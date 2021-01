Op mod 100.000 har fulgt med i Mette Maries liv hver måned i syv år. Nu lukker hun ned

Mette Marie Lei Lange har taget tilløb til beslutningen.

Hun har haft brug for at mærke efter og være sikker.

Opveje for og imod.

Det har hun brugt en rum tid på, og nu er tingene faldet på plads i hende.

Hun har besluttet at slette sin populære blog, mettemarieleilange.dk, og med den de 2.495 indlæg, bloggen rummer, om stort og småt fra de seneste syv år.

Fra og med fredag stoppede den med at eksistere på internettet, og de op mod 100.000 personer, som har læst med hver måned, vil fremover blive mødt af ingenting. Årsagerne er flere, men de kan alle sammen koges ned til et spørgsmål om lyst.

Mette Marie Lei Lange har ikke længere lyst at indvie fremmede i sine børns liv.

Hun har ikke lyst til at efterkomme læsernes efterspørgsel på stadig mere privat indhold.

Og hun har ikke lyst til at skrive ord efter ord om hverdagstrivialiteter, som ikke maner til eftertanke.

Eller som Mette Marie Lei Lange opsummerer sine bevæggrunde i sit sidste indlæg på bloggen:

»Jeg er sgu nok bare blevet lidt træt af mig selv og trænger til at smide min energi over nye ting på nye måder og til at beskæftige mig med noget, der ikke har mig selv som omdrejningspunkt. Det er måske i virkeligheden meget sundt.«

Der skal ske noget nyt, og Mette Marie Lei Lange har lyst til at ryste posen og se, hvad der falder ud. Her er hun med sin hund, Uma. Fold sammen Læs mere Læs mere

Interesse blev levevej

Mette Marie Lei Lange er 39 år og tilhører den vel nok første succesfulde bloggergeneration herhjemme. De, som lykkedes med at forvandle en hobby til en levevej.

Til at begynde med lagde de strøtanker og halvgrumsede billeder fotograferet med en iPhone på nettet og skrev om hverdagsbanaliteter, fremviste OOTD (outfit of the day, red.) eller seneste køb og stykkede collager af forskellige tøjdele sammen til inspiration.

Deres følgerskare voksede støt, og for mange blev de en internetveninde, man spejlede sig i og lod sig inspirere af. Det faktum fik virksomheder til at interessere sig for bloggerstanden og den form for markedsføring, bloggerne muliggjorde.

De kunne påvirke deres følgere i en retning, som ledte til salg, fordi en cremeanbefaling blev opfattet som mere troværdig, hvis den kom fra en virtuel veninde, end hvis den kun havde sin emballage og et slogan til at tale for sig på en helsidesannonce i Berlingske eller Politiken.

Derfor omtales bloggere i dag som influencere, fordi de kan influere deres følgerskare til at handle på en bestemt måde. Hvad end det handler om at købe et bestemt produkt eller skraldesortere korrekt i Københavns Kommune. Eller som Mette Marie Lei Lange, der blandt andet har brugt sin indflydelse til at skaffe tusindvis af nye blod- og stamcelledonorer.

Den evne er penge værd og på stribe har influencere kunnet kvitte deres job som sygeplejerske, journalist, jordemoder og i stedet tjene penge på at være sig selv online og indvie følgere i deres levede liv.

Tvillinger skal ikke være kendisser

Mette Marie Lei Lange var 32 år, da hun startede sin blog 24. januar 2014 og højgravid med de tvillinger, som hendes følgere siden lærte at kende som Hugo og Berta.

Hun har en kommunikationsuddannelse med sig og en fortid i magasinbranchen, hvorfor det faldt hende naturligt at tage moderskabet under skriftlig behandling, da hun skulle finde sine ben i det.

Hun blev så at sige blogger i etableringsårene, hvilket også er tilfældet for mange af hendes kolleger, og havde »supermeget« at skrive om. Statussen som nogens kone, nybagt mor, køb af første lejlighed, kolonihave og siden hus og hund i Køge.

Nu er der imidlertid ikke længere så meget nyt at berette – »herfra skal vi egentlig bare leve lykkeligt til vores dages ende,« som Mette Marie Lei Lange siger – og på det seneste er det begyndt at føles som en pligtopgave at skrive de indlæg, folk klikker ind for at læse.

Samtidig har hun måttet spørge sig selv, om bloggen skulle følge hende ind i fyrrerne:

»For mit vedkommende er der også en slitage af eget ego. Nogen kan sikkert fortsætte for evigt – se The Kardashians, jeg tror ikke, at de er trætte af sig selv – og jeg er også kun begrænset træt af mig selv og synes stadig, at jeg har noget at byde på online. Men mine børn er snart syv år, og vi bor i et hus, hvor vi nok skal bo de næste 20 år. Hverdagen kører; der er ikke så skide meget at fortælle, medmindre man skal helt ind under huden, og der har jeg ikke lyst til at have folk. Det, jeg har tilovers, begynder at være kedeligt,« siger Mette Marie Lei Lange.

