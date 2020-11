Ny serie genopliver Bridget Jones-myten. Nu med stewardesser, mord og engangsknald

Forestil dig en verden, hvor evighedssinglen og klumrerøven Bridget Jones er blevet stewardesse med fri adgang til flyets minibar.

Nogenlunde sådan har det første idéudkast muligvis lydt, da HBOs nye serie »The Flight Attendant« blev skabt. Titlen, der på dansk betyder stewardesse, varsler lange ture over Atlanten med gin & tonics og spændt sikkerhedssele, men i virkeligheden forlader vi hurtigt kabinen og stewardesseuniformen og bevæger os ind i det plot, der er seriens uhyggelige omdrejningspunkt: Et mord på et hotelværelse.

For stewardessen Cassie, spillet af Kaley Cuoco, betaler en høj pris for sin vodkadrikkende, evigt tømmermændsramte, løs på tråden-tilværelse. Hun møder en lækker mand på business class, som hun knalder på flytoilettet og efter landingen mødes med til en våd nat i Bangkok. Næste morgen vågner hun med – endnu – et gigantisk black out og finder sin date indsmurt i blod og meget, meget død.

Derefter følger et langstrakt forsøg på dels at undslippe virkeligheden, dels at få styr på de stumper af erindring, hun har fra den fatale nat. Cassie hjemsøges af den myrdede Alex, der optræder som sit levende jeg i hendes surrealistiske, samvittighedsplagede forestillingsverden, mens hun flygter hjem til New York og forsøger at lade som ingenting. Men alle er efter hende: FBI, den myrdedes jaloux ekskæreste og hendes egne dæmoner.

»I »The Flight Attendant« sker der desværre det, at hovedpersonen indleder sin egen opklaring af forbrydelsen på Bridget Jones-måden, mens hun bunder flere drinks end en teenager i Jomfru Ane Gade og begår den ene dumhed efter den anden. «

Tankeeksperimentet er interessant. Hvad sker der, hvis en ung, småalkoholisk stewardesse oplever sit livs værste one night stand og tvinges til at tage livtag med sig selv? I »The Flight Attendant« sker der desværre det, at hovedpersonen indleder sin egen opklaring af forbrydelsen på Bridget Jones-måden, mens hun bunder flere drinks end en teenager i Jomfru Ane Gade og begår den ene dumhed efter den anden.

Seriens mange dilemmaer og hovedpersonens selvopgør havde været mere spændende, hvis forfatterne havde skruet ned for surrealismen og holdt sig til det plotdrevne drama, der gemmer sig bag støjen. Nu får vi i stedet et tempofyldt, komediepræget epos om hovedpersonens flugt fra både forbrydelsen og sig selv. Hendes gentagne idiotier og evindelige forsøg på at dulme sine problemer i sprut, sex og selvfornægtelse bliver i længden lige så irriterende, som serien andre steder er original.

»The Flight Attendant« er en velspillet leg med genrerne, og den bevæger sig elegant mellem mysteriet og den mørke komedie. Den har høj underholdningsværdi, ikke mindst takket være Kaley Cuocos solide spil, men den holder ikke samme fremragende niveau som flere af sæsonens øvrige tilbud.

Se »The Flight Attendant«, hvis du trænger til et spændstigt one night stand, der kan give dig et hæsblæsende sus i dramatrussen. Hvis du hellere vil investere dine serietimer i et modent forhold med tyngde og finesse, så se i stedet Suzanne Biers glimrende »The Undoing«, også på HBO Nordic. Eller smut over på Netflix og brug julemåneden på at gå i krig med »The Crown«, hvor prinsesse Diana leverer et drama, som alverdens vodkadrikkende stewardesser ikke kan trumfe.

The Flight Attendant

Serie i fem afsnit, HBO Nordic. Anmeldelsen er baseret på de første to afsnit