra,« siger John Nørgaard Nielsen.

Når man dyrker en have så intensivt, kan man ikke forvente, at den holder for evigt, forklarer han.

»Haven er indbegrebet af barok, som opstod i de enevældige kongers tid, hvor det var skik og brug at vise, at man kunne beherske naturen og klippe vækster i geometriske former. Mange barokhaver, vi samarbejder med i f.eks. Holland, Tyskland eller England, har også været ude for at skulle plante deres buksbomparterre om, så det er slet ikke usædvanligt,« siger han.

Og buksbommene har simpelthen reageret som os andre, når vi bliver stresset og ikke er så modstandsdygtige.

»Det er vigtigt for barokidealet, at man klipper buskene hårdt, og det er klart, at det er en stressfaktor, at en busk, som normalt ville blive to meter, er holdt nede ved 20 centimeter. Desuden er buksbommene plantet meget tæt, og når det nye hold plantes, vil hver plante få noget mere plads.«

Kan man sige, at naturen har vundet over mennesket? Ormene vandt over jer?

»Sådan er naturen, og der er ikke noget usædvanligt i det.«