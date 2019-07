Ny undersøgelse: Vikinger tog muligvis til Nordamerika og røg sig skæve

I en seriøs artikel i magasinet Livescience skriver forskere, at de alvorligt har mistænkt vikinger, der bosatte sig i Newfoundland i Nordamerika, for at have røget sig skæve i hash. Dertil kommer, at deres undersøgelse postulerer, at vikingerne ikke blot var sommergæster i en kort tid, men havde ophold dér i mere end 100 år.

Stedet, hvor arkæologer har gravet, hedder L'Anse aux Meadows. Her har man fundet bevis på en bosættelse fra omkring år 1.000 efter Kristus, og arkæologer er ret sikre på, at der var tale om vikinger. Indtil nu har man troet, at der var tale om en kortvarig bosættelse, men en ny undersøgelse publiceret i det prestigiøse tidsskrift Proceedings of The National Academy of Sciences forsøger at dokumentere, at vikingerne boede der indtil 1200-tallet, ja måske indtil 1300-tallet.

I august 2018 udgravede arkæologer et sted 30 meter øst for den kendte bosættelse L'Anse aux Meadows. Her fandt de organisk materiale, som var blevet bragt til stedet af mennesker og blev bestemt til at være fra 1100- eller 1200-tallet. Materialet omfattede en billeart, der ikke stammede fra Newfoundland, men fra Grønland og det arktiske område. Fundet omfattede også pollen fra valnødder og hashplanten. Disse gror heller ikke i Newfoundland. Det er derfor i forskernes øjne et bevis på, at vikinger har bragt disse organiske materialer med sig.

Forskerne udførte en statistisk analyse, en slags radiokarbon-prøve, fra materialet fra L'Anse aux Meadows. Den analyse viste, at vikinger havde beboet bebyggelsen i ca. 200 år. Forskerne skriver: »Dette beviser ikke, at vikingerne boede der permanent.« Men ifølge forskerne viste det dog, at de har været til stede over flere hundreder år.

Forskerne kommer så ind på, hvorvidt vikingerne røg hash. Måske har de brugt planten til andet end at blive skæve, som f.eks. medicinske formål. Forskerne peger også selv på, at den slags pollen kan flyve med vinden, og man kan heller ikke afvise, at det organiske materiale er blevet bragt til området af andre indfødte folk og ikke af vikinger.

Så forskerne skriver: »Resultaterne af undersøgelsen rejser flere spørgsmål, end de giver svar.«

Men tilbage står dog, at forskerne mener, at det er en mulighed, at vikinger kan have bragt hashpollen med sig og muligvis røget.

Andre forskere rejser allerede tvivl om konklusionerne om tilstedeværelse af vikinger. Birgitte Wallace, der har forsket i vikingernes tilstedeværelse i Nordamerika: »Det er for tidligt at drage konklusioner,« og hun siger, at hun ikke er overbevist om, at det var vikingerne, der bragte pollen med sig.

Patricia Sutherland, der også har forsket i vikinge-tilstedeværelse i Nordamerika siger:

»Det er for tidligt at konkludere noget på basis af dette organiske materiale.« Men hun tilføjer, at hun vil afvise, at det kan være vikinger, der har bragt materialet med sig.