Da Mette Marie Lei Lange begyndte at blogge, stod hun i begyndelsen af sit moderskab, og hun og hendes mand var i fulg gang med at etablere sig. Der var »supermeget« at skrive om, som hun siger. Det er der ikke længere, og så er det på tide at stoppe, synes hun. Hverdagen kører, og »herfra skal vi egentlig bare leve lykkeligt til vores dages ende,« som Mette Marie Lei Lange konstaterer. Fold sammen Læs mere Læs mere

Især børnene er en tungtvejende årsag til, at hun sletter sin blog, fordi dens indhold i høj grad har været centreret om livet som småbørnsfamilie, og hvordan Mette Marie Lei Lange og hendes mand håndterede det, når Hugo havde mareridt, eller Berta var ked af, at det lange hår lod vente på sig.

»Tidligere havde vores børn et par venner i børnehaven, men ellers kom de mest sammen med deres forældre og vores venner. Men i dag har de deres egen selvstændige relationer, og de kommer i folks hjem uden mig, og jeg har ikke lyst til, at de skal have mig med på skulderen, når de indtager verden. De skal have lov at skabe deres egne narrativer, og det synes jeg, er sværere, hvis der ligger en nedskrevet historie foran dem,« siger Mette Marie Lei Lange.

Allerede tilbage i 2016 stoppede hun med at vise billeder af sine børns ansigter på bloggen og Instagram, men nu tager hun skridtet videre og fjerner rub og stub, hun nogensinde har skrevet om tvillingerne:

»Hvis jeg kan lade dem være deres egne mennesker, tror jeg, at jeg gør dem en tjeneste. Samtidig har jeg ingen lyst haft til, at mine børn skulle være kendisser,« siger Mette Marie Lei Lange, men pointerer samtidig, at hendes beslutning ikke er en løftet pegefinger til de kolleger i influencerbranchen, som ikke har skrupler ved at inddrage deres børn. Hun synes, at det vigtigste er at lytte til sin egen mavefornemmelse og respektere andres.

Udviklingen på de sociale medier har også taget fart, og hvor Mette Marie Lei Lange i begyndelsen ikke syntes, at hun lod sine følgere komme specielt tæt på hende og familiens hverdag, er der sket en forskydning i retning af det private, og Mette Marie Lei Lange er fulgt med.

»Da jeg startede min blog, var der ingen, som vidste, hvordan min stemme lød, og hvordan jeg ser ud i 3D. Det var et fladt foto og en tekst, og den takkede folk for og fortsatte deres mandag. I dag fylder Instagram meget, og hele den her reality-tankegang er begyndt at fylde, og det betyder også, at folk stille og rolig er begyndt at forvente mere, og vi er begyndt at forære mere. Det har jo fulgtes ad, og ingen har taget noget fra mig,« siger Mette Marie Lei Lange:

»Men det betyder, at folk i højere grad har fået en holdning til mig, og de er ikke sky med den. Det kan føles, som om nogle følgere har en forventning om, hvem jeg er, fordi de har fulgt mig længe, og hvis jeg træder ved siden af det billede, bliver de skuffede over mig som kammerat. Så er det ligesom, hvis en ven skuffede dem,« siger hun, som imidlertid intet ønske har haft om at være meningsdanner eller fremstå kontroversiel.

Mette Marie Lei Lange lukker blandt andet sin blog af hensyn til sine seksårige tvillinger, Hugo og Berta. »De skal have lov at skabe deres egne narrativer, og det synes jeg, er sværere, hvis der ligger en nedskrevet historie foran dem,« siger hun, som her er fotograferet på familiens trampolin ved huset i Køge. Fold sammen Læs mere Læs mere

Hun vil helst skrive rare tekster, som kan løfte folks humør eller plante en refleksion i dem:

»Der efterspørges mere og mere private ting, og der tages langt mere del i mit privatliv end tidligere. For eksempel kan der blive spurgt; Jeg kan se, at I spiser oksekød på det billede – har du overvejet, hvad det gør ved miljøet, Mette Marie? Den slags ting, som jeg synes, er indtrængende. Det har ikke skræmt mig, men det har været med ind over mine overvejelser,« siger Mette Marie Lei Lange.

Nyt job i den »virkelige« verden

Nu kan det lyde, som om Mette Marie Lei Lange er på vej væk fra internettet, men det er ingenlunde tilfældet. Til det elsker hun sociale medier, og hvad de kan, for meget, svarer hun på spørgsmålet om, hvorfor hun ikke blot lukker helt ned for sin onlinetilstedeværelse.

Hun beholder sin Instagram-profil, som er fri for beretninger om hendes børn, ligesom hun opretter en ny blog i et forsøg på at finde tilbage til det, som oprindeligt tilfredsstillede hende ved mediet. Eftertanker i et klummelignende format, som kun vil blive opdateret et par gange om måneden og i øvrigt være fri for sponsoreret indhold.

Den skal være lystdrevet; ikke en business. Mere journalistik end dagbog.

Fremover er det Mette Marie Lei Langes Instagram-profil, som bliver hendes primære indtægtskilde, og så er hun blevet freelancer for et reklamebureau i den »virkelige« verden, ligesom hun har et samtaleprogram i støbeskeen på Instagram-tv, hvor hun er værten, og lader en anden om spotlyset.

»Jeg har lyst til at beskæftige mig med noget, hvor det ikke kun er mig, der skal være enig. Jeg har jo haft ret i syv år og kun beskæftiget mig med min egen mening, og nu trænger jeg til at bruge min faglighed. Jeg trænger simpelthen til at bruge den viden, jeg har tilegnet mig de seneste syv år, på noget, som ikke er mig,« siger Mette Marie Lei Lange.