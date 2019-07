Ny forskning: Nej, mænd er ikke genetisk disponerede til at være sløve i hjemmet

På en typisk dag bruger mænd en tredjedel af den tid, som kvinder bruger, på at gøre rent.

Spørgsmålet er så, om mænds sløve indsats i hjemmet skyldes deres gener, så de simpelthen ikke er i stand til at se støv eller møg, eller om der er helt andre forhold, der spiller ind.

De kvindelige forskere bag en ny undersøgelse, der er publiceret i Sociological Methods and Research og præsenteret i magasinet Livescience, siger, at den genetiske årsagsforklaring plejer at blive fremsat, men at den må anses for at være en myte, der har givet mænd en let undskyldning for at slippe støvekosten og støvsugeren. Forskerne giver samtidig udtryk for undren over, at »på trods af massive fremskridt i uddannelser og på arbejdsmarkedet, så er det stadig kvinder, der bærer hovedparten af de hjemlige arbejdsopgaver.«

Ifølge undersøgelsen bruger kvinder dagligt en time og 20 minutter på at lave mad, gøre rent og ordne vasketøj. Ca. en tredjedel af denne tid går til rengøring. Mænd bruger dagligt 30 minutter på disse opgaver, herunder 10 minutter på at gøre rent, og ifølge undersøgelsen er denne ulighed helt uafhængig af sociale forhold. Selv kvinder, der arbejder længere og tjener flere penge end deres mænd, arbejder længere i hjemmet.

Undersøgelsen baserer sig på interviews med 327 mænd og 295 kvinder. I undersøgelsen fik de præsenteret fotografier af lejligheder før og efter rengøring- Resultatet var, at mænd og kvinder vurderede resultatet ens, hvorfor forskerne konkluderede, at kønnet ikke spiller ind, og at mænd ikke kan undskylde sig med en genetisk disponeret manglende evne til at se rod og snavs.

Men hvorfor er det så stadig kvinder, der bærer hovedparten af arbejdsopgaverne? Forskernes svar er, at de sociale forventninger er forskellige for mænd og kvinder. Kvinder dømmes hårdere for at have snavsede og rodede hjem, og kvinders bevidsthed om disse forventninger motiverer dem til at gøre mere rent.

Forskerne konkluderer, at sociale normer får folk til at mene, at mænd generelt er dovne, men at denne vurdering ikke medfører et fald i social prestige for mændene. De fleste går automatisk ud fra, at kvinder bærer et større ansvar for hjemmenes rengøring end mænd, og mange kvinder overtager disse sociale normer og gør fanatisk rent derhjemme. Det er dog ikke kærlighed til rengøring, der slår igennem, fastslår forskerne, det er frygten for socialt prestigetab. Den gode nyhed er, fremgår det, »at med tilstrækkelig kollektiv viljestyrke, kan gammeldags forventninger ændres.«