Nyt bekymrende studie: Cyklister kan smitte med virus-»slipstrøm« på 20 meters afstand

Coronaepidemien har tvunget mange til drastisk at ændre vaner. Indtil videre har man betragtet udendørsaktiviteter som relativt sikre med hensyn til risikoen for smittefare.

Men en ny hollandsk-belgisk undersøgelse, under ledelse af professor og ingeniør Bert Blocken fra Eindhovens Tekniske Universitet, fortæller noget andet og tegner et noget mere bekymrende billede af covid19-smittens anatomi. Særligt hvad angår motion i tæt befolkede områder.

Det internationale hold af forskere undersøgte, om de gængse tommelfingerregler for afstand stadig var gangbare, når man overfører dem til udendørstilstande, hvor for eksempel motionister bevæger sig på den samme rute/sti.

Undersøgelsen, som blandt andet omtales i The Brussel Times, tyder på, at indendørsreglen om, at man er på sikker afstand fra smittefare, hvis man opretholder 1,5-2 meters afstand til andre, ikke er brugbar, når vi taler om udendørsaktiviteter som løb og cykling.

Smittebærende partikler

I et udendørsscenarie, hvor fysisk aktivitet kan resultere i kraftig vejrtrækning og eventuelt hoste, viser undersøgelsen, at man bør være ekstra opmærksom på, at en person, der befinder sig bag ved, for eksempel en løber eller cyklist, langt nemmere kommer i kontakt med udåndede, smittebærende partikler, selv når de overholder de typiske indendørs afstandsregler.

Forskere foretog flere simulationer, (blandt andet publiceret på Twitter, som du kan se herover, eller via linket), hvor de lod motionister løbe bag hinanden, mens en computer undersøgte luftstrømmene omkring dem. Simulationen viste, at personer, der bevæger sig til fods udendørs, bør holde en afstand på godt fire meter til den nærmeste foranliggende person, hvis man vil undgå deres »slipstrøm« af partikler.

Løbere og langsomme cyklister bør holde en afstand på ti meter, mens hurtige cyklister bør opretholde en afstand på hele 20 meter.

Forskere bemærkede også, at det er særlig vigtigt, at man undgår at følge den samme rute som den foranliggende, hvis man vil undgå slipstrømmen med de uønskede partikler. Man anbefaler i stedet folk at løbe side om side. Med to meters afstand